Mayıs 2022'de Netflix'ten kaldırılacak yapımlar: Harry Potter, Spider-Man ve daha fazlası

Netflix'e her ay eklenen yapımlar olduğu gibi birçok yapım da kaldırılıyor. Ancak genelde eklenen yapımlar daha popüler oldupu için çok fazla dikkat çekmiyor. Ancak bu ay içerisinde kaldırılacak yapımlar bir hayli popüler yapımlar.
Mayıs 2022'de Kaldırılacak Yapımlar
- Harry Potter Serisi - 31 Mayıs
- The Amazing Spider-Man - İlk film kaldırıldı, ikinci film 31 Mayıs'ta
- South Park - 14 Mayıs
- The Witch - 15 Mayıs
- Yıldızlararası - 31 Mayıs
Diğer filmlerin anlaşması bittiği için kaldırıldığını düşünebiliriz ancak Harry Potter serisinin kaldırılması akıllara HBO Max'i getiriyor. Bildiğiniz gibi platform bu yıl ülkemizde erişime açılacak ve Harry Potter filmlerinin kaldırılması tarihin yaklaştığını işaret ediyor olabilir.
Bu ay içerisinde Netflix'e eklenen orijinal içerikleri de aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.