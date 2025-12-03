Elektrikli Kia EV2'nin tanıtım tarihi belli oldu

Marka, bu hafta yaptığı açıklamada yeni EV2'nin 9 Ocak'ta Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılacağını ve Avrupa’da üretileceğini doğruladı. Bununla birlikte üç adet görsel paylaşarak üretim versiyonunun tasarımı hakkında fikir edinmemizi de sağladı..
Görsellerde otomobil örtü altında olsa da konsept ile üretim versiyonu arasındaki farkları seçmek mümkün. EV2’nin blok formu, yüksek omuz çizgisi, burundaki kısmındaki köşeli yapı ve arkaya doğru hafifçe alçalan sportif tavan hattı korunmuş görünüyor. Aydınlatma grafiklerinde değişiklikler var ama genel tasarım dili konusunda sürpriz yok.
EV2’nin motor ve menzil değerleri de tanıtım günü açıklanacak. Ancak diğer modellere göre daha uygun fiyatlı bir araç olacağı için E-GMP platformunun 400V'luk versiyonu üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Batarya tarafında ise 40-42 kWsa civarında LFP batarya ve 55 kWsa civarında NMC batarya seçenekleri konuşuluyor. Bununla ilgili net bilgi elbette 9 Ocak'taki tanıtımda ortaya çıkacak.
Kia, bu modelle yaklaşık 30 bin euro civarında bir fiyat hedefleyerek Renault 4 E-Tech gibi elektrikli SUV'lerle rekabet etmeyi planlıyor.