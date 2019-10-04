Mercedes-AMG'nin en yeni kompakt modelleri Türkiye'de satışa sunuldu

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Mercedes-AMG’nin performansı kompakt sınıfa getiren en yeni modelleri A 45 S 4MATIC+ ve CLA 45 S 4MATIC+ Türkiye’de satışa sunuldu. Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ fiyatı 709 bin 400 TL’den, Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ fiyatı ise 719 bin 200 TL’den başlıyor.

Tepeden tırnağa yenilenen, 421 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 2.0 litre turbo üniteden güç alan ‘S’ modellerin litre başına güç üretiminde dünyanın en yüksek performansını sunduğu söyleniyor. Söz konusu ünitenin ürettiği güç tekerleklere tamamen değişken dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman vasıtasıyla aktarılıyor. AMG Performance 4MATIC+ sistemi, AMG TORQUE CONTROL ile gücü her bir arka tekerleğe bağımsız olarak ayrı ayrı aktarıyor ve Drift Modu ile güzel bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

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Söz konusu kombinasyona sahip Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ kompakt hatchback’in 0-100 km/s hızlanması 3.9 saniye sürerken, Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ dört kapılı coupe’nin aynı hıza ulaşması 4 saniye sürüyor. Maksimum süratleri ise 270 km/s. Bu tür performanslı araçları dizginleyebilmek için fren performansı da oldukça önemli. Bu yüzden her iki ‘S’ modelin de ön aksında 6 piston kaliperli 360 x 36 mm’lik, arka aksında ise tek piston kaliperli 330 x 22 mm’lik diskler kullanılmış. Kaliperlerin üzerinde kırmızı boya üzerine siyah AMG yazısı mevcut.

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A 45 S 4MATIC+ ve CLA 45 S 4MATIC+ modellerinde, ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi MBUX bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. AMG’ye özgü stillere sahip bu sistemde Klasik, Spor ve Süper Spor olmak üzere üç farklı gösterge stilinden biri seçilebiliyor. Araçlarda Nappa deri/DINAMICA mikrofiber kumaş kaplamalı AMG Performance spor direksiyon, AMG direksiyon simidi kumandaları, AMG logosu ve ambiyans aydınlatması standart olarak sunuluyor. Bunun yanında yine standart olarak sunulan gelişmiş ses sistemi ve kablosuz cep telefonu şarj ve bağlantı fonksiyonu gibi donanımlar iç mekândaki premium hissiyatını arttırıyor.