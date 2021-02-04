Türkiye'de mutasyonlu vaka sayısı: 199

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşamki Twitter paylaşımında mutasyonlu vaka sayısını açıkladı. Türkiye’de mutasyonlu koronavirüse yakalanan kişi sayısı 199 oldu.
Bakan Koca’nın açıklamalarına göre 196 kişide İngiltere kökenli mutasyon, 2 kişide Güney Afrika kökenli mutasyon ve 1 kişide Brezilya kökenli mutasyon tespit edildi. Koronavirüs varyantı tespit edilen vatandaşlara hastanede izolasyon uygulanıyor.İlginizi Çekebilir Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak?
Ayrıca Bkz. "Koronavirüs partiküllerini yok eden maske geliştirildi"
Ülkemizdeki mutasyon türleri, koronavirüsün orijinal haline göre daha fazla bulaşıcılık yeteneğine sahip. Bunun etkisiyle son günlerde vaka sayısında artış gözlemlendi. 5 binlere düşen günlük vaka sayısı yeniden 8 binin üzerine çıktı.
Önümüzdeki günlerde mutasyonlu vaka sayısı ciddi oranda artacaktır. Zira bu hafta Covid-19 testi yapan hastanelere mutasyon tespit kiti gönderildi. Covid-19 testi pozitif çıkan kişilere mutasyon testi yapılacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.statista.com/chart/23510/estimated-effectiveness-of-covid-19-vaccine-candidates/