Elon Musk’ın Terafab projesi “ışık hızında” ilerliyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yeni nesil yarı iletken üretim girişimi Terafab, henüz erken aşamada olmasına rağmen sektörde ciddi bir hareketlilik yaratmış durumda. Proje kapsamında çalışan ekiplerin kritik üretim bileşenleri için tedarikçilere yoğun şekilde ulaştığı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre ekipler yalnızca fiyat almakla yetinmiyor aynı zamanda teslim sürelerini hızlandırmak adına ek ödeme yapmaya da hazır olduklarını açıkça ifade ediyor.

Terafab temsilcilerinin Applied Materials, Tokyo Electron, Lam Research ve Samsung Electronics gibi sektörün önde gelen oyuncularıyla temas kurduğu ifade edilirken bir kaynağa göre Musk’ın ekibi bir şirkete resmi tatil gününde ulaşarak pazartesiye kadar fiyat teklifi talep etti. Bu aceleci yaklaşımın arkasında Musk’ın projeyi “ışık hızında” ilerletme isteği bulunuyor.

Hedef büyük, detaylar belirsiz

Tedarikçilerle yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir diğer unsur ise Terafab’ın nihai ürün planlarına dair net bilgi verilmemesi. Proje temsilcileri fiyat ve zaman çizelgesi konusunda hızlı yanıt isterken üretilecek çiplerin teknik detayları konusunda oldukça ketum davranıyor.

Musk, bu vizyonunu ilk kez 2025’in sonlarına doğru dile getirmişti. Terafab projesi ise sadece beş ay sonra, Mart 2026’da başlatılmıştı.

Tam Boyutta Gör Musk, projeye başlangıç için 20 milyar dolarlık yatırım yaptı. Ancak sektör uzmanları, bu ölçekte bir girişimin toplam maliyetinin 5 trilyon doları aşabileceğini öngörüyor. Bu da Terafab’ı şimdiye kadar planlanan en büyük endüstriyel projelerden biri haline getiriyor.

Projenin duyurulmasından kısa süre sonra Intel’in de Terafab’a katıldığı açıklandı. Şirket, bu iş birliğiyle yıllık 1 terawatt hesaplama gücü üretme hedefini hızlandırmayı amaçladığını duyurdu. Intel’in projedeki rolü henüz netleşmemiş olsa da bu gelişme, şirketin piyasa değerinde dikkat çekici bir artışa yol açtı ve Intel’i son 25 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Yapay zeka sayesinde AMD ve Intel rekor yükselişler yaşıyor 6 sa. önce eklendi

Buna karşın, üretimin kısa vadede başlaması beklenmiyor. TSMC CEO’su C.C. Wei, yeni bir yarı iletken fabrikasının kurulumu için en az 2-3 yıl gerektiğini, ardından üretimin ölçeklenmesinin de 1-2 yıl daha süreceğini belirtiyor. Wei’ye göre bu süreçte hızlandırılabilecek bir kestirme yol bulunmuyor.

