Ata Demirer'in Bir İhtimal Daha Var dizisi Netflix'te izleyici ile buluştu

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Tam Boyutta Gör Türkiye'de hayata geçirdiği yapımların sayısını arttırmaya devam eden Netflix, Türkiye yapımı dizilerine bugün bir yenisini daha ekledi. Ünlü komedyen Ata Demirer öncülüğünde hayata geçirilen Netflix dizisi Bir İhtimal Daha Var, bugün izleyici karşısına çıktı.

Dizide Ata Demirer, spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa'ya hayat veriyor. Son dönemde kuponları tutmayan İsa kariyerinde krize girdiği bir dönemde, yakın zamanda ölmüş bir adamın ruhu tarafından ziyaret ediliyor. Bu beklenmedik gelişme, İsa'yı trajikomik bir yolculuğa sürüklüyor.

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Bir İhtimal Daha Var'da Ata Demirer'e Uğur Yücel ve Esra Bilgiç Eşlik Ediyor

Deniz Akçay'ın yazdığı, Hakan Algül'ün yönettiği dizide Ata Demirer'e Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur, Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin, Ümit Kantarcılar gibi isimler eşlik ediyor.

Bir İhtimal Daha Var'ın Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

"Biri bu dünyada diğeri öteki dünyada kaybolmuş iki ruhun tuhaf ve trajikomik yolculuğu…

Bir gazetede spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa, babasından miras kalan yeteneği sayesinde bir zamanlar fırtınalar estirmiş, bahis dünyasının bir numaralı ismi haline gelmiştir. Ancak son zamanlarda tahminleri tutmamaya başlar, bu da onun işini kaybetmesine ve düşman kazanmasına sebep olur. İsa tüm umutlarını kaybetmişken, karşısına ünlü iş adamı Refik çıkar. Refik onu tüm dertlerinden kurtarabilecek tek kişidir ama ortada ufak bir sorun vardır: Refik’in ölü olması. Altüst olmuş hayatına giren Refik’in ruhu İsa’ya bir çıkış yolu sunarken İsa, Refik’i kimin öldürdüğünü bulmalı ve ölümünün ardındaki gerçeği açığa çıkarmalıdır."

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Ata Demirer'in Bir İhtimal Daha Var dizisi izleyici ile buluştu