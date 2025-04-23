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    Rick and Morty'nin 8. sezonunun fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

    Son yılların en sevilen animasyon dizilerinden olan Rick and Morty 8. sezonuyla geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen yeni sezonunun fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı.

    Rick and Morty 8. sezon Tam Boyutta Gör
    Çılgın bilim adamı Rick ile saftirik torunu Morty'nin tuhaf maceralarını konu alan Rick and Morty, şu ana kadar yayınlanan yedi sezonuyla tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden birine dönüştü. Dizi son sezonlarında biraz ivme kaybetmiş olsa da hâlâ ilgi çekici bölümler sunabiliyor. Bu yüzden dizinin 8. sezonu da pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor.

    Rick and Morty 8. Sezon, 25 Mayıs'ta Başlayacak

    Rick and Morty'nin 8. sezonu için tanıtım çalışmalarına başlayan Adult Swim, dün yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanla birlikte dizinin ekranlara döneceği tarih de belli oldu. Yeni sezon, 25 Mayıs'ta başlayacak.

    Dizinin önceki sezonları gibi 8. sezon da toplam 10 bölümden oluşacak. Dizi bu sezon da bölüm isimleriyle popüler filmlere gönderme yapmaya devam ediyor. 8. sezonun daha önce açıklanan bölüm isimleri şöyle:

    • Summer of All Fears
    • Valkyrick
    • The Rick, The Mort & The Ugly
    • The Last Temptation of Jerry
    • Cryo Mort a Ricker
    • The Curicksous Case of Bethjamin Button
    • Ricker Than Fiction
    • Nomortland
    • Morty Daddy
    • Hot Rick

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    simyacı35 5 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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