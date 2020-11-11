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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MediaTek’ten Chromebook modelleri için iki yeni yonga seti

    6nm sürecinde MT8195 ve 7nm sürecinde MT8192 yonga setleri Chromebook modellerinin daha iyi performans ile yapay zeka imkanlarından faydalanmasını sağlayacak.
    21 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MediaTek’ten Chromebook modelleri için iki yeni yonga seti
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    Son dönemde özellikle pandemi sürecinin de etkisiyle Chromebook modellerine ilgi artmış durumda. Firmalar ardı ardına yeni Chromebook modelleri piyasaya sürüyor. MediaTek ise ARM desteğiyle biraz daha maliyete oynamak niyetinde.

    İki yeni Chromebook yonga seti

    MediaTek tarafından duyurusu yapılan iki yeni yonga seti 6nm sürecinde MT8195 ve 7nm sürecinde MT8192 şeklinde sıralanıyor. Haliyle ikisinin hitap ettiği sınıflar biraz farklılaşıyor.

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    MT8195 yonga setinde 4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. 5 kümeli Mali G57 grafik gücünü sağlarken 4 kanal 2133MHz LPDDR4x bellek desteği sunuluyor. Aynı anda 3 ekrana çıkış verebilen yonga seti Dolby Vision 7.1 desteğine de sahip.

    MT8192 yonga seti ise 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. Yine aynı grafik birimi ve bellek desteği yer alırken bu kez iki adet Full HD ekrana veya tek bir Full HD+ 120Hz ekrana çıkış verebiliyor.

    Her iki yonga setinde de 4K HDR video şifreleme, PCIe 3.0, USB 3.2 Gen 1, yüksek performans yapay zeka motoru, 80MP 4 hücreli kamera, tek bir 32MP veya çift 16MP kamera gibi destekler de yer alıyor. MT8195 yonga seti yakın dönemde, MT8192 yonga seti ise gelecek yılın yaz aylarında piyasada olacak.



    https://www.engadget.com/mediatek-chromebook-mobile-5g-chipsets-battery-life-163725182.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    42 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    59 dakika önce
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