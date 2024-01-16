Max Payne, RTX Remix ile yenilendi: İşte video

Max Payne, RTX Remix ile yenilendi
Hatırlamak gerekirse ilk olarak 2022 sonlarında tanıtılan RTX Remix, yapay zeka yardımı ile eski oyunların yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Öyle ki modlama aracı üzerinden, eski yapımlara Ray Tracing (Işın izleme), Path Tracing (Yol izleme) ve doku yükseltmeleri uygulanabiliyor. Bu ayın sonlarında ise uygulamanın Açık Beta'da yayınlanacağını hatırlatalım.
Max Payne'e dönecek olursak, ‘Slasks Psykbunker’ adlı mod yapımcısı tarafından yayınlanan video, daha karanlık atmosfer ve aydınlatma efekleriyle adeta bir yediden yapım kalitesinde. Tabii ki, karakter animasyonları ve ışık patlamaları gibi iyileştirme gereken çok yer var. Ancak hayranlık uyandırıcı durduğunu söyleyebiliriz.
Max Payne 1 RTX Remix demo sürümüne ve kurulum sürecine buradan ulaşabilirsiniz. Ancak bunun için bir RTX ekran kartına ihtiyacınız olacağını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.