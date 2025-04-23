Rick and Morty'nin 8. sezonunun fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

Rick and Morty 8. Sezon, 25 Mayıs'ta Başlayacak
Rick and Morty'nin 8. sezonu için tanıtım çalışmalarına başlayan Adult Swim, dün yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanla birlikte dizinin ekranlara döneceği tarih de belli oldu. Yeni sezon, 25 Mayıs'ta başlayacak.
Dizinin önceki sezonları gibi 8. sezon da toplam 10 bölümden oluşacak. Dizi bu sezon da bölüm isimleriyle popüler filmlere gönderme yapmaya devam ediyor. 8. sezonun daha önce açıklanan bölüm isimleri şöyle:
- Summer of All Fears
- Valkyrick
- The Rick, The Mort & The Ugly
- The Last Temptation of Jerry
- Cryo Mort a Ricker
- The Curicksous Case of Bethjamin Button
- Ricker Than Fiction
- Nomortland
- Morty Daddy
- Hot Rick
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP