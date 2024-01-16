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    Anlık Bildirim

    Max Payne, RTX Remix ile yenilendi: İşte video

    Bir dönemin unutulmaz oyunlarından Max Payne, RTX Remix ile yeniden hayat buldu. İşte Ray Tracing (Işın izleme) ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojileriyle güncellenen oyundan görüntüler...
    Max Payne, RTX Remix ile yenilendi: Remaster kalitesinde Tam Boyutta Gör
    Klasik bilgisayar oyunlarının kolayca modlamasına izin veren RTX Remix, şimdi de bir dönemin unutulmaz oyunlarından Max Payne 1'de kullanıldı. Peki 2001 yılında piyasaya çıkan yapım, yeni dokular, Ray Tracing (Işın izleme) ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojileriyle nasıl görünüyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Max Payne, RTX Remix ile yenilendi

    Hatırlamak gerekirse ilk olarak 2022 sonlarında tanıtılan RTX Remix,  yapay zeka yardımı ile eski oyunların yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Öyle ki modlama aracı üzerinden, eski yapımlara Ray Tracing (Işın izleme), Path Tracing (Yol izleme) ve doku yükseltmeleri uygulanabiliyor. Bu ayın sonlarında ise uygulamanın Açık Beta'da yayınlanacağını hatırlatalım.

    Max Payne'e dönecek olursak, ‘Slasks Psykbunker’ adlı mod yapımcısı tarafından yayınlanan video, daha karanlık atmosfer ve aydınlatma efekleriyle adeta bir yediden yapım kalitesinde. Tabii ki, karakter animasyonları ve ışık patlamaları gibi iyileştirme gereken çok yer var. Ancak hayranlık uyandırıcı durduğunu söyleyebiliriz. 

    Max Payne 1 RTX Remix demo sürümüne ve kurulum sürecine buradan ulaşabilirsiniz. Ancak bunun için bir RTX ekran kartına ihtiyacınız olacağını belirtelim. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 9 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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