Volvo otomobiller artık 180 km/s hızın üzerine çıkamayacak

Otomotiv devi Volvo, bundan böyle şirketin tüm yeni araçlarının 180 km/s maksimum hız sınırıyla piyasaya sunulacağını duyurdu. Ek olarak, tüm araçlara Care Key sistemi eklenerek ek hız sınırları belirlemenize olanak tanınacak.İlginizi Çekebilir General Motors işçilerinin yüzde 15'ini çıkararak yeniden yapılanmaya gidiyor
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Volvo'nun hız sınırı girişimi ateşli tartışmalara yol açtı. Birçok uzman, otomobil üreticilerinin kendi takdirine bağlı olarak, bu tür kısıtlamaları getirme hakkına sahip olup olmadığına dikkat çekmekte. Bununla birlikte, Volvo bu tür önlemlerin yollarda hız sorununa ve korkunç sonuçlarına dikkat çekmeye yardımcı olacağına inanıyor.
Care Key ile maksimum hız ayarlanabilecek
Şirket, yeni otomobillerinde insanların ölmesini veya ciddi şekilde yaralanmasını önlemeye oldukça kararlı. 180 km/s hız sınırının getirilmesinin, yol güvenliğinin artırılmasına da yardımcı olacağı belirtilmiş.
Care Key teknolojisi ise aracın sahibinin, otomobilini başka birine, örneğin akrabası veya deneyimsiz bir sürücüye verdiği zaman, maksimum hızı ayarlamasına imkan tanıyacak. Sağlamlığıyla nam salmış markanınn, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Hız sınırlaması ve Care Key şirketin yeni girişiminin bir parçası ve bu, otomobil üreticilerinin ölümlerin yüzdesini trafik kazalarında sıfıra düşürmek için nasıl sorumluluk alabileceklerinin açık bir örneği. Ayrıca sürücüleri daha güvenli sürmeye teşvik etmekte."
https://www.media.volvocars.com/tr/tr-tr/media/pressreleases/268578/every-volvo-model-now-comes-with-a-180kph-speed-limit-and-care-key Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kötü mü bence değil, zaten bir insan neden kendi canını ve başkalarının canını tehlikeye sokar ki?
Yolları daha güvenli hale getirip etüt çalışması yapmak yerine, otomobillerin güvenlik sistemlerini daha yüksek hızlarda stabil çalışmasını sağlamak yerine, pilot lisans eğitiminde olduğu gibi otomobil ehliyetinde de tüm dünyanın kabul gördüğü bi eğitimi verip sınavı o şekilde yapmak yerine yaptıklarını işe bak
Ha siz diyecekseniz ki Volvo devlet mi ki bu dediklerini yapsın.Volvo'nun şu anki piyasa değeri ve borsalardaki hisse değeri dünya üzerinde yaklaşık 90 ülkeden daha fazla ve değerli
Volvo gibi bi firma bu topa girdiyse arkasından birçok firma daha gelir, yani öyle 1 günlük ve tek başına alınmış karar olması im kan sız
2000'e girerken acaba uçan araba görür muyuz diyorduk 20-25 sene sonra, mevzu nasıl max 180e geldi gram anlamadım
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