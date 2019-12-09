MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak

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Tayvanlı teknoloji devi MediaTek geçtiğimiz ay 5G modeme sahip ilk yonga setini duyurmuştu. AnTuTu'da 511.363 puan elde etmeyi başaran MediaTek Dimensity 1000, akıllı telefon üreticilerinden büyük ilgi gördü. Görünüşe bakılırsa yeni yonga seti şirketin finansal açıdan yükselişe geçmesini sağlayacak.

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Tayvan'dan gelen son bilgilere göre MediaTek gelecek yıl birçok yeni müşteriye sahip olacak. Hatta şirketin sipariş hacminin oldukça yüksek seviyelere ulaşacağı bildiriliyor. Çinli akıllı telefon üreticilerine ek olarak, pazar lideri Samsung'un da MediaTek müşterileri arasına katılacağını yönelik istihbaratlar var.

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Samsung en önemli ortaklardan biri olacak

Haber kaynakları, Samsung'un gelecek yıl şirketin en önemli ortaklarından biri olacağını ve akıllı telefonlarında MediaTek'in yonga setlerini kullanacağını söylüyor. Güney Koreli şirketin büyük bir MediaTek müşterisi olması ile birlikte, mobil işlemci sektöründeki rekabet ortamı daha da kızışacak.

https://twitter.com/AndroidSaint/status/1203947807406731265