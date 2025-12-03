Giriş
    Elektrikli Kia EV2'nin tanıtım tarihi belli oldu

    Kia, yeni giriş seviyesi elektrikli modeli EV2'yi 9 Ocak'ta tanıtacağını duyurdu. Brüksel Otomobil Fuarı'nda sergilenecek model, Slovakya fabrikasında üretilecek.   

    Elektrikli Kia EV2'nin tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kia, elektrikli ürün gamını genişletmeye kararlı. Koreli marka, Ocak ayında aileye katılacak en küçük modeliyle bu hedefe bir adım daha yaklaşıyor. Yılın başında konsept olarak karşımıza çıkan Kia EV2, 11 ay sonra nihayet üretim versiyonuyla sahneye çıkacak.

    Marka, bu hafta yaptığı açıklamada yeni EV2'nin 9 Ocak'ta Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılacağını ve Avrupa’da üretileceğini doğruladı. Bununla birlikte üç adet görsel paylaşarak üretim versiyonunun tasarımı hakkında fikir edinmemizi de sağladı..

    Görsellerde otomobil örtü altında olsa da konsept ile üretim versiyonu arasındaki farkları seçmek mümkün. EV2’nin blok formu, yüksek omuz çizgisi, burundaki kısmındaki köşeli yapı ve arkaya doğru hafifçe alçalan sportif tavan hattı korunmuş görünüyor. Aydınlatma grafiklerinde değişiklikler var ama genel tasarım dili konusunda sürpriz yok.

    Elektrikli Kia EV2'nin tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kia, EV2’nin “geniş ve esnek yaşam alanı” sunacağını söylüyor. Konseptte arka koltukların yatırılması ve ön koltukların geriye kaydırılmasıyla yolcuların park halindeyken ayakta durmadan rahatça uzanabildiği, hatta düz zeminde oturabildiği bir düzen vardı. Üretim versiyonunda bunun ne kadarı korunacak, şimdilik belirsiz. Teknoloji noktasında ise Türkiye'de üretilecek Ioniq 3 gibi yeni Pleos işletim sistemini kullanacak.

    EV2’nin motor ve menzil değerleri de tanıtım günü açıklanacak. Ancak diğer modellere göre daha uygun fiyatlı bir araç olacağı için E-GMP platformunun 400V'luk versiyonu üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Batarya tarafında ise 40-42 kWsa civarında LFP batarya ve 55 kWsa civarında NMC batarya seçenekleri konuşuluyor. Bununla ilgili net bilgi elbette 9 Ocak'taki tanıtımda ortaya çıkacak.

    Kia, bu modelle yaklaşık 30 bin euro civarında bir fiyat hedefleyerek Renault 4 E-Tech gibi elektrikli SUV’lerle rekabet etmeyi planlıyor.

