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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volvo otomobiller artık 180 km/s hızın üzerine çıkamayacak

    İsveçli lüks otomobil markası Volvo, uzun süre tartışılacak bir uygulamayı başlattığını duyurdu. Şirketin otomobilleri ölüm ve yaralanmaları önlemek için 180 km/s hızı aşamayacak.
    3 sa.
    1,9b
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Volvo otomobiller artık 180 km/s hızın üzerine çıkamayacak
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    Otomotiv devi Volvo, bundan böyle şirketin tüm yeni araçlarının 180 km/s maksimum hız sınırıyla piyasaya sunulacağını duyurdu. Ek olarak, tüm araçlara Care Key sistemi eklenerek ek hız sınırları belirlemenize olanak tanınacak.

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    Volvo'nun hız sınırı girişimi ateşli tartışmalara yol açtı. Birçok uzman, otomobil üreticilerinin kendi takdirine bağlı olarak, bu tür kısıtlamaları getirme hakkına sahip olup olmadığına dikkat çekmekte. Bununla birlikte, Volvo bu tür önlemlerin yollarda hız sorununa ve korkunç sonuçlarına dikkat çekmeye yardımcı olacağına inanıyor.

    Volvo otomobiller artık 180 km/s hızın üzerine çıkamayacak
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    Care Key ile maksimum hız ayarlanabilecek

    Şirket, yeni otomobillerinde insanların ölmesini veya ciddi şekilde yaralanmasını önlemeye oldukça kararlı. 180 km/s hız sınırının getirilmesinin, yol güvenliğinin artırılmasına da yardımcı olacağı belirtilmiş.

    Care Key teknolojisi ise aracın sahibinin, otomobilini başka birine, örneğin akrabası veya deneyimsiz bir sürücüye verdiği zaman, maksimum hızı ayarlamasına imkan tanıyacak. Sağlamlığıyla nam salmış markanınn, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Hız sınırlaması ve Care Key şirketin yeni girişiminin bir parçası ve bu, otomobil üreticilerinin ölümlerin yüzdesini trafik kazalarında sıfıra düşürmek için nasıl sorumluluk alabileceklerinin açık bir örneği. Ayrıca sürücüleri daha güvenli sürmeye teşvik etmekte."



    https://www.media.volvocars.com/tr/tr-tr/media/pressreleases/268578/every-volvo-model-now-comes-with-a-180kph-speed-limit-and-care-key Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rCoder (Tunay T.) 2 sa. en beğenilen
    Adamları takdir ediyorum, bu duruş meselesidir. Diyelimki çok acil bir durum oldu hızlı gitmeniz gerekiyor, öyle hızlara alışkın değilseniz zaten kaza yaparsınız. Nerden bakarsan bak adamlar doğru yapmış. Beğenmeyen almasın... Beğensek de alamıyoruz ama olsun :)
    Adamları takdir ediyorum, bu duruş meselesidir. Diyelimki çok acil bir durum oldu hızlı gitmeniz gerekiyor, öyle hızlara alışkın değilseniz zaten kaza yaparsını...
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    Yanıtla +18
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    Bloodin 3 sa.
    Bence yerinde bir uygulama, zaten Volvo alan hız için değil güvenlik, sağlamlık ve konfor için alıyor. Saatte 180 km hız bana yetmez diyenin de ehliyetini elinden almak gerek... Yine de illa hız için alacak olan gitsin Audi R8, BMW M, Alfa Romeo Giulia, Porsche 911 ya da ne bileyim bin tane hız odaklı marka model var, onları alsın...
    Bence yerinde bir uygulama, zaten Volvo alan hız için değil güvenlik, sağlamlık ve konfor için alıyor. Saatte 180 km hız bana yetmez diyenin de ehliyetini elind...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    yirthan 51 dk.
    90 a sabitlesin ohhh misss...
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    beyinsis 1 sa.
    HEDEf kitlesi olan +65 yaştan aldığı güvenle yapıyor bunu. Bak volvodan bahsettim uykum geldi
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 sa.
    180 ile yapılan kazadan hangi araba sağ çıkartıyor içindekileri? Über anlamsız uygulama.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 sa.
    Honda Civic Hatchback var bende uzun süredir. 180 beygir gücünde ve onunda hız limiti var 180 km olarak.
    Kötü mü bence değil, zaten bir insan neden kendi canını ve başkalarının canını tehlikeye sokar ki?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    tenekekutu 1 sa.
    Ülkemiz için konuşuyorum kazaların çoğu şehir içi ve/veya kavşaklarda meydana geliyor. Yüksek sürate bağlı kaza sayısı düşük bizde.
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    einhander (Erdem ) 2 sa.
    onumuzdekı 20 yıl ıcerısınde otonom araclar pıyasayı ele gecırebılırse zaten ısterse araclar 300 km hız yapsın ınsan hatasına mahal vermeyecek
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 2 sa.
    Saçmalığın daniskası



    Yolları daha güvenli hale getirip etüt çalışması yapmak yerine, otomobillerin güvenlik sistemlerini daha yüksek hızlarda stabil çalışmasını sağlamak yerine, pilot lisans eğitiminde olduğu gibi otomobil ehliyetinde de tüm dünyanın kabul gördüğü bi eğitimi verip sınavı o şekilde yapmak yerine yaptıklarını işe bak



    Ha siz diyecekseniz ki Volvo devlet mi ki bu dediklerini yapsın.Volvo'nun şu anki piyasa değeri ve borsalardaki hisse değeri dünya üzerinde yaklaşık 90 ülkeden daha fazla ve değerli



    Volvo gibi bi firma bu topa girdiyse arkasından birçok firma daha gelir, yani öyle 1 günlük ve tek başına alınmış karar olması im kan sız



    2000'e girerken acaba uçan araba görür muyuz diyorduk 20-25 sene sonra, mevzu nasıl max 180e geldi gram anlamadım
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    rCoder (Tunay T.) 2 sa. en beğenilen
    Adamları takdir ediyorum, bu duruş meselesidir. Diyelimki çok acil bir durum oldu hızlı gitmeniz gerekiyor, öyle hızlara alışkın değilseniz zaten kaza yaparsınız. Nerden bakarsan bak adamlar doğru yapmış. Beğenmeyen almasın... Beğensek de alamıyoruz ama olsun :)
    Yanıtla +18
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    1937 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Volvo, Otomobil ve
    5 etiket daha otomotiv araba hız sınırı 180 kms Bilim ve Teknoloji
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