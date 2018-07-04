Teknoloji Editörü
Zamanında Nokia'nın egemen olduğu cep telefonu pazarı, şimdi akıllı telefon pazarına evrilmiş durumda. Günümüzdeki modern cihazları ve yeteneklerini, bundan 20 yıl önceki cep telefonları ile kıyasladığımızda, teknolojinin ne denli değiştiğine şahit oluyoruz.
The Telegraph gazetesi, yaptığı bir araştırma ile tüm zamanların en çok satan cep telefonlarını listeledi. Herhangi bir Android cihazın yer almadığı top 10 listesinde, dönemin fenomen markası Nokia'nın üstünlüğü dikkat çekiyor.
Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
10. Motorola Razr V3Üretim Yılı: 2004
Satılan cihaz sayısı: 130 milyondan fazla
Motorola'nın amiral gemisi modeli, o zamana göre muhteşem bir tasarımdı. Cihaz çıktığı yıl itibarıyla dönemin ikonik telefonları arasında yer almayı başarmıştı.
9. Nokia 2600Üretim Yılı: 2004
Satılan cihaz sayısı: 135 milyon
Sağlam bir kasa ve 1.5 inçlik küçük bir ekran sunan Nokia 2600'da bir kamera, Bluetooth veya başka ek fonksiyonlar yoktu. Fakat cihazı çok popüler bir hale getiren özellikler ise uzun pil ömrü ve uygun fiyatıydı.
8. Samsung E1100Üretim Yılı: 2009.
Satılan cihaz sayısı: 150 milyon.
Nokia 2600 gibi, Samsung E1100 da dayanıklılığı ve uzun pil ömrü ile ünlüydü. Cihaz bekleme modunda 13 gün sunarken, 1.52 inç ekran, dahili bellek ve el feneri ile donatılmıştı.
7. Nokia 5230Üretim Yılı: 2009
Satılan cihaz sayısı: 150 milyon
Dokunmatik ekran, kamera, Bluetooth ve GPS özelliklerine sahip olan Nokia 5230, dönemin en gelişmiş telefonlarından biriydi.
6. Nokia 6600Üretim Yılı: 2003
Satılan cihaz sayısı: 150 milyon
Farklı tasarımı ile çoğu insanı kendine hayran bırakan Nokia 6600, ilk çıktığında 600 Euroluk fiyatı ile oldukça konuşulmuştu. Cihazın satış rekorları kırması ise şaşırtıcı olarak yorumlanıyor.
5. Nokia 1200Üretim Yılı: 2007
Satılan cihaz sayısı: 150 milyon
Yedi saat konuşma ve 390 saat bekleme süresi sunan Nokia 1200'ün en büyük avantajı pil ömrüydü. Ayrıca joystick tuşuna basılara açılabilen bir feneri vardı. Cihaz uygun fiyatı ile dönemin en popüler telefonlarından biri olmayı başarmıştı.
4. Nokia 3210Üretim Yılı: 1999
Satılan cihaz sayısı: 160 milyon
Nokia 3210, yerleşik antenli ilk cep telefonlarından biriydi. Ondan önce herkes kaba antenli telefonlar kullanıyordu. Ayrıca cihazda "Snake", "Memory" ve "Rotation" adında üç oyun bulunuyordu. Böylesine özelliklere sahip bir telefonun popüler olması şaşırtıcı olmasa gerek.
3. iPhone 6 ve 6 PlusÜretim Yılı: 2014
Satılan cihaz sayısı: 220 milyon
iPhone 6 ve 6 Plus bu listede yer alan tek akıllı telefon modelleri. Yuvarlatılmış köşeleri ile dönemin en şık telefonlarından olan iPhone 6 ve 6 Plus, tasarım olarak birçok şirket için örnek teşkil etti.
2. Nokia 1110Üretim Yılı: 2005
Satılan cihaz sayısı: 250 milyon
Sadece arama yapmak, SMS göndermek ve zaman zaman "Snake" oynamak isteyenler için bu mükemmel bir telefondu. 2000'li yılların başında satışa sunulan ve rekor kıran ender telefon modellerinden biri olarak tarihe geçti.
1. Nokia 1100Üretim Yılı: 2003
Satılan cihaz sayısı: 250 milyondan fazlaTüm zamanların en çok satan cep telefonu Nokia 1100 karşınızda. Telefonun basit ama zarif tasarımı ve bir el feneri vardı. Düşük fiyatı ve kolay kullanımı nedeni ile herkesin ulaşabildiği bu cihaz, Nokia'nın en çok satan telefon modeli olma başarısına ulaştı.
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Ayrıca, O zamanlar daha iyi değil miydi? telefona gömülmüyorduk, şimdi nereye baksam cafelerde aynı masada oturanlar konuşmuyor telefonlarıyla ilgileniyorlar...
Garip.
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