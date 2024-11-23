Rockstar Games: GTA 6'da akıllara durgunluk verecek şeyler olacak

Ödül töreninde konuşma yapan Rockstar Games temsilcisi David Manley, serinin hayranlarına destekleri için teşekkür etti ve stüdyonun GTA 6 için "akıllara durgunluk verecek şeyler" üzerinde çalıştığını ima eden açıklamalar yaptı:
"Bu inanılmaz ödül için çok teşekkür ederim. Ayrıca tüm hayranlarımıza da çok teşekkürler. Onlar bizim için en önemli şey, Rockstar'da onlar bizim için çok şey ifade ediyorlar.
Grand Theft Auto 6'da inanılmaz şeyler yapan çok sayıda insan var. Kesinlikle akıllara durgunluk verecek şeyler. Buraya gelip herkes adına bu ödülü alabilmek gerçek bir onur. Keşke daha fazla arkadaşımız burada olabilseydi ama hepinize çok teşekkür ederim ve evet, daha fazlası gelecek. Teşekkürler".
Çıkış tarihinde herhangi bir değişiklik yok
GTA 6'nın 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Take-Two Interactive'in son çeyrek raporunda, bu tarihin değişmediği bir kez daha doğrulandı. Bu da uzunca bir süredir merakla beklenen oyunun herhangi bir gecikme söz konusu olmadan oyuncularla buluşacağı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.