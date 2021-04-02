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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uncharted filmi bir kez daha ertelendi

    Tom Holland'ın başrolünde olduğu PlayStation'ın sevilen oyunlarından olan Uncharted'ın vizyon tarihi bir kez daha ertelendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Nisan 2021, 09:45 (1 hf.)
    1,2b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Uncharted filmi bir kez daha ertelendi
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    PlayStation'ın ve oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Uncharted'ın bildiğiniz gibi bir film uyarlaması geliyor. Geçtiğimiz aylarda çekimleri biten filmin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi.

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    Ayrıca Bkz. "Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin vizyon tarihi ertelendi"

    Sony, bu yıl beklenen filmlerinden önce Venom 2'yi, ardından Resident Evil: Welcome to Raccoon City'yi, şimdi de bir başka oyun uyarlaması filmi Uncharted'ı erteledi. Uncharted, ocak ayında bir kez daha ertelenmişti. Ocak ayından önce de yine birkaç kez daha ertelenmişti.

    Uncharted'ın bu sefer ertelenme süresi en azından uzun değil. 11 Şubat 2022 olan vizyon tarihi yalnızca 1 hafta ertelenerek 18 Şubat 2022 oldu. Ertelenme için bir sebep açıklanmadı. 

    Uncharted filminin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden ve Sarah Petrick bulunuyor. Film, Nathan Drake'in, yani ana karakterin gençliğini konu alacak.



    https://www.ign.com/articles/uncharted-movie-ghostbusters-afterlife-cinderella-and-peter-rabbit-2-the-runaway-delayed
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Altyazar 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yeni ertelemere on ayak olsun diye yapmislardir
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