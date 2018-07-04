Zamanında Nokia'nın egemen olduğu cep telefonu pazarı, şimdi akıllı telefon pazarına evrilmiş durumda. Günümüzdeki modern cihazları ve yeteneklerini, bundan 20 yıl önceki cep telefonları ile kıyasladığımızda, teknolojinin ne denli değiştiğine şahit oluyoruz.

The Telegraph gazetesi, yaptığı bir araştırma ile tüm zamanların en çok satan cep telefonlarını listeledi. Herhangi bir Android cihazın yer almadığı top 10 listesinde, dönemin fenomen markası Nokia'nın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu

10. Motorola Razr V3

Satılan cihaz sayısı: 130 milyondan fazla

Motorola'nın amiral gemisi modeli, o zamana göre muhteşem bir tasarımdı. Cihaz çıktığı yıl itibarıyla dönemin ikonik telefonları arasında yer almayı başarmıştı.

9. Nokia 2600

Satılan cihaz sayısı: 135 milyon

Sağlam bir kasa ve 1.5 inçlik küçük bir ekran sunan Nokia 2600'da bir kamera, Bluetooth veya başka ek fonksiyonlar yoktu. Fakat cihazı çok popüler bir hale getiren özellikler ise uzun pil ömrü ve uygun fiyatıydı.

8. Samsung E1100

Satılan cihaz sayısı: 150 milyon.

Nokia 2600 gibi, Samsung E1100 da dayanıklılığı ve uzun pil ömrü ile ünlüydü. Cihaz bekleme modunda 13 gün sunarken, 1.52 inç ekran, dahili bellek ve el feneri ile donatılmıştı.

7. Nokia 5230

Satılan cihaz sayısı: 150 milyon

Dokunmatik ekran, kamera, Bluetooth ve GPS özelliklerine sahip olan Nokia 5230, dönemin en gelişmiş telefonlarından biriydi.

6. Nokia 6600

Satılan cihaz sayısı: 150 milyon

Farklı tasarımı ile çoğu insanı kendine hayran bırakan Nokia 6600, ilk çıktığında 600 Euroluk fiyatı ile oldukça konuşulmuştu. Cihazın satış rekorları kırması ise şaşırtıcı olarak yorumlanıyor.

5. Nokia 1200

Satılan cihaz sayısı: 150 milyon

Yedi saat konuşma ve 390 saat bekleme süresi sunan Nokia 1200'ün en büyük avantajı pil ömrüydü. Ayrıca joystick tuşuna basılara açılabilen bir feneri vardı. Cihaz uygun fiyatı ile dönemin en popüler telefonlarından biri olmayı başarmıştı.

4. Nokia 3210

Satılan cihaz sayısı: 160 milyon

Nokia 3210, yerleşik antenli ilk cep telefonlarından biriydi. Ondan önce herkes kaba antenli telefonlar kullanıyordu. Ayrıca cihazda "Snake", "Memory" ve "Rotation" adında üç oyun bulunuyordu. Böylesine özelliklere sahip bir telefonun popüler olması şaşırtıcı olmasa gerek.

3. iPhone 6 ve 6 Plus

Satılan cihaz sayısı: 220 milyon

iPhone 6 ve 6 Plus bu listede yer alan tek akıllı telefon modelleri. Yuvarlatılmış köşeleri ile dönemin en şık telefonlarından olan iPhone 6 ve 6 Plus, tasarım olarak birçok şirket için örnek teşkil etti.

2. Nokia 1110

Satılan cihaz sayısı: 250 milyon

Sadece arama yapmak, SMS göndermek ve zaman zaman "Snake" oynamak isteyenler için bu mükemmel bir telefondu. 2000'li yılların başında satışa sunulan ve rekor kıran ender telefon modellerinden biri olarak tarihe geçti.

1. Nokia 1100

Satılan cihaz sayısı: 250 milyondan fazla

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200420042009.2009200320071999201420052003Tüm zamanların en çok satan cep telefonu Nokia 1100 karşınızda. Telefonun basit ama zarif tasarımı ve bir el feneri vardı. Düşük fiyatı ve kolay kullanımı nedeni ile herkesin ulaşabildiği bu cihaz, Nokia'nın en çok satan telefon modeli olma başarısına ulaştı.