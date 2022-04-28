Kripto paraları yasallaştırmayı düşünen Meksika’nın senato binasına Bitcoin ATM’si kuruldu

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El Heraldo de Mexico tarafından elde edilen bilgilere göre; kripto para birimlerini düzenlemeye odaklanan Meksika’nın senato binasına Bitcoin ATM’si kuruldu. Söz konusu bu hamle Meksikalı senatör Indira Kempis’ten geldi. Indira Kempis, Meksika Senatosu’ndaki ilk Bitcoin ATM’sinin resmini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

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Mexico City’deki Senato binasına, Demokratik Devrim Partisi‘nin (PRD) parlamento grubunun koordinatörü Miguel Ángel Mancera da dahil olmak üzere birçok parlamenterin desteğiyle bir Bitcoin (BTC) ATM’si kuruldu.

Meksikalı senatör Indira Kempis, Bitcoin ATM’si ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Meksika’da özgürlük, finansal katılım ve finansal bilinç için...”

Söz konusu ATM ise ülkede yer alan 14'üncü ATM oldu. Ülkenin Mexico City, Tijuana, Cancun, Guadalajara, Culiacan, San Miguel de Cozumel ve Aguascalienteste gibi şehirlerinde 13 Bitcoin ATM’si bulunduğunu belirtelim. Ek olarak Bitcoin ATM’si, Bitcoin ATM üreticisi ChainBytes ve Bitcoin ATM operatörü Axolotl iş birliği ile yapıldı.

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