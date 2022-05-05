Mayıs 2022'de Netflix'ten kaldırılacak yapımlar: Harry Potter, Spider-Man ve daha fazlası

Netflix'e her ay eklenen yapımlar olduğu gibi birçok yapım da kaldırılıyor. Ancak genelde eklenen yapımlar daha popüler oldupu için çok fazla dikkat çekmiyor. Ancak bu ay içerisinde kaldırılacak yapımlar bir hayli popüler yapımlar.

Mayıs 2022'de Kaldırılacak Yapımlar

Harry Potter Serisi - 31 Mayıs

The Amazing Spider-Man - İlk film kaldırıldı, ikinci film 31 Mayıs'ta

South Park - 14 Mayıs

The Witch - 15 Mayıs

Yıldızlararası - 31 Mayıs

Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi 2 gün önce eklendi

Diğer filmlerin anlaşması bittiği için kaldırıldığını düşünebiliriz ancak Harry Potter serisinin kaldırılması akıllara HBO Max'i getiriyor. Bildiğiniz gibi platform bu yıl ülkemizde erişime açılacak ve Harry Potter filmlerinin kaldırılması tarihin yaklaştığını işaret ediyor olabilir.

Bu ay içerisinde Netflix'e eklenen orijinal içerikleri de aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

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