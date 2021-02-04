Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MEB, yüz yüze eğitimle ilgili esasları açıkladı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların yeniden yüz yüze eğitime başlaması kapsamında aldığı kararları içeren bir açıklama yaptı.
    04 Şubat 2021, 21:45 (1 hf.)
    2b
    1
    15
    Diğer
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    MEB, yüz yüze eğitimle ilgili esasları açıkladı
    Tam Boyutta Gör
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Şubat itibariyle kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim kapsamındaki usul ve esaslarla ilgili açıklama yaptı. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerleri dışındaki bölgelerde yüz yüze eğitim, 1 Mart itibariyle başlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de mutasyonlu vaka sayısı: 199"

    İlginizi Çekebilir Avatar MEB, 12 Ekim’de başlayacak kapsamı genişletilmiş yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı

    Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. 1 Mart itibariyle ise söz konsu bölgeler dışında kalan yerlerdeki tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

    Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar, uzaktan eğitime devam edecek

    MEB, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatlerinin belirlenmesine yönelik kararlar ise okul yönetimlerince alınacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıflardaki öğrenciler, derslerini uzaktan eğitim yoluyla işlemeye devam edecek.

    İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak. Öğrencilerini okula göndermek istemeyen veliler ise okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek ve bu öğrenciler devamsız sayılmayacak.

    Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokullar ile özel eğitim anasınıfları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak.



    https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/milli-egitim-bakanligindan-yuz-yuze-egitimle-ilgili-yeni-aciklama-usul-ve-esaslar-illere-gonderildi-6243842/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    abitgear (Hüseyin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten muhteşem olan eğitim sistemi pandemi namına iyice hallaç pamuğu gibi atıldı.

    Ne zaman ne yapılacağı belli değil, planlı bir politika yok, veli ve öğrencilerin yapabileceği bir şey de yok.

    Artık ne açıklandığının da bir önemi yok. Açsınlar bakalım ne yapacaklarsa.....
    Zaten muhteşem olan eğitim sistemi pandemi namına iyice hallaç pamuğu gibi atıldı. Ne zaman ne yapılacağı belli değil, planlı bir politika yok, veli ve ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İnspiredTiger (Yiğit ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2-3 ay için okul açmak mantıklı mıdır ?

    Ayrıca okulların açılması demek, gençlere olan kısıtlamaların da kalkması demek. Muhtemelen okullar açılıyorsa kafe, işletme gibi yerler de açılacaktır, benim düşüncem vakaların artacağı yönünde, özellikle mutantlı virüs de ortaya çıkmışken.

    Neyse birşey demiyorum hayırlısı neyse o olsun.
    2-3 ay için okul açmak mantıklı mıdır ? Ayrıca okulların açılması demek, gençlere olan kısıtlamaların da kalkması demek. Muhtemelen okullar açılıyorsa k...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    G Guest-7AB8205ED 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu konu dışına niye yazıldı şimdi eğitim yerine yazılsaydı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AssetGroup 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eyyy! YÖK, üniversiteler ne zaman açılacak. Eyyy! YÖK bu vatan gençlerini nasıl eğitecek. Eyyy! YÖK üniversiteliler bunaldı verdiğin gibi aldığın KYK dan ciğerlerini verdi Eyyy! YÖK yedin bizi haberin yok.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TulparHAN (5 4) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) AssetGroup
    Yurtlarda her öğrenciye 1 oda veremiyorsun nasıl açılsın üniv ?
    1 odada ortalama 3-4 öğrenci var. 1 tanesi dikkat etmez veya önemsemez enfekte olursa 4 kişinin hayatını etkiler belki ölmelerine sebep olur.
    Yemekhane falan enfekte olma ihtimali yüksek
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G glumerna (hiko baba) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mutasyon virüsün her türlüsü ülkede cirit atıyorken yüz yüze eğitim 3. Dalgayı patlatır başlatır demiyorum. Kantinci Servisci yada özel okul çalıştırıcı olsam açılsın isterdim bide bi okulu yok bu çocuklar virüsü otobüse yemek yedikleri yerlere eve gelip ailesine dağıtacak. Ayıkla pirincin taşını çoğu belirti bile vermeden yapacaklar bunu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B BARKU 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden aç-kapa artema diye reklam vardı meb in işi de buna döndü.

