Rockstar Games: GTA 6'da akıllara durgunluk verecek şeyler olacak

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Tam Boyutta Gör GTA 6'nın ilk ve tek fragmanı hatırlayacağınız üzere bundan yaklaşık bir yıl önce yayınlanmıştı. Ancak tek bir fragman bile oyunun 2024 Golden Joystick Ödülleri'nde "en çok beklenen oyun" ödülünü kazanmasına yetti.

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Ödül töreninde konuşma yapan Rockstar Games temsilcisi David Manley, serinin hayranlarına destekleri için teşekkür etti ve stüdyonun GTA 6 için "akıllara durgunluk verecek şeyler" üzerinde çalıştığını ima eden açıklamalar yaptı:

"Bu inanılmaz ödül için çok teşekkür ederim. Ayrıca tüm hayranlarımıza da çok teşekkürler. Onlar bizim için en önemli şey, Rockstar'da onlar bizim için çok şey ifade ediyorlar.

Grand Theft Auto 6'da inanılmaz şeyler yapan çok sayıda insan var. Kesinlikle akıllara durgunluk verecek şeyler. Buraya gelip herkes adına bu ödülü alabilmek gerçek bir onur. Keşke daha fazla arkadaşımız burada olabilseydi ama hepinize çok teşekkür ederim ve evet, daha fazlası gelecek. Teşekkürler".

Çıkış tarihinde herhangi bir değişiklik yok

GTA 6'nın 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Take-Two Interactive'in son çeyrek raporunda, bu tarihin değişmediği bir kez daha doğrulandı. Bu da uzunca bir süredir merakla beklenen oyunun herhangi bir gecikme söz konusu olmadan oyuncularla buluşacağı anlamına geliyor.

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Rockstar Games: GTA 6'da akıllara durgunluk veren şeyler olacak