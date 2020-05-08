Meizu HD60 kablosuz kulaklıklar tanıtıldı

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Meizu’nun yeni akıllı telefon serisini tanıttığı etkinlikte bir de kablosuz kulaklık vardı. Meizu HD60 adındaki kablosuz kulaklık ses kalitesinin yanı sıra gürültü engelleme özelliği ile de rakiplerinden farklılaşıyor.

Meizu HD60 özellikleri ve fiyatı

Meizu HD60 kablosuz kulak üstü kulaklık modeli hafif malzemelerden imal edilmiş ve ergonomi odaklı. 40mm büyük berilyum kaplama sürücüler diyaframın hareketlerini azaltıyor ve bozulmaların önüne geçiyor.

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Kulaklığın dikkat çekici tarafı akrif gürültü engelleme özelliği. Sony imzalı bir yonga ile kontrol edilen aktif gürültü engelleme; çift mikrofon üzerinden kullanıcının dış dünya ile irtibatını tamamen veya kademeli olarak kesmesini sağlıyor. Kulaklık Bluetooth 5.0 ile bağlanıyor.

Dıdokunmatik kısım ile çeşitli kontroller sağlanabiliyor. USB Tip-C üzerinden şarj edilen kulaklık tek şarj ile 25 saate yakın kullanım süresi sunuyor. Meizu HD60 kulaklık modeli için 155$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2020/05/08/meizu-hd60-headphones-launched-features-noise-cancellation-technology/

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