    Lisansüstü yapan adam asgari ücretle iş bulamıyor neyin eğitimi bu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S suayib46_ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben anlayamadım özel okullar açılıyor mu lise için
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    caga_89 (berk aycan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kapatin gitsin okullari sanki okuyup muhendis olacaklar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre1393 (Emre K......) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    özel okullar kurtulsun da ölen ölür bizene diyor bakan bey.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    osmandemi2 (Osman DEMİRPOLAT) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2 günde olsa açılması iyi oldu. Evdeki eğitimle okul bir değil .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bace3434 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bir hafta sonra kapanir



    egitim aksıyor.cocuk 15 yasında ilkokul 5 e gidecek
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İnspiredTiger (Yiğit ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2-3 ay için okul açmak mantıklı mıdır ?

    Ayrıca okulların açılması demek, gençlere olan kısıtlamaların da kalkması demek. Muhtemelen okullar açılıyorsa kafe, işletme gibi yerler de açılacaktır, benim düşüncem vakaların artacağı yönünde, özellikle mutantlı virüs de ortaya çıkmışken.

    Neyse birşey demiyorum hayırlısı neyse o olsun.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1987 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    milli eğitim bakanlığı, Türkiye Haberleri ve
    2 etiket daha yüz yüze eğitim Internet
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. iPhone SE 3'ün detayları netleşiyor: A14 Bionic işlemci, Face ID ve modern tasarım 1 hf. Diablo 4 ve Overwatch 2, 2021 yılında çıkmayacak 1 hf. Amiral gemisi Realme Race için geri sayım başladı 1 hf. Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeline ait ilk görüntüler ortaya çıktı 1 hf. Bu yıl çıkacak olan yeni Call of Duty oyunu onaylandı 1 hf. Starlink kullanıcı sayısı açıklandı 1 hf. ADATA 2 GB/s’ye ulaşan RGBli taşınabilir SSD’sini duyurdu 1 hf. 4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi 1 hf. Novavax aşısının koronavirüse karşı %89 oranında etki sağladığı açıklandı 1 hf. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marvel filmi Ant-Man'in çekimlerinin Kapadokya'da başladığını söyledi 1 hf. Yen Cupra Formentor VZ5, Audi'nin beş silindirli motorunu kullanacak 1 hf. 35 milyar dolar değerindeki yapay rüzgâr adası için Danimarka parlamentosundan onay çıktı 1 hf. TikTok artık Android TV'lerde de kullanılabilir 1 hf. Xiaomi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor 1 hf. Görmeden araba sürmeye çalıştığınız oyun Blind Drive, 10 Mart'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. EA, Star Wars oyunlarından 3 milyar dolar kâr elde etti; Star Wars oyunları gelmeye devam edecek 1 hf. Valve ve Corsair arasındaki patent davası sonuçlandı 1 hf. Jeff Bezos'un yerine gelecek olan Amazon CEO'su, oyun yapmaya devam edeceklerini söyledi 1 hf. IKEA ve ASUS ROG ilk ürünlerini sunar 1 hf. Xiaomi 1500$’lık telefonlara hazırlanıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN MEB, yüz yüze eğitimle ilgili esasları açıkladı Sonraki Koronavirüse rağmen küresel tüketici elektroniği satışları 2020'de %7 arttı 1 hf. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti buluyor? 1 hf. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #4 1 hf. Vergi indirimi sonrası Pc vs Xbox Series S! 1 hf. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 10: Pink 1 hf. Haunting of Hill House'un yaratıcısından gelen Netflix'in yeni korku dizisinin oyuncuları belli oldu 1 hf. Epic Games'ten bu hafta sürpriz geldi: İki oyun ücretsiz oldu 1 hf. 2021 Nissan Qashqai'den yeni teaser geldi: İşte tanıtılacağı tarih 1 hf. Porsche Taycan şasisini geliştiren mühendis Apple’a transfer oldu 1 hf. Deutsche Telekom’dan 6,5 milyon TL ödüllü yarışma 1 hf. Sony CFO'su: "PS5'in üretimini arttırmak istiyoruz ancak bu bizim için zor" 1 hf. Starlink uydu sayısı 1000'i geçti: Uzaydan internet dünyaya geliyor 1 hf. Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor 1 hf. HBO'nun Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers'tan fragman paylaşıldı 1 hf. Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri 1 hf. Fiyat odaklı Trident A24'ü denedik 1 hf. Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı 1 hf. Arazi canavarı yenilendi: İşte yeni Ford F-150 Raptor 1 hf. God of War'un PS5, PS4 ve PS4 Pro arasındaki grafik karşılaştırması 1 hf. Apple'ın elektrikli otomobili otonom sürüş teknolojisine sahip olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız