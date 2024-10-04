Vampir filmi izlemek isteyenlere en iyi vampir filmleri (2024)

Teknoloji Editörü
Vampirler; geceleri mezarlarından çıkıp uyuyan insanların kanını emdiğine inanılan yaratıklar, hayaletler ya da yeniden canlanmış cesetler. Genellikle uzun sivri köpek dişlere sahip insan figürünü temsil eden vampirlerin varlığı binlerce yıl öncesine dayanır. İlk vampir filminin Bram Stoker’ın 1987 tarihli Drakula romanından uyarlanan Nosferatu olduğu bilinir. Fantastik ve korku filmleri sevenler için şimdiye kadar farklı türde birçok vampir filmi çekilmiş. Peki, ne izlemeli? Netflix ve diğer platformlarda Türkçe dublaj veya orijinal dilde izleyebileceğiniz en iyi vampir filmleri listesi burada.
En iyi vampir filmleri 🩸
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En iyi vampir filmleri, yıllarca izleyicileri büyüledi ve bizleri kahramanlarla canavarlar arasındaki çizginin belirsizleştiği karanlık, heyecan verici dünyalara çekti. Vampirler, korku, fantezi, dram, komedi dahil birçok farklı türde ortaya çıkıyor. Vampirlerin korku ve fantastik özelliklerine kıyasla genel olarak aksiyona odaklanan harika filmler de var. İşte tüm zamanların en iyi vampir filmleri ⬇️
1️⃣ Blade (Bıçağın İki Yüzü)
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Bıçağın İki Yüzü, gelmiş geçmiş
en iyi vampir filmi olarak gösteriliyor. Blade, insan-vampir melezi, hayatını vampir avlamaya adamış ve annesini öldüren ve insan kanıyla yaşamak zorunda bırakan vampirden intikam alan bir karakterdir. Film, bir rave kulübünde kan partisi yapan vampirlerin vahşice öldürüldüğü bir sahneyle açılıyor. Blade, kılıç kullanan ana karakterle vampir sürüsü arasındaki savaşı vurgulayan en kanlı vampir filmlerinden biri.
2️⃣ Van Helsing
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Van Helsing, Drakula’nın ikonik tasviri gibi ilgi çekici çok fazla sahne içeren harika bir
vampir filmi. Filmde Gabriel Van Helsing, Count Dracula’yı alt etmekle görevli kötü şöhretli bir canavar avcısıdır. Kötülüğü ortadan kaldırmak için zorlu bir göreve çıkar ve bu süreçte vampirler ve kurt adamlarla savaşır. Diğer vampir filmleriyle aynı şekilde, Van Helsing’de de korku ve dram dozu yüksek. Ancak, bu yapımın sevilen tarafı aksiyon dolu savaş sahneleri. Van Helsing, film boyunca çeşitli silah ve becerilerini kullanarak Drakula’nın kanatlı gelinleri, lanetli kurt adamlar ve sonunda da korkunç Drakula ile savaşıyor.
3️⃣ Vampirler (Vampires)
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John Carpenter’ın
Vampires filmi, vampirlerle vampir avcıları arasındaki dinamiğe odaklanıyor. Açılış sahnesinde, Jack Crow ve ekibi bir vampir yuvasını istila ediyor ve içerideki yaratıkları çeşitli silahlar ve dikkatlice planlanmış bir stratejiyle temizliyor. Filmin tamamı tırnak ısırtan ve yoğun sahneler içeriyor. Bunlardan biri de vampir avcıları ekibiyle ilk vampir arasındaki destansı mücadeleyi içeriyor. Vampirler filmi, baştan sona John Carpenter’ın vampirleri insanlık ile ölümsüzler arasındaki ölümcül savaşa odaklanıyor.
4️⃣ Dracula Başlangıç (Dracula Untold)
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Vampir filmleri genellikle korku veya fantezi türüne girer. Dracula Untold filmi, Drakula’nın hikayesini fantastik bir şekilde yeniden yaratıyor.
Vlad Dracula, barışçıl ülkesini işgalden kurtarmak için vampir kanı içen bir insandır. Tek başına bir orduyla savaşırken, sonrasında düşmanın Avrupa’yı ele geçirmesini önlemek için bir vampir ordusuna liderlik eder. Dracula Başlangıç, aksiyon dolu savaş sahneleriyle kendisine çeken harika bir vampir temalı dönem draması ve savaş filmi.
5️⃣ Vampir İmparatorluğu (Daybreakers)
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Vampir İmparatorluğu’nun fütüristik dünyasında dünyanın çoğu ölümcül bir salgın nedeniyle vampirlere dönüşmüştür. Şimdi nüfusu besleyecek insan ve kan eksikliğiyle, kalan ölümlüler saklanıp tüm insanları sonsuza dek sürecek bir yiyecek kaynağı olarak köleleştirmeye kararlı olan kapitalist şirketi yenmek için savaşır. Post apokaliptik hikayelerde sıkça görüldüğü üzere Daybreakers’da da çok fazla dram var. Duygusal anlara ek olarak film insanların vampirlere, vampirlerin de vampirlere karşı mücadele ettiği aksiyon yüklü sahnelerle dolu.
