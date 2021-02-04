MEB, yüz yüze eğitimle ilgili esasları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Şubat itibariyle kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim kapsamındaki usul ve esaslarla ilgili açıklama yaptı. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerleri dışındaki bölgelerde yüz yüze eğitim, 1 Mart itibariyle başlayacak.
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Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. 1 Mart itibariyle ise söz konsu bölgeler dışında kalan yerlerdeki tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.
Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar, uzaktan eğitime devam edecek
MEB, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatlerinin belirlenmesine yönelik kararlar ise okul yönetimlerince alınacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıflardaki öğrenciler, derslerini uzaktan eğitim yoluyla işlemeye devam edecek.
İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak. Öğrencilerini okula göndermek istemeyen veliler ise okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek ve bu öğrenciler devamsız sayılmayacak.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokullar ile özel eğitim anasınıfları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak.
https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/milli-egitim-bakanligindan-yuz-yuze-egitimle-ilgili-yeni-aciklama-usul-ve-esaslar-illere-gonderildi-6243842/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne zaman ne yapılacağı belli değil, planlı bir politika yok, veli ve öğrencilerin yapabileceği bir şey de yok.
Artık ne açıklandığının da bir önemi yok. Açsınlar bakalım ne yapacaklarsa.....
Ayrıca okulların açılması demek, gençlere olan kısıtlamaların da kalkması demek. Muhtemelen okullar açılıyorsa kafe, işletme gibi yerler de açılacaktır, benim düşüncem vakaların artacağı yönünde, özellikle mutantlı virüs de ortaya çıkmışken.
Neyse birşey demiyorum hayırlısı neyse o olsun.