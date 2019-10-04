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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes-AMG'nin en yeni kompakt modelleri Türkiye'de satışa sunuldu

    Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ve Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. 421 beygirlik kompakt modellerin fiyatı ve özellikleri:
    6 gün
    3,7b
    1
    9
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes-AMG'nin en yeni kompakt modelleri Türkiye'de satışa sunuldu
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    Mercedes-AMG’nin performansı kompakt sınıfa getiren en yeni modelleri A 45 S 4MATIC+ ve CLA 45 S 4MATIC+ Türkiye’de satışa sunuldu. Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ fiyatı 709 bin 400 TL’den, Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ fiyatı ise 719 bin 200 TL’den başlıyor.

    Tepeden tırnağa yenilenen, 421 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 2.0 litre turbo üniteden güç alan ‘S’ modellerin litre başına güç üretiminde dünyanın en yüksek performansını sunduğu söyleniyor. Söz konusu ünitenin ürettiği güç tekerleklere tamamen değişken dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman vasıtasıyla aktarılıyor. AMG Performance 4MATIC+ sistemi, AMG TORQUE CONTROL ile gücü her bir arka tekerleğe bağımsız olarak ayrı ayrı aktarıyor ve Drift Modu ile güzel bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

    Mercedes-AMG'nin en yeni kompakt modelleri Türkiye'de satışa sunuldu
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    Söz konusu kombinasyona sahip Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ kompakt hatchback’in 0-100 km/s hızlanması 3.9 saniye sürerken, Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ dört kapılı coupe’nin aynı hıza ulaşması 4 saniye sürüyor