6️⃣ Blade 2
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Efsanevi
Blade üçlemesinin bu devam filminde, yarı insan yarı vampir kahramanımız insan dünyasında kargaşa yaratan ölümcül vampir yeraltı ordusuyla savaşmak üzere geri dönüyor. Bu filmde tek tehdit vampirler değil. Onların yeni bir versiyonu, hem insanları hem de vampirleri enfekte edebilen ölümcül bir virüs taşıyor. Blade, bu tehditi durdurmak için önceki düşmanlarıyla bir araya gelmek zorunda kalıyor. Blade II’nin benzersiz hikayesi, kana susamış ve aç yaratıklara karşı korkutucu ve heyecan verici savaş içeriyor.
7️⃣ Karanlıklar Ülkesi (Underworld)
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Karanlıklar Ülkesi, Selene’nin gözünden vampirlerle Lycan’lar arasındaki tehlikeli ve kadim bir savaşı gösteriyor. Selene, başta kendini tüm Lycan’ları yok etmeye adamış olsa da kısa sürede aldatmaca, kadim kötülü ve ölümcül efsanelerden oluşan karmaşık bir komplonun içine çekilir. Underworld serisi, canavar yaratıklar arasındaki uzun süredir devam eden bir savaşa dikkat çekiyor. Bu film, karanlık ve korkunç, olası olmayan bir vampir romantizmi konusuna sahip, aynı zamanda şimdiye kadarki en aksiyon dolu vampir filmlerinden biri.
8️⃣ Gün Batımından Şafağa (From Dusk Till Dawn)
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Gün Batımından Şafağa, en sıra dışı ve unutulmaz vampir filmleri arasında. Film, bir çift banka soyguncusunun bir aileyi rehin tutması ve kaçakların Meksika sınırını geçmelerine yardımcı olmak için karavanlarını kullanmaya zorlamasıyla başlıyor. Orada grup bir bara giriyor ve vampirler insan müşterilerin çoğunu öldürmeden önce kendilerini gösteriyor. Kült bir klasik vampir filmi olan From Dusk Till Dawn, kana susamış ölümsüzlerle insan karakterler arasında kanlı bir bar kavgası içeriyor. Final sahnesindeki son kavga da aynı derecede büyüleyici ve ölümüne bir mücadeleye odaklanıyor.
9️⃣ 30 Gün Gece (30 Days of Night)
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Steve Niles ve Ben Templesmith’in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan David Slade’in
30 Gün Gece filmini de unutmamak gerek. Josh Hartnett ve Melissa George, 30 gün boyunca karanlığa gömülmüş ve başıboş vampir çetesiyle savaşan Alaska kasabalılarından oluşan bir ekibe öncülük ediyor. 30 Days of Night, muhteşem bir şekilde canavar odaklı ve izleyicinin bir an bile nefesini tutmasına izin vermiyor.
🔟 Alacakaranlık serisi (The Twilight Saga)
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Stephenie Meyer tarafından yazılan büyük başarıya ulaşmış kitap serisinden uyarlanan
Alacakaranlık’ta Robert Pattinson, 1918’den beri 17 yaşında olan bir vampiri (Edward Cullen) canlandırıyor. O ve evlat edindiği vampir ailesi, diğer Cullen’lar, normal bir hayat yaşamak için Washington’daki küçük bir kasabada yaşamaktadır. Ancak Edward, kasabadaki yeni kız Bella Swan’e (Kristen Stewart) aşık olur ve avcı ve av arasında Romeo ve Julietvari yasak bir ilişki başlar. İlk Alacakaranlık filmi o kadar büyük bir hit olur ki dört devam filmi çekilir ve tüm oyuncular özellikle de Pattinson ve Stewart, büyük bir başarı elde eder.
Netflix en iyi kurt ve vampir filmleri ve dizileri 🧛
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Vampirler tehlikeli, seksi ve doğası gereği sinematik yaratıklar; bu yüzden vampir filmleri oldukça fazla ve en iyi vampir filmlerinden bazıları Netflix’te. İşte Netflix’te izleyebileceğiniz
en iyi kurt adam vampir filmleri ve dizileri ⬇️
Van Helsing (dizi)
Kutsal Savaşçı (film)
Karanlıklar Ülkesi Lycanların Yükselişi (film)
Kont (film)
Gecenin Dişleri (film)
V Wars (dizi)
Shadow Hunters(dizi)
Dracula (dizi)
Day Shift (film)
Vampires (dizi)
Vampirler, sinemanın en sevilen canavarları. Bir asırdan uzun bir süre önce Nosferatu'dan beri, akla gelebilecek her türlü kan emici, korku alanında ve ötesinde popüler kültüre hükmetti. Vampir filmleri korku, komedi, romantizm, psikolojik gerilim türünde veya bunların bir birleşimi olabiliyor. Vampirler yalnızlık, kaygı, saplantı, cinsel arzu veya günah için metafor olabiliyor. Veya cehennem kadar korkutucu olabiliyorlar. Burada tüm zamanların en iyi vampir filmleri listesini bulabilirsiniz.
En İyi Vampir Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 23543
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.