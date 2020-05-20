Volvo otomobiller artık 180 km/s hızın üzerine çıkamayacak

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Otomotiv devi Volvo, bundan böyle şirketin tüm yeni araçlarının 180 km/s maksimum hız sınırıyla piyasaya sunulacağını duyurdu. Ek olarak, tüm araçlara Care Key sistemi eklenerek ek hız sınırları belirlemenize olanak tanınacak.

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Volvo'nun hız sınırı girişimi ateşli tartışmalara yol açtı. Birçok uzman, otomobil üreticilerinin kendi takdirine bağlı olarak, bu tür kısıtlamaları getirme hakkına sahip olup olmadığına dikkat çekmekte. Bununla birlikte, Volvo bu tür önlemlerin yollarda hız sorununa ve korkunç sonuçlarına dikkat çekmeye yardımcı olacağına inanıyor.

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Care Key ile maksimum hız ayarlanabilecek

Şirket, yeni otomobillerinde insanların ölmesini veya ciddi şekilde yaralanmasını önlemeye oldukça kararlı. 180 km/s hız sınırının getirilmesinin, yol güvenliğinin artırılmasına da yardımcı olacağı belirtilmiş.

Care Key teknolojisi ise aracın sahibinin, otomobilini başka birine, örneğin akrabası veya deneyimsiz bir sürücüye verdiği zaman, maksimum hızı ayarlamasına imkan tanıyacak. Sağlamlığıyla nam salmış markanınn, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Hız sınırlaması ve Care Key şirketin yeni girişiminin bir parçası ve bu, otomobil üreticilerinin ölümlerin yüzdesini trafik kazalarında sıfıra düşürmek için nasıl sorumluluk alabileceklerinin açık bir örneği. Ayrıca sürücüleri daha güvenli sürmeye teşvik etmekte."

https://www.media.volvocars.com/tr/tr-tr/media/pressreleases/268578/every-volvo-model-now-comes-with-a-180kph-speed-limit-and-care-key

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