    Mazda'dan radikal hamle: Çin-Japon sentezi CX-6e görücüye çıktı

    Mazda’nın Çinli Changan ile geliştirdiği yeni CX-6e, Brüksel’de tanıtıldı. Elektrikli SUV; radikal tasarımı, dev ekranlı iç mekânı ve 480 km'ye varan menziliyle Avrupa'ya iddialı bir giriş yapacak.

    Mazda, CX-6e ile marka tarihinde şimdiye kadarki en radikal tasarım dönüşümlerinden birine imza atıyor. Hem dış görünüşü hem de teknoloji odaklı iç mekânıyla dikkat çeken yeni elektrikli SUV, markanın Avrupa’daki tasarım vizyonunun nereye evrileceğini net şekilde ortaya koyuyor.

    Elektrikli Mazda CX-6e, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 mazda cx-6e Tam Boyutta Gör
    Brüksel Otomobil Fuarı’nda tanıtılan CX-6e, Mazda için birçok ilki aynı anda sunuyor. 26 inçlik dev multimedya ekranı, kamera tabanlı yan aynalar, ön koltuk başlıklarına entegre Bluetooth hoparlörler ve geleneksel gösterge panelinin tamamen kaldırılması bu yeniliklerden sadece bazıları. Bunun yerine sürücünün önüne, genişletilmiş bir head-up display yerleştirilmiş.

    Yeni Mazda CX-6e’nin 2026 yılının ortasında Avrupa'da yollara çıkacak.

    CX-60’a elektrikli alternatif

    İsimlendirmeden de anlaşılacağı üzere CX-6e, Mazda CX-60’ın elektrikli alternatifi olarak konumlandırılıyor. Ancak ölçüler söz konusu olduğunda CX-6e biraz daha iddialı. 4850 mm uzunluk, 1935 mm genişlik ve 1670 mm yükseklik değerleriyle içten yanmalı kardeşinden daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir yapı sunuyor.

    "Ekran ağırlıklı kabin küresel bir zorunluluk"

    2026 mazda cx-6e Tam Boyutta Gör
    CX-6e’nin ekranlarla dolu iç mekânı, Japonya’daki merkez tarafından alınmış stratejik bir karar. Yetkililere göre Mazda, gelecekteki kabin tasarımlarını keşfetmek ve küresel pazarlara hitap etmek için bu yönde bir adım atmak zorundaydı. Fiziksel düğmeler yerine ekran kullanımının tercih edilmesi, farklı pazarlarda daha kolay uyum sağlamak açısından avantaj olarak görülüyor.

    Çin ortaklığı fark yaratıyor

    CX-6e’yi Mazda’nın mevcut modellerinden ayıran en önemli detaylardan biri de tamamen Mazda’ya ait bir proje olmaması. Model, Çinli otomotiv üreticisi Changan ile yapılan ortaklık kapsamında geliştirildi. Amaç, elektrikli araç gamını daha düşük maliyetle genişletmek. Bu kapsamda CX-6e, altyapı ve mekanik bileşenler açısından Changan Deepal S07 ile birebir aynı. Her iki model de Çin’in Nanjing kentindeki aynı üretim hattından çıkıyor.

    Sadece elektrikli geliyor

    Mazda CX-6e, Çin ve Avustralya gibi pazarlarda EZ-60 adıyla satılıyor ve bu ülkelerde hem şarj edilebilir hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlara sahip. Ancak Avrupa’da yalnızca tam elektrikli versiyon sunulacak.

    2026 mazda cx-6e Tam Boyutta Gör
    Avrupa pazarındaki teknik veriler şimdiden netleşmiş durumda. CX-6e, arka aksta konumlandırılan 255 beygir gücünde bir elektrik motoru, 78 kWsa kapasiteli LFP batarya ve yaklaşık 480 km menzil sunuyor.

    CX-6e’nin bagaj hacmi 468 litre olarak açıklandı. Bu değer, CX-60’a kıyasla yaklaşık 100 litre daha küçük. Ön tarafta yer alan 80 litrelik frunk ek depolama alanı sağlasa da bu bölümün büyük kısmının şarj kabloları için kullanılacağı belirtiliyor.

    Yeni Mazda CX-6e, sıra dışı tasarımı, ekran merkezli iç mekânı ve Çin ortaklığıyla geliştirilen altyapısıyla markanın elektrikli geleceğine dair güçlü ipuçları veriyor. Mazda’nın geleneksel çizgilerinden uzaklaşması tartışma yaratabilir, ancak CX-6e şimdiden Avrupa elektrikli SUV pazarında dikkat çeken modellerden biri olmaya aday görünüyor.

    Kaynakça https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/radical-mazda-cx-6e-launched-audi-q6-rival-26in-screen https://www.mazda.co.uk/cars/mazda-cx-6e/
