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    Meizu HD60 kablosuz kulaklıklar tanıtıldı

    Meizu HD60 kablosuz kulak üstü kulaklık modeli Sony tarafından hazırlanan gürültü engelleme yongası ve Qualcomm tarafından hazırlanan Bluetooth yongasını kullanıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Meizu HD60 kablosuz kulaklıklar tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Meizu’nun yeni akıllı telefon serisini tanıttığı etkinlikte bir de kablosuz kulaklık vardı. Meizu HD60 adındaki kablosuz kulaklık ses kalitesinin yanı sıra gürültü engelleme özelliği ile de rakiplerinden farklılaşıyor.

    Meizu HD60 özellikleri ve fiyatı

    Meizu HD60 kablosuz kulak üstü kulaklık modeli hafif malzemelerden imal edilmiş ve ergonomi odaklı. 40mm büyük berilyum kaplama sürücüler diyaframın hareketlerini azaltıyor ve bozulmaların önüne geçiyor.

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    Kulaklığın dikkat çekici tarafı akrif gürültü engelleme özelliği. Sony imzalı bir yonga ile kontrol edilen aktif gürültü engelleme; çift mikrofon üzerinden kullanıcının dış dünya ile irtibatını tamamen veya kademeli olarak kesmesini sağlıyor. Kulaklık Bluetooth 5.0 ile bağlanıyor. 

    Dıdokunmatik kısım ile çeşitli kontroller sağlanabiliyor. USB Tip-C üzerinden şarj edilen kulaklık tek şarj ile 25 saate yakın kullanım süresi sunuyor. Meizu HD60 kulaklık modeli için 155$ fiyat etiketi belirlenmiş.

     

     



    https://www.gizmochina.com/2020/05/08/meizu-hd60-headphones-launched-features-noise-cancellation-technology/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasansimsek74 5 gün
    iyi güzel de. Fiyatı biraz abartmışlar sanki
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    DH Misafiri 5 gün
    155 dolara gürültü engelleme hafif ve kaliteli malzeme var . Neresi pahalıki bunun.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf.
    Fiyata bak, oha ayı ha! Bu meizu, xiaomi'den daha hızlı şımardı.
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    Led Zeppelin 1 hf.
    70 doları geçmemeliydi.
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 1 hf.
    BT 5.0 olduğu gözüküyor bir de aptX codec desteğine sahip Sony nin gürültü engellemesi ile geldiği belirtiliyor.

    155 dolar hiç gerçekçi bir fiyat değil o kadar ederi kulaklık değil zaten oyle bütçeyi gözden çıkarsam tüm ses codeclerini destekleyen aptx HD desteği ile gelen NFC olan 50 saat çalma destekli Fiio EH3 NC ye 180 dolar gibi bir fiyat öderim ki en azından elimde tüm BT teknolojilerinden yararlanan bir ürün olmuş olur ve uzun yıllar kullanırım
    fiio.com/...
    tr.aliexpress.com/...
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 hf.
    Fiyat uygun tr de is yapar.
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