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    Netflix'te bu hafta zirveyi Berlin ve Rebel Moon aldı

    Netflix'te bu hafta en çok izlenen dizi La Casa de Papel'in spin-off dizisi Berlin olurken, film tarafında Zack Snyder'ın Rebel Moon'u zirvedeki yerini korumayı başardı. 
    Berlin ve Rebel Moon Netflix'te zirvede Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder'ın son filmi Rebel Moon gerek eleştirmenlerden gerekse izleyicilerden son derece kötü yorumlar almış olsa da bu durum filmin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasına engel olmadı. Yayınlandığı hafta Leave the World Behind'ı geride bırakarak Netflix'te en çok izlenen film olan Rebel Moon, yayındaki ikinci haftasında da zirvede yer aldı. Snyder'ın Star Wars'a öykünerek hazırladığı yeni bilim-kurgu filmi, bu hafta 34 milyon izlenmeye ulaşarak bu periyotta Netflix'in açık ara en çok izlenen filmi oldu. Snyder'ın filmi bu performansını sürdürürse Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 filmi arasına girebilir.

    Julia Roberts ve Mahershala Ali'nin başrollerini paylaştığı Leave the World Behind zirveyi Rebel Moon'a kaptırmış olsa da izleyici çekmeye devam ediyor. Komplo teorilerine konu olmasıyla daha da ilgi çeken film, bu hafta 14.6 milyon izlenmeye ulaşarak toplam izlenme sayısını daha da arttırdı.

    Netflix'te Bu Hafta En Çok İzlenen Dizi Berlin Oldu

    Berlin ve Rebel Moon Netflix'te zirvede Tam Boyutta Gör
    Dizi tarafında ise bu hafta ön plana çıkan yapım Berlin oldu. Netflix'in bugüne kadar imza attığı en popüler işlerden biri olan La Casa de Papel'in spin-off dizisi olan Berlin, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Adından da anlaşılacağı üzere La Casa de Papel'den tanıdığımız Berlin karakterine odaklanan dizi, ilk haftasında 11.3 milyon izlenmeye ulaştı. Berlin'in Netflix'te İngilizce yapımları geride bırakarak bir numaraya yerleşmesi, platformun uluslararası işler için ne kadar eşsiz bir fırsat sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    Öte yandan bu hafta Netflix'te en çok izlenen yapımlardan biri de ünlü komedyen Rick Gervais'in yeni stand-up gösterisi oldu. Ricky Gervais: Armageddon adını taşıyan stand-up gösterisi, Netflix'teki ilk haftasında 8 milyon izlenmeye ulaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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