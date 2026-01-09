Mazda'dan radikal hamle: Çin-Japon sentezi CX-6e görücüye çıktı

Mazda, CX-6e ile marka tarihinde şimdiye kadarki en radikal tasarım dönüşümlerinden birine imza atıyor. Hem dış görünüşü hem de teknoloji odaklı iç mekânıyla dikkat çeken yeni elektrikli SUV, markanın Avrupa’daki tasarım vizyonunun nereye evrileceğini net şekilde ortaya koyuyor.
Elektrikli Mazda CX-6e, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Mazda CX-6e’nin 2026 yılının ortasında Avrupa'da yollara çıkacak.
CX-60’a elektrikli alternatif
İsimlendirmeden de anlaşılacağı üzere CX-6e, Mazda CX-60’ın elektrikli alternatifi olarak konumlandırılıyor. Ancak ölçüler söz konusu olduğunda CX-6e biraz daha iddialı. 4850 mm uzunluk, 1935 mm genişlik ve 1670 mm yükseklik değerleriyle içten yanmalı kardeşinden daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir yapı sunuyor.
"Ekran ağırlıklı kabin küresel bir zorunluluk"
Çin ortaklığı fark yaratıyor
CX-6e’yi Mazda’nın mevcut modellerinden ayıran en önemli detaylardan biri de tamamen Mazda’ya ait bir proje olmaması. Model, Çinli otomotiv üreticisi Changan ile yapılan ortaklık kapsamında geliştirildi. Amaç, elektrikli araç gamını daha düşük maliyetle genişletmek. Bu kapsamda CX-6e, altyapı ve mekanik bileşenler açısından Changan Deepal S07 ile birebir aynı. Her iki model de Çin’in Nanjing kentindeki aynı üretim hattından çıkıyor.
Sadece elektrikli geliyor
Mazda CX-6e, Çin ve Avustralya gibi pazarlarda EZ-60 adıyla satılıyor ve bu ülkelerde hem şarj edilebilir hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlara sahip. Ancak Avrupa’da yalnızca tam elektrikli versiyon sunulacak.
CX-6e’nin bagaj hacmi 468 litre olarak açıklandı. Bu değer, CX-60’a kıyasla yaklaşık 100 litre daha küçük. Ön tarafta yer alan 80 litrelik frunk ek depolama alanı sağlasa da bu bölümün büyük kısmının şarj kabloları için kullanılacağı belirtiliyor.
Yeni Mazda CX-6e, sıra dışı tasarımı, ekran merkezli iç mekânı ve Çin ortaklığıyla geliştirilen altyapısıyla markanın elektrikli geleceğine dair güçlü ipuçları veriyor. Mazda’nın geleneksel çizgilerinden uzaklaşması tartışma yaratabilir, ancak CX-6e şimdiden Avrupa elektrikli SUV pazarında dikkat çeken modellerden biri olmaya aday görünüyor.
