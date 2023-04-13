Asus ZenFone 10, Geekbench'te göründü: İşte özellikleri

Yakın tarihli bir sızıntı, Zenfone 10’un teknik özelliklerine ilişkin daha fazla bilgi sunuyor. Telefonun 6.3 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED panel ile geleceği söyleniyor. Yani, Zenfone 10, kompakt bir amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkmayacak. Telefonun 256GB ve 512GB depolama alanı seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Telefonda 67w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya yer alacak. Telefonun OIS destekli 200MP ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Sıvı soğutma sistemi ve IP68 sertifikalı kasa, beklenen diğer özellikler.
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.