Mazda'nın ilk tamamen elektrikli modeli üretime girdi

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Bugün Japon otomotiv devi Mazda’nın elektriklenme süreci için oldukça önemli bir gün. Markanın ilk tamamen elektrikli modeli Mazda MX-30, Japonya’da üretim bandına çıktı.

Avrupa pazarı için özel olarak geliştirilen Mazda MX-30, şirketin Hiroşima’da bulunan Ujina fabrikasında üretiliyor. Tanıtıldığı günden bu yana gerek tasarımı gerekse sunduğu menzil ile tartışmaların odak noktası haline gelen elektrikli crossover, sonbahar aylarında Avrupa’ya ulaşmış olacak ve fiyatı 33 bin 990 euro’dan başlayacak.

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Elektrikli Mazda MX-30’da e-Skyactiv adı verilen bir sistem bulunuyor ve bu sistem 107 kW (145 beygir) güç üreten bir elektrik motoru ile 35.5 kWh’lık batarya kombinasyonundan meydana geliyor. Söz konusu batarya, elektrikli crossover’ın WLTP normuna göre tek şarjla 200 kilometre yol kat etmesini sağlıyor. Mazda’ya göre bu menzil oldukça yeterli zira Japon markaya göre Avrupalılar günde ortalama 50 kilometre araç kullanıyor.

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Mazda MX-30’un bataryası, DC hızlı şarj ile yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. Şirket, elektrikli crossover’ın menzilini az bulanlar için 2021 yılında menzil uzatıcı olarak küçük bir rotary motor eklemeyi düşündüklerini de resmen onayladı.

Tasarım anlamında şirketin Kodo tasarım felsefesini yansıtan Mazda MX-30, RX-8’den esinlenilen kapıları ve geri dönüştürülmüş malzemelerden faydalanılan iç mekanıyla dikkat çekiyor.

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