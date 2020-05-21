Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mazda'nın ilk tamamen elektrikli modeli üretime girdi

    Japon üretici, Avrupa pazarı için özel olarak hazırladığı MX-30 isimli crossover modeli üretim bandına çıkardı. Menzil değeri oldukça eleştirilen MX-30, sonbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak.
    1 sa.
    425
    39
    1
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Mazda'nın ilk tamamen elektrikli modeli üretime girdi
    Tam Boyutta Gör

    Bugün Japon otomotiv devi Mazda’nın elektriklenme süreci için oldukça önemli bir gün. Markanın ilk tamamen elektrikli modeli Mazda MX-30, Japonya’da üretim bandına çıktı.

    Avrupa pazarı için özel olarak geliştirilen Mazda MX-30, şirketin Hiroşima’da bulunan Ujina fabrikasında üretiliyor. Tanıtıldığı günden bu yana gerek tasarımı gerekse sunduğu menzil ile tartışmaların odak noktası haline gelen elektrikli crossover, sonbahar aylarında Avrupa’ya ulaşmış olacak ve fiyatı 33 bin 990 euro’dan başlayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'na damga vuran modeller [Galeri]

    Elektrikli Mazda MX-30’da e-Skyactiv adı verilen bir sistem bulunuyor ve bu sistem 107 kW (145 beygir) güç üreten bir elektrik motoru ile 35.5 kWh’lık batarya kombinasyonundan meydana geliyor. Söz konusu batarya, elektrikli crossover’ın WLTP normuna göre tek şarjla 200 kilometre yol kat etmesini sağlıyor. Mazda’ya göre bu menzil oldukça yeterli zira Japon markaya göre Avrupalılar günde ortalama 50 kilometre araç kullanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Volvo otomobiller artık 180 km/s hızın üzerine çıkamayacak"

    Mazda MX-30’un bataryası, DC hızlı şarj ile yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. Şirket, elektrikli crossover’ın menzilini az bulanlar için 2021 yılında menzil uzatıcı olarak küçük bir rotary motor eklemeyi düşündüklerini de resmen onayladı.

    Tasarım anlamında şirketin Kodo tasarım felsefesini yansıtan Mazda MX-30, RX-8’den esinlenilen kapıları ve geri dönüştürülmüş malzemelerden faydalanılan iç mekanıyla dikkat çekiyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    xxxx1 (cem mare) 12 dk.
    Özellikle US de, ofis açabilmek için ve satış devamlılığı gereği Elektrikli araç üretimi yasal bir dayatma! aksi halde ofis satış mümkün değil.(toplumları için harika yenilikçi koruyucu yasalar,büyük devlet getirileri bunlar)







    Tesla nin eliyle emotorun bir devrim gibi tepelerine inmesi, içten yanmalı motorlara yaptığı uzun vade yatirimlarin heba olmasi ,Mazda nin emotora elinin bir türlü gitmediğinin,sırf varlığını sürdürebilmek için üretilmiş bir model olduğu okadar belliki,aracın menzili akülü araba ayarında!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Intel, Rivet Networks’ü satın alıyor 55 dk. Huawei yıl sonunda 800 bin 5G baz istasyonu hedefliyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mazda'nın ilk tamamen elektrikli modeli üretime girdi Sonraki HES kodu kullanıma açıldı! Seyahat için gerekli olan kod nasıl alınır? 2 sa. Yeni çıkacak Galaxy A serisi telefonlara, Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi geliyor 2 sa. Twitter seçili kişilerin cevap vermesi özelliğini test ediyor 2 sa. THY uçuşları durdurma kararını uzattı 3 sa. Ağustos ayında çıkacak Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı 3 sa. Galaxy S20 Tactical Edition tanıtıldı: İşte özellikleri 4 sa. Honor X10 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 13 sa. CD Project, Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu 14 sa. Justice League'in tam 4 saat uzunluğunda Zach Snyder versiyonu yayınlanacak 14 sa. Realme X3 SuperZoom'un tanıtım tarihi resmen açıklandı 14 sa. Tiktok'un ana şirketi ByteDance, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı 15 sa. Huawei Band 4'e gelen yeni güncelleme SpO2 sensörünü etkinleştiriyor 15 sa. Dünyanın ilk otonom elektrikli scooter filosu için çalışmalar başladı 16 sa. Volvo otomobiller artık 180 km/s hızın üzerine çıkamayacak 16 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayıları ilk kez 1000’in altında 16 sa. iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir 17 sa. iOS 13.5 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 17 sa. Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı 18 sa. Call of Duty 2020'de Soğuk Savaş ve Vietnam'a gidiyoruz 19 sa. Bakan açıkladı: Seyahatlerde HES kodu uygulaması başlıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi