Rick and Morty'nin 8. sezonunun fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Çılgın bilim adamı Rick ile saftirik torunu Morty'nin tuhaf maceralarını konu alan Rick and Morty, şu ana kadar yayınlanan yedi sezonuyla tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden birine dönüştü. Dizi son sezonlarında biraz ivme kaybetmiş olsa da hâlâ ilgi çekici bölümler sunabiliyor. Bu yüzden dizinin 8. sezonu da pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor.

Rick and Morty 8. Sezon, 25 Mayıs'ta Başlayacak

Rick and Morty'nin 8. sezonu için tanıtım çalışmalarına başlayan Adult Swim, dün yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanla birlikte dizinin ekranlara döneceği tarih de belli oldu. Yeni sezon, 25 Mayıs'ta başlayacak.

Minecraft filmi gişede 1 milyar dolara doğru yaklaşıyor 1 gün önce eklendi

Dizinin önceki sezonları gibi 8. sezon da toplam 10 bölümden oluşacak. Dizi bu sezon da bölüm isimleriyle popüler filmlere gönderme yapmaya devam ediyor. 8. sezonun daha önce açıklanan bölüm isimleri şöyle:

Summer of All Fears

Valkyrick

The Rick, The Mort & The Ugly

The Last Temptation of Jerry

Cryo Mort a Ricker

The Curicksous Case of Bethjamin Button

Ricker Than Fiction

Nomortland

Morty Daddy

Hot Rick

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.