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    Popüler seri Max Payne'in ilk iki oyunu için remake sürümü duyuruldu

    Oyun dünyasının popüler serisi Max Payne'in ilk iki oyununun remake sürümü geçtiğimiz saatlerde duyuruldu. İlk iki oyun PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak.
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    Max Payne ve Max Payne 2'nin remake'i duyuruldu
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    Max Payne şüphesiz oyun dünyasının en önemli serilerinden birisi ve ne yazık ki üçüncü oyunun ardından yeni bir oyun göremedik. Özellikle ilk iki oyun ise oyun dünyasının en iyileri arasına rahatlıkla girebilir. Geçtiğimiz saatlerde de güzel bir haber geldi.

    Max Payne 1&2 Remake Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Max Payne serisinin ilk iki oyununun remake versiyonu duyuruldu. İlk bilgilere baktığımızda remake sürümleri oyunların asıl geliştiricisi Remedy'nin yapacağını görüyoruz. Remedy ve Rockstar bu oyun için bir anlaşma imzalamış durumda. Oyunlar, Northlight oyun motoruyla geliştirilecek ve PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak. Bütçe olarak AAA bir oyun tarzında olacak. 

    Proje şu anda geliştirme sürecinin erken aşamalarında. Umuyoruz ki başarılı oyunlar görebiliriz. Özellikle ilk iki oyun atmosferiyle ve müzikleriyle bir hayli dikkat çeken yapımlar. Grafikler dışında oyunlarda nasıl bir fark olacağı da yine büyük merak konusu. Ne yazık ki şu an için bir çıkış tarihi yok.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    K
    koçari 2 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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