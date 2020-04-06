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    Meksika hükümeti Corona fabrikasını 30 Nisan'a kadar kapattı

    Salgın neticesinde Meksika hükümeti, Meksika'da bulunan Corona bira fabrikalarını kapatma kararı aldı. Bira satışlarının geçen yıla oranla %24 oranında arttığı belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Meksika hükümeti Corona fabrikasını 30 Nisan'a kadar kapattı
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    Dünya'yı etkisi altına alan ve birçok kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını neticesinde bazı tüketiciler Meksikalı bira markası Corona Extra ile salgın arasında bir ilişki olduğu yönünde söylenti başlatmıştı.

    Salgın neticesinde Meksika hükümeti, Meksika'da bulunan Corona bira fabrikalarını kapatma kararı aldı.

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    Üretim 30 Nisan'a kadar durdu

    Meksika hükümeti, koronavirüs salgınını engellemek için 30 Nisan'a kadar zorunlu olmayan faaliyetleri kamu ve özel sektör dahil durdurdu.

    Ayrıca koronavirüs ile isim benzerliğinin bira satışlarını kötü yönde etkilemediği, bira üreticilerinin 2020'nin ilk 3 ayında %8.9 oranında büyüdüğü Modelo ve Corona markalarını en çok satalnar listesinde olduğu belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Ranitidin içeren tüm ilaçlar Amerikan pazarından geri çekildi"

    Bira satışlarının geçen yıla oranla %24 oranında arttığı belirtiliyor.



    https://edition.cnn.com/2020/04/03/business/corona-beer-production/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    furkant1 (Furkan Tokac) 2 gün en beğenilen
    Donanımhaber'i yer imlerimden kaldırıyorum.
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    mehmetg (Mehmet Gören) 2 gün furkant1
    Adı furkan olan birisi için bu davranışın anlaşılır ama virüsden korunmak için sakın kolanya kullanayım deme, çünkü onda biradakinin aksine oldukça yüksek alkol var.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Tall Man 1 gün furkant1
    Gun gelip özür dilecek şimdi senden.
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    mehmetg (Mehmet Gören) 2 gün furkant1
    Adı furkan olan birisi için bu davranışın anlaşılır ama virüsden korunmak için sakın kolanya kullanayım deme, çünkü onda biradakinin aksine oldukça yüksek alkol var.
    Adı furkan olan birisi için bu davranışın anlaşılır ama virüsden korunmak için sakın kolanya kullanayım deme, çünkü onda biradakinin aksine oldukça yüksek alkol...
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    furkant1 (Furkan Tokac) 1 gün mehmetg
    Yazdığınız yorum kalıplaşmış sığ bilinçaltınızın eseri.
    Haberin siteyle alakası yok ve son zamanda bu tarz haberler çoğaldı, yaptığım yorum bundan kaynaklanıyor.
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    De Grado (Raci Demir) 1 gün mehmetg
    senin adın da müslüman ismi git değiş maykıl koy
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    furkant1 (Furkan Tokac) 1 gün mehmetg
    Yazdığınız yorum kalıplaşmış sığ bilinçaltınızın eseri.
    Haberin siteyle alakası yok ve son zamanda bu tarz haberler çoğaldı, yaptığım yorum bundan kaynaklanıyor.
    Yazdığınız yorum kalıplaşmış sığ bilinçaltınızın eseri. Haberin siteyle alakası yok ve son zamanda bu tarz haberler çoğaldı, yaptığım yorum bundan kaynaklanı...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu
    yaa bu yorumlar ne gülmekten konuyu unuttum ben ya
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün
    Yorumlar efsane iyi güldüm gece gece.
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 1 gün
    5 kasa var musteriye satamadik 19 mayista tarihleri geçicek
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 gün
    Bira yoksa fermente üzüm suyu için.
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    fixriterzi (fixri terzi) 1 gün
    Hanefiler, hurma ve kuru üzümden yapılan nebizin mayalanmış ve keskinleşmiş olsa bile içilmesini helâl görmüşlerdir. Aynı şekilde Hanefilere göre ister keskinleşmiş olsun ister olmasın hurma ve kuru üzüm suyunun karıştırılarak azca pişirilmiş hâli de helâldir. Buna halitan denir. Hanefilerin helâl gördükleri bir diğer içecek de, bal, incir, buğday, arpa ve darı gibi yiyeceklerden yapılan nebizdir. Yukarıda geçtiği üzere, Hanefî mezhebine göre kaynayarak üçte ikisi giden üzüm suyu da (müselles) helâldir.
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    Rachsuchtig 1 gün fixriterzi
    Sarhoş edebilecek kuvvetteki tüm içkiler haramdır.
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    Gunpower-storm (İbrahim Demir) 1 gün fixriterzi
    Çok karışık bir noktaya girdin.

    Bu yere girersen çıkamazsın. Bu tartışmalara çokça girmiş biri olarak işin içinden çıkılmayacağını hep gördüm.

    Tek söyleyeceğim üzüm suyunun 2/3'ü gidecek kadar kaynatırsan marmelat olur, üzüm suyuna çok benzemez. Ve yine tatlı olur.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 gün
    Niye kapatıyolar saçmalık halbuki sloganı bile hazır: Bir gün herkes coronayı tadacak, sizde için bize katılın.
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 2 gün
    Bugün de youtube da evde corona ekstra bira yapımı videosu izlemiştim tam.
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    furkant1 (Furkan Tokac) 2 gün en beğenilen
    Donanımhaber'i yer imlerimden kaldırıyorum.
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    mehmetg (Mehmet Gören) 2 gün furkant1
    Adı furkan olan birisi için bu davranışın anlaşılır ama virüsden korunmak için sakın kolanya kullanayım deme, çünkü onda biradakinin aksine oldukça yüksek alkol var.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Tall Man 1 gün furkant1
    Gun gelip özür dilecek şimdi senden.
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