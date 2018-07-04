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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu

Yapılan bir araştırma, tüm zamanların en çok satan 10 telefonunu ortaya çıkardı. İşte, herhangi bir Android cihazın olmadığı tüm zamanların çok satan cep telefonları listesi karışınızda.
10 ay
16,3b
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49
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Zamanında Nokia'nın egemen olduğu cep telefonu pazarı, şimdi akıllı telefon pazarına evrilmiş durumda. Günümüzdeki modern cihazları ve yeteneklerini, bundan 20 yıl önceki cep telefonları ile kıyasladığımızda, teknolojinin ne denli değiştiğine şahit oluyoruz.
The Telegraph gazetesi, yaptığı bir araştırma ile tüm zamanların en çok satan cep telefonlarını listeledi. Herhangi bir Android cihazın yer almadığı top 10 listesinde, dönemin fenomen markası Nokia'nın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu

10. Motorola Razr V3

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
Üretim Yılı: 2004
Satılan cihaz sayısı: 130 milyondan fazla
Motorola'nın amiral gemisi modeli, o zamana göre muhteşem bir tasarımdı. Cihaz çıktığı yıl itibarıyla dönemin ikonik telefonları arasında yer almayı başarmıştı.

9. Nokia 2600

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
Üretim Yılı: 2004
Satılan cihaz sayısı: 135 milyon
Sağlam bir kasa ve 1.5 inçlik küçük bir ekran sunan Nokia 2600'da bir kamera, Bluetooth veya başka ek fonksiyonlar yoktu. Fakat cihazı çok popüler bir hale getiren özellikler ise uzun pil ömrü ve uygun fiyatıydı.

8. Samsung E1100

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
Üretim Yılı: 2009.
Satılan cihaz sayısı: 150 milyon.
Nokia 2600 gibi, Samsung E1100 da dayanıklılığı ve uzun pil ömrü ile ünlüydü. Cihaz bekleme modunda 13 gün sunarken, 1.52 inç ekran, dahili bellek ve el feneri ile donatılmıştı.

7. Nokia 5230

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
Üretim Yılı: 2009
Satılan cihaz sayısı: 150 milyon
Dokunmatik ekran, kamera, Bluetooth ve GPS özelliklerine sahip olan Nokia 5230, dönemin en gelişmiş telefonlarından biriydi.

6. Nokia 6600

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
Üretim Yılı: 2003
Satılan cihaz sayısı: 150 milyon
Farklı tasarımı ile çoğu insanı kendine hayran bırakan Nokia 6600, ilk çıktığında 600 Euroluk fiyatı ile oldukça konuşulmuştu. Cihazın satış rekorları kırması ise şaşırtıcı olarak yorumlanıyor.

5. Nokia 1200

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
Üretim Yılı: 2007
Satılan cihaz sayısı: 150 milyon
Yedi saat konuşma ve 390 saat bekleme süresi sunan Nokia 1200'ün en büyük avantajı pil ömrüydü. Ayrıca joystick tuşuna basılara açılabilen bir feneri vardı. Cihaz uygun fiyatı ile dönemin en popüler telefonlarından biri olmayı başarmıştı.

4. Nokia 3210

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
Üretim Yılı: 1999
Satılan cihaz sayısı: 160 milyon
Nokia 3210, yerleşik antenli ilk cep telefonlarından biriydi. Ondan önce herkes kaba antenli telefonlar kullanıyordu. Ayrıca cihazda "Snake", "Memory" ve "Rotation" adında üç oyun bulunuyordu. Böylesine özelliklere sahip bir telefonun popüler olması şaşırtıcı olmasa gerek.

3. iPhone 6 ve 6 Plus

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
Üretim Yılı: 2014
Satılan cihaz sayısı: 220 milyon
iPhone 6 ve 6 Plus bu listede yer alan tek akıllı telefon modelleri. Yuvarlatılmış köşeleri ile dönemin en şık telefonlarından olan iPhone 6 ve 6 Plus, tasarım olarak birçok şirket için örnek teşkil etti.

2. Nokia 1110

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
Üretim Yılı: 2005
Satılan cihaz sayısı: 250 milyon
Sadece arama yapmak, SMS göndermek ve zaman zaman "Snake" oynamak isteyenler için bu mükemmel bir telefondu. 2000'li yılların başında satışa sunulan ve rekor kıran ender telefon modellerinden biri olarak tarihe geçti.

1. Nokia 1100

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
Üretim Yılı: 2003
Satılan cihaz sayısı: 250 milyondan fazla
Tüm zamanların en çok satan cep telefonu Nokia 1100 karşınızda. Telefonun basit ama zarif tasarımı ve bir el feneri vardı. Düşük fiyatı ve kolay kullanımı nedeni ile herkesin ulaşabildiği bu cihaz, Nokia'nın en çok satan telefon modeli olma başarısına ulaştı.

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MilanRapajic 10 ay en beğenilen
3310 nerede?
3 Yanıt Yanıtla +46
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deoks 10 ay MilanRapajic
Kalbimizde
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Biyturs_OnSr 10 ay
iPhone 6 ve 6 Plus'ın satış rakamlarını toplayıp 220 milyon yazıyorsunuz, sonra tüm zamanların en çok satan 3. telefonu oluyor.. Sadece iPhone 6 kaç milyon satmış, sadece 6 plus kaç milyon satmış yazın da görelim.
iPhone 6 ve 6 Plus'ın satış rakamlarını toplayıp 220 milyon yazıyorsunuz, sonra tüm zamanların en çok satan 3. telefonu oluyor.. Sadece iPhone 6 kaç milyon satm...
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Manchester United 10 ay
1100 vaybe ne efsane cihazdı.
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North10293 10 ay
Burdaki en kanser telefon Nokia 1100 dır gerçekten uyuz bi telefon
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Kanatlandırmayan_Redbull 10 ay
3310 hepsini tokatlar gibime geliyor satışta
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haberelectro 10 ay
Nokia batali yillar olmasina ragmen hala listelerde basi cekiyor. Ne buyuk sirketmis be.
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mert1907 10 ay
Bu listeye bakıp Nokia'nın çağa nasıl ayak uyduramadığını birkez daha anladım.
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qqyyxx 10 ay
Gh 688 yok. T18 yok. ,6110yok. 7110 yok. 8110 yok 8210 yok. G600 yok. N91 yok yok oğlu yok. Keşke ısmarlama değil de, o günleri bilen bir yetkili yapsaydı haberi.
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sendemail 10 ay
Nokia 3210 a içim gidiyordu halen gidiyor,
Ayrıca, O zamanlar daha iyi değil miydi? telefona gömülmüyorduk, şimdi nereye baksam cafelerde aynı masada oturanlar konuşmuyor telefonlarıyla ilgileniyorlar...
Garip.
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MetalWave 10 ay
3310 un birde dehşet 2. el piyasası vardı.
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Paetzold 10 ay
Hey gidi gunler hey
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