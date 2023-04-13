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    Asus ZenFone 10, Geekbench'te göründü: İşte özellikleri

    Geçen yaz tanıtılan Zenfone 9'un halefi Zenfone 10, popüler benchmark platformu Geekbench'te listelendi. Telefonun birkaç önemli özelliği ortaya çıktı.          
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    asus zenfone 10 özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Asus’un Zenfone 10 modelini 2023 dördüncü çeyreğinde resmî olarak duyuracağı yönünden söylenti mevcut. Tayvanlı şirket, şimdiden cihazı test etmeye başladı. Zenfone 10’un Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Bu, işlemci, bellek miktarı gibi telefonun önemli birkaç özelliğini de açığa çıkardı. İşte Asus Zenfone 10’un bilinen özellikleri:

    Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16GB RAM

    asus zenfone 10 geekbench test puanı Tam Boyutta Gör
    Geekbench 6 kıyaslama platformunda ASUS_AI2302 model numarasıyla listelenen Zenfone 10 akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonlar arasında yerini alacak. Tek çekirdek testinde 2008, çok çekirdek testinde 5454 puan alan telefonun 16GB RAM’li versiyonunun test edildiği göze çarpıyor. Zenfone 9’un 16GB dışında 6GB ve 8GB RAM ile geldiği göz önüne alındığında Zenfone 10’da daha fazla bellek seçeneği görmemiz kuvvetle muhtemel. Testlerde cihazın Android 13 işletim sistemi üzerinde çalıştığı da görülüyor.

    6.3 inç ekran, 200MP ana kamera, sıvı soğutma

    Yakın tarihli bir sızıntı, Zenfone 10’un teknik özelliklerine ilişkin daha fazla bilgi sunuyor. Telefonun 6.3 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED panel ile geleceği söyleniyor. Yani, Zenfone 10, kompakt bir amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkmayacak. Telefonun 256GB ve 512GB depolama alanı seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Telefonda 67w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya yer alacak. Telefonun OIS destekli 200MP ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Sıvı soğutma sistemi ve IP68 sertifikalı kasa, beklenen diğer özellikler.

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    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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