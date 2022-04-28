Kripto paraları yasallaştırmayı düşünen Meksika’nın senato binasına Bitcoin ATM’si kuruldu

El Heraldo de Mexico tarafından elde edilen bilgilere göre; kripto para birimlerini düzenlemeye odaklanan Meksika’nın senato binasına Bitcoin ATM’si kuruldu. Söz konusu bu hamle Meksikalı senatör Indira Kempis’ten geldi. Indira Kempis, Meksika Senatosu’ndaki ilk Bitcoin ATM’sinin resmini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Mexico City’deki Senato binasına, Demokratik Devrim Partisi‘nin (PRD) parlamento grubunun koordinatörü Miguel Ángel Mancera da dahil olmak üzere birçok parlamenterin desteğiyle bir Bitcoin (BTC) ATM’si kuruldu.
Meksikalı senatör Indira Kempis, Bitcoin ATM’si ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
“Meksika’da özgürlük, finansal katılım ve finansal bilinç için...”
Söz konusu ATM ise ülkede yer alan 14'üncü ATM oldu. Ülkenin Mexico City, Tijuana, Cancun, Guadalajara, Culiacan, San Miguel de Cozumel ve Aguascalienteste gibi şehirlerinde 13 Bitcoin ATM’si bulunduğunu belirtelim. Ek olarak Bitcoin ATM’si, Bitcoin ATM üreticisi ChainBytes ve Bitcoin ATM operatörü Axolotl iş birliği ile yapıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.