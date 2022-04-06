Tomb Raider'ın yeni oyunu duyuruldu: Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor

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Geliştiricliğini Crystal Dynamics'in yaptığı oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Tomb Raider'dan güzel haber geldi.

Yeni Tomb Raider Duyuruldu

Geçtiğimiz saatlerde Unreal Engine 5'in canlı yayını esnasında Tomb Raider serisinden güzel haber geldi. Crystal Dynamics'in geliştiriciliğini yaptığı yeni Tomb Raider oyunu duyuruldu. Yeni oyun Unreal Engine 5 ile geliştirilecek. Ne yazık ki şu an için oyun ile ilgili daha fazla detay açıklanmadı.

Unreal Engine 5 resmi olarak çıkışını taptı 6 sa. önce eklendi

Canlı yayın esnasında Crystal Dynamics'in Tomb Raider franchise genel müdürü Dallas Dickinson, yüksek kaliteli sinematik bir aksiyon macera oyununun sözünü verdi. Tomb Raider serisinde en son 2018 yılında çıkışını yapan Shadow of the Tomb Raider'ı görmüştük ve genel olarak ortalama üstü yorumlar alan bir oyun olmuştu. Umuyoruz ki yeni oyunda da bizleri güzel bir deneyim bekliyordur.

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Tomb Raider'ın yeni oyunu duyuruldu