Max Payne, RTX Remix ile yenilendi: İşte video

Tam Boyutta Gör Klasik bilgisayar oyunlarının kolayca modlamasına izin veren RTX Remix, şimdi de bir dönemin unutulmaz oyunlarından Max Payne 1'de kullanıldı. Peki 2001 yılında piyasaya çıkan yapım, yeni dokular, Ray Tracing (Işın izleme) ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojileriyle nasıl görünüyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Max Payne, RTX Remix ile yenilendi

Hatırlamak gerekirse ilk olarak 2022 sonlarında tanıtılan RTX Remix, yapay zeka yardımı ile eski oyunların yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Öyle ki modlama aracı üzerinden, eski yapımlara Ray Tracing (Işın izleme), Path Tracing (Yol izleme) ve doku yükseltmeleri uygulanabiliyor. Bu ayın sonlarında ise uygulamanın Açık Beta'da yayınlanacağını hatırlatalım.

Max Payne'e dönecek olursak, ‘Slasks Psykbunker’ adlı mod yapımcısı tarafından yayınlanan video, daha karanlık atmosfer ve aydınlatma efekleriyle adeta bir yediden yapım kalitesinde. Tabii ki, karakter animasyonları ve ışık patlamaları gibi iyileştirme gereken çok yer var. Ancak hayranlık uyandırıcı durduğunu söyleyebiliriz.

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Max Payne 1 RTX Remix demo sürümüne ve kurulum sürecine buradan ulaşabilirsiniz. Ancak bunun için bir RTX ekran kartına ihtiyacınız olacağını belirtelim.

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Max Payne, RTX Remix ile yenilendi: Remaster kalitesinde