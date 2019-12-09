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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak

    MediaTek'in Dimensity 1000 adlı yeni yonga seti başta Samsung olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisinden büyük ilgi gördü. Şirket gelecek yıl sipariş hacmini artırarak finansal yükselişe geçecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak
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    Tayvanlı teknoloji devi MediaTek geçtiğimiz ay 5G modeme sahip ilk yonga setini duyurmuştu. AnTuTu'da 511.363 puan elde etmeyi başaran MediaTek Dimensity 1000, akıllı telefon üreticilerinden büyük ilgi gördü. Görünüşe bakılırsa yeni yonga seti şirketin finansal açıdan yükselişe geçmesini sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi"

    Tayvan'dan gelen son bilgilere göre MediaTek gelecek yıl birçok yeni müşteriye sahip olacak. Hatta şirketin sipariş hacminin oldukça yüksek seviyelere ulaşacağı bildiriliyor. Çinli akıllı telefon üreticilerine ek olarak, pazar lideri Samsung'un da MediaTek müşterileri arasına katılacağını yönelik istihbaratlar var.

    MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak
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    Samsung en önemli ortaklardan biri olacak

    Haber kaynakları, Samsung'un gelecek yıl şirketin en önemli ortaklarından biri olacağını ve akıllı telefonlarında MediaTek'in yonga setlerini kullanacağını söylüyor. Güney Koreli şirketin büyük bir MediaTek müşterisi olması ile birlikte, mobil işlemci sektöründeki rekabet ortamı daha da kızışacak.



    https://twitter.com/AndroidSaint/status/1203947807406731265 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 3 gün en beğenilen smart1978
    Alakası bile yok. Eminim redmi note 8 pro , qualcomm lu olan note 8 ile ayni zamanlarda güncelleme alacak. Ayrıca qualcomm lu telefonlar da en fazla 2 tane büyük güncelleme alıyor. Sanki çok fazla.
    Alakası bile yok. Eminim redmi note 8 pro , qualcomm lu olan note 8 ile ayni zamanlarda güncelleme alacak. Ayrıca qualcomm lu telefonlar da en fazla 2 tane büy...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    smart1978 3 gün
    MTK islemcileri kaynak kodlari kapali ve Android guncellemelerine karsi da KIT gec veren veya kisa surede unutan bir sirkettir! Aman dikkat.... Sadece performans odakli ele alinmasin. MTK alirsaniz her Android guncellemesinde yeni bir cihaz almaniz gerekecektir!
    MTK islemcileri kaynak kodlari kapali ve Android guncellemelerine karsi da KIT gec veren veya kisa surede unutan bir sirkettir! Aman dikkat.... Sadece performan...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    muratkaya 12 sa.
    Garip garip yorumlar var. Samsung'un amirla gemisi Note 8 doğru düzgün güncelleme almıyor, MTK bu performansı uygun fiyatlı telefonlarda versin yemişim güncellemesini.
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    firat_kilic 2 gün
    Çini kutlamak lazım. Türkiye bu işlerde yok anlaşılan. Maksat türban mı? 17yılda ne oldu? Adamlar ram fabrikasını 2016da kuralım dediler şimdi 2020de açıyorlar. Mediatek ralinki (wifi yongaları) üreten firmayı satın almıştı 2010lar... şimdi? Biz geriye gitmeye devam... Bu şekil çökersin. Makyaj gökdelen vs.. olabilir görüntü ok olabilir ama çökersin... Bu iktidarın oyu = 0 // en aptalımız bile artık anlasın lütfen.
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    Red_devil33 2 gün
    Hepsiburda n11 ve gittigidiyor varken diğerleri anca reklamla ayakta dururlar . Reklamı kastımı çöküş başlar .
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    SEO19 2 gün
    500 puan ne yaw !?
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    Eeltorm 3 gün
    511.363 puan iyiymiş.
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    Windows10 3 gün
    bu çipsetin en güzel tarafı çift hatlı 5g yi destekliyor oluşu.
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    V4LKyR 3 gün
    O değil de... şu Dimensity 1000 manyak bir çip olmuş gerçekten. Onayımı aldı.

    Bir de kernel kodunu falan güzelce yayınlasalar... Xiaomi yapıyor bunu.
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    brk6152 3 gün
    Mediatek e Çağ atlaracak bir islemci sanırım hiç gelmeyecek
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    smart1978 3 gün
    MTK islemcileri kaynak kodlari kapali ve Android guncellemelerine karsi da KIT gec veren veya kisa surede unutan bir sirkettir! Aman dikkat.... Sadece performans odakli ele alinmasin. MTK alirsaniz her Android guncellemesinde yeni bir cihaz almaniz gerekecektir!
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Relax Relax 3 gün smart1978
    Alakası bile yok. Eminim redmi note 8 pro , qualcomm lu olan note 8 ile ayni zamanlarda güncelleme alacak. Ayrıca qualcomm lu telefonlar da en fazla 2 tane büyük güncelleme alıyor. Sanki çok fazla.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    samsung, mediatek ve
    7 etiket daha İşlemci yonga seti Dimensity 1000 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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