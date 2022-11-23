Mazda, gelecek vizyonunu gizemli bir konsept otomobille gösterdi

Mazda'nın sunumunda, bu bilgilerin yanı sıra göze çarpan bir diğer detay da iki kapılı beyaz bir coupe otomobil konsepti oldu. Şimdilik "Vision Study Model" olarak anılan konsept hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak beşinci nesil Mazda MX-5'in ön gösterimi olabileceği konusunda genel bir kanı oluşmuş durumda. Üstelik videoda konseptten önce MX-5'in önceki jenerasyonlarının gösterilmiş olması da bu fikri güçlendiriyor.
Henüz sadece dijital ortamda karşımıza çıkan bu çalışmayla ilgili kesin konuşmak için erken. Bir sonraki nesil MX-5'in veya Mazda'nın gelecekteki tasarım dilinin ön gösterimi olarak karşımızda olabilir. Öte yandan, Japon üreticinin beşinci nesil Mazda MX-5'te arkadan itiş düzeninden ve içten yanmalı motordan vazgeçmeyi düşünmediğini biliyoruz. Bunun yanında elbette katı emisyon kuralları gereği elektrik desteği de bulunabilir.
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