Netflix'te bu hafta zirveyi Berlin ve Rebel Moon aldı

Julia Roberts ve Mahershala Ali'nin başrollerini paylaştığı Leave the World Behind zirveyi Rebel Moon'a kaptırmış olsa da izleyici çekmeye devam ediyor. Komplo teorilerine konu olmasıyla daha da ilgi çeken film, bu hafta 14.6 milyon izlenmeye ulaşarak toplam izlenme sayısını daha da arttırdı.
Netflix'te Bu Hafta En Çok İzlenen Dizi Berlin Oldu
Öte yandan bu hafta Netflix'te en çok izlenen yapımlardan biri de ünlü komedyen Rick Gervais'in yeni stand-up gösterisi oldu. Ricky Gervais: Armageddon adını taşıyan stand-up gösterisi, Netflix'teki ilk haftasında 8 milyon izlenmeye ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.