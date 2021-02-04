Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de mutasyonlu vaka sayısı: 199

    3 Şubat tarihli verilere göre Türkiye'de 199 kişide koronavirüs varyantı tespit edildi. Türkiye'de şu anda 3 farklı koronavirüs mutasyonu mevcut.
    04 Şubat 2021, 14:00 (1 hf.)
    1,2b
    1
    4
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Türkiye'de mutasyonlu vaka sayısı: 199
    Tam Boyutta Gör

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşamki Twitter paylaşımında mutasyonlu vaka sayısını açıkladı. Türkiye’de mutasyonlu koronavirüse yakalanan kişi sayısı 199 oldu.

    Bakan Koca’nın açıklamalarına göre 196 kişide İngiltere kökenli mutasyon, 2 kişide Güney Afrika kökenli mutasyon ve 1 kişide Brezilya kökenli mutasyon tespit edildi. Koronavirüs varyantı tespit edilen vatandaşlara hastanede izolasyon uygulanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak?

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs partiküllerini yok eden maske geliştirildi"

    Ülkemizdeki mutasyon türleri, koronavirüsün orijinal haline göre daha fazla bulaşıcılık yeteneğine sahip. Bunun etkisiyle son günlerde vaka sayısında artış gözlemlendi. 5 binlere düşen günlük vaka sayısı yeniden 8 binin üzerine çıktı.

    Önümüzdeki günlerde mutasyonlu vaka sayısı ciddi oranda artacaktır. Zira bu hafta Covid-19 testi yapan hastanelere mutasyon tespit kiti gönderildi. Covid-19 testi pozitif çıkan kişilere mutasyon testi yapılacak.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    pastadanadam 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O sayının sonunda bir 0 daha koymalı.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H hakanhan68 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mutasyon la aşılara güncelleme de isteyecekmi?

    https://www.statista.com/chart/23510/estimated-effectiveness-of-covid-19-vaccine-candidates/

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hakanhan68
    Bildiğim kadarıyla Moderna ve Pfizer-BioNTech açıklama yapmıştı etkili diye. Ama diğer firmaların açıklama yaptığını hatırlamıyorum. Sinovac'ın aşısı endişelendiriyor beni. Etkinliği çok yüksek görünmüyor. Bir de varyantlarla düşerse bir anlamı kalmayabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Koronavirüse rağmen küresel tüketici elektroniği satışları 2020'de %7 arttı 1 hf. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti buluyor? 1 hf. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #4 1 hf. Vergi indirimi sonrası Pc vs Xbox Series S! 1 hf. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 10: Pink 1 hf. Haunting of Hill House'un yaratıcısından gelen Netflix'in yeni korku dizisinin oyuncuları belli oldu 1 hf. 2021 Nissan Qashqai'den yeni teaser geldi: İşte tanıtılacağı tarih 1 hf. Epic Games'ten bu hafta sürpriz geldi: İki oyun ücretsiz oldu 1 hf. Porsche Taycan şasisini geliştiren mühendis Apple’a transfer oldu 1 hf. Deutsche Telekom’dan 6,5 milyon TL ödüllü yarışma 1 hf. Sony CFO'su: "PS5'in üretimini arttırmak istiyoruz ancak bu bizim için zor" 1 hf. Starlink uydu sayısı 1000'i geçti: Uzaydan internet dünyaya geliyor 1 hf. Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor 1 hf. HBO'nun Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers'tan fragman paylaşıldı 1 hf. Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri 1 hf. Fiyat odaklı Trident A24'ü denedik 1 hf. Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı 1 hf. Arazi canavarı yenilendi: İşte yeni Ford F-150 Raptor 1 hf. God of War'un PS5, PS4 ve PS4 Pro arasındaki grafik karşılaştırması 1 hf. Apple'ın elektrikli otomobili otonom sürüş teknolojisine sahip olacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'de mutasyonlu vaka sayısı: 199 Sonraki Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu 1 hf. Samsung Galaxy F62'nin teknik detayları belli oldu 1 hf. Strateji oyunu Total War: Warhammer III duyuruldu; Türkiye fiyatı açıklandı! 1 hf. MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi 1 hf. Xiaomi duyurdu: 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor 1 hf. EA Play abonelerinin sayısı son 3 ayda ikiye katlandı 1 hf. DLSS 2.0, Unreal Engine’e kolayca entegre edilebiliyor, %180’e kadar performans artışı mümkün 1 hf. PlayStation oyunlarında %60 indirim fırsatı: Eleştirmenlerin Seçimi İndirimi 1 hf. Intel pazar payında artış yaşadı 2 hf. Roguelike kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlar için yayınlandı 2 hf. Embracer Group; Borderlands ve Godfall ile tanınan Gearbox şirketini 1.3 milyar dolara satın aldı 2 hf. Google Arama ve YouTube, Alphabet'e para kazandırmaya devam ediyor 2 hf. George R.R. Martin, yeni kitabı Winds of Winter'ın bu yıl çıkmasını umuyor: "Yüzlerce sayfa daha yazmam lazım" 2 hf. Nokia 3650 küllerinden doğuyor 2 hf. iOS 14.5 güncellemesi ile hızlı uygulama kapatma geliyor 2 hf. BioWare yıllar önce Han Solo'dan ilham alınan yeni bir Mass Effect oyunu üzerinde çalışıyormuş 2 hf. Dark’ın yapımcısının yeni Netflix dizisi Tribes of Europa'dan fragman paylaşıldı 2 hf. Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı 2 hf. Steam Oyun Festivali başladı! Yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz 2 hf. 78. Altın Küre adayları açıklandı: Netflix yapımları açık ara önde Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız