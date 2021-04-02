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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Merakla beklenen The Suicide Squad filminden bir fragman daha paylaşıldı

    İlk film ile büyük tepki toplayan Suicide Squad filminin ikincisi olan The Suicide Squad'dan yeni bir fragman paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Nisan 2021, 12:30 (1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Merakla beklenen The Suicide Squad filminden bir fragman daha paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    DC'nin popüler çizgi romanlarından Suicide Squad'tan uyarlanarak yapılan Suicide Squad filminin birincisi 2016 yılında yayınlanmıştı. Film; hikayesi, oyuncuları ve özellikle Joker'i ile birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Yıllar sonra da yeni bir Suicide Squad filmi duyuruldu ancak ilk filmin devamı niteliğinde değil. İkinci film daha çok seriyi yeniden başlatan bir film olacak. Geçtiğimiz saatlerde de bu filmden ikinci bir fragman paylaşıldı.

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    Geçtiğimiz hafta paylaşılan fragman birçok insanın beğensini kazandı. Özellikle Deadpool tarzı absürt sahnelere sahip olması, birbirinden garip karakterlerin olması filmin sadece eğlendirmeyi amaçladığını hissettirdi. Özellikle filmin oyuncularının da kaliteli olması beklentiyi daha da yükseltti.

    Yeni yayınlanan fragmanda da ilk fragmanda görmediğimiz birçok sahne görüyoruz. Özellikle karakterleri bu kez biraz daha yakından görüyoruz. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. 

    Filmin yönetmenliğini James Gunn üstleniyor. The Suicide Squad, 16 Ağustos 2021'de hem sinemalarda hem de 1 aylığına HBO Max'te yayınlanacak.

    Oyuncu kadrosunda ise Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosío, Juan Diego Botto ve Sylvester Stallone bulunuyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    erkahn (erkahn ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Margot icin izlerim
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya şu "Yaptık olmadı, bir daha deneyelim." filmleri furya olup gidecek galiba. Justice Leage'de de yaptılar. Zibilyon tane Batman çekildi, Spiderman de aynı şekil. Bıktık, kustuk artık yeter yahu! Farklı bir şey çekin, yapın. Fragmanı izledim daha kötü duruyor. Bu film de leş olacak.
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    D DK32 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Film Balon Olucak Gibi Duruyor Ayrıca DeathShot Yoksa Will Simith Yoksa İzlemeyi De Düşünmüyorum
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DK32
    Aynen , diğer filmde o kadar mükemmel bir oyunculuk ve karakrerin filme etkisi vardı ki bu filmde olmayışı rezillik resmen :)
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu daha iyi neden bunu ilk paylamamış?
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