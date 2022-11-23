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    Mazda, gelecek vizyonunu gizemli bir konsept otomobille gösterdi

    Mazda, şirketin gelecek vizyonuna yönelik paylaştığı videoda gizemli bir coupe spor otomobil konsepti gösterdi. Bu konseptin beşinci nesil MX-5'in tasarımına ilham olabileceği düşünülüyor.
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    Mazda, gelecek vizyonunu gizemli bir konsept otomobille gösterdi Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devi Mazda, 2030'a yönelik orta vadeli stratejisini 36 dakikalık bir sunum videosuyla duyurdu. Buna göre şirket, 2030 yılına gelindiğinde satışlarının yüzde 40'ının elektrikli araçlardan oluşmasını ve bu uğurda yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

    Mazda'nın sunumunda, bu bilgilerin yanı sıra göze çarpan bir diğer detay da iki kapılı beyaz bir coupe otomobil konsepti oldu. Şimdilik "Vision Study Model" olarak anılan konsept hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak beşinci nesil Mazda MX-5'in ön gösterimi olabileceği konusunda genel bir kanı oluşmuş durumda. Üstelik videoda konseptten önce MX-5'in önceki jenerasyonlarının gösterilmiş olması da bu fikri güçlendiriyor.

    Mazda, gelecek vizyonunu gizemli bir konsept otomobille gösterdi Tam Boyutta Gör
    Konseptin tasarımına baktığımızda tıpkı MX-5 gibi alçak bir silüete sahip olduğunu görmekteyiz. Geniş çamurluklar, koyu renkli büyük jantlar ve yukarıya doğru açılan kapılar ve dijital aynalar, konseptin dikkat çeken detayları arasında. Ön tarafta ise geniş bir panjur, aydınlatılmış Mazda amblemi ve ince farlar göze çarpıyor. Arkada ise yuvarlak stoplar bulunuyor.

    Henüz sadece dijital ortamda karşımıza çıkan bu çalışmayla ilgili kesin konuşmak için erken. Bir sonraki nesil MX-5'in veya Mazda'nın gelecekteki tasarım dilinin ön gösterimi olarak karşımızda olabilir. Öte yandan, Japon üreticinin beşinci nesil Mazda MX-5'te arkadan itiş düzeninden ve içten yanmalı motordan vazgeçmeyi düşünmediğini biliyoruz. Bunun yanında elbette katı emisyon kuralları gereği elektrik desteği de bulunabilir.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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