Meksika hükümeti Corona fabrikasını 30 Nisan'a kadar kapattı

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Dünya'yı etkisi altına alan ve birçok kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını neticesinde bazı tüketiciler Meksikalı bira markası Corona Extra ile salgın arasında bir ilişki olduğu yönünde söylenti başlatmıştı.

Salgın neticesinde Meksika hükümeti, Meksika'da bulunan Corona bira fabrikalarını kapatma kararı aldı.

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Üretim 30 Nisan'a kadar durdu

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Meksika hükümeti, koronavirüs salgınını engellemek için 30 Nisan'a kadar zorunlu olmayan faaliyetleri kamu ve özel sektör dahil durdurdu.

Ayrıca koronavirüs ile isim benzerliğinin bira satışlarını kötü yönde etkilemediği, bira üreticilerinin 2020'nin ilk 3 ayında %8.9 oranında büyüdüğü Modelo ve Corona markalarını en çok satalnar listesinde olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Ranitidin içeren tüm ilaçlar Amerikan pazarından geri çekildi"

Bira satışlarının geçen yıla oranla %24 oranında arttığı belirtiliyor.

https://edition.cnn.com/2020/04/03/business/corona-beer-production/index.html

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