Netflix'te bu hafta zirveyi Berlin ve Rebel Moon aldı

Tam Boyutta Gör Zack Snyder'ın son filmi Rebel Moon gerek eleştirmenlerden gerekse izleyicilerden son derece kötü yorumlar almış olsa da bu durum filmin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasına engel olmadı. Yayınlandığı hafta Leave the World Behind'ı geride bırakarak Netflix'te en çok izlenen film olan Rebel Moon, yayındaki ikinci haftasında da zirvede yer aldı. Snyder'ın Star Wars'a öykünerek hazırladığı yeni bilim-kurgu filmi, bu hafta 34 milyon izlenmeye ulaşarak bu periyotta Netflix'in açık ara en çok izlenen filmi oldu. Snyder'ın filmi bu performansını sürdürürse Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 filmi arasına girebilir.

Julia Roberts ve Mahershala Ali'nin başrollerini paylaştığı Leave the World Behind zirveyi Rebel Moon'a kaptırmış olsa da izleyici çekmeye devam ediyor. Komplo teorilerine konu olmasıyla daha da ilgi çeken film, bu hafta 14.6 milyon izlenmeye ulaşarak toplam izlenme sayısını daha da arttırdı.

Netflix'te Bu Hafta En Çok İzlenen Dizi Berlin Oldu

Tam Boyutta Gör Dizi tarafında ise bu hafta ön plana çıkan yapım Berlin oldu. Netflix'in bugüne kadar imza attığı en popüler işlerden biri olan La Casa de Papel'in spin-off dizisi olan Berlin, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Adından da anlaşılacağı üzere La Casa de Papel'den tanıdığımız Berlin karakterine odaklanan dizi, ilk haftasında 11.3 milyon izlenmeye ulaştı. Berlin'in Netflix'te İngilizce yapımları geride bırakarak bir numaraya yerleşmesi, platformun uluslararası işler için ne kadar eşsiz bir fırsat sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Öte yandan bu hafta Netflix'te en çok izlenen yapımlardan biri de ünlü komedyen Rick Gervais'in yeni stand-up gösterisi oldu. Ricky Gervais: Armageddon adını taşıyan stand-up gösterisi, Netflix'teki ilk haftasında 8 milyon izlenmeye ulaştı.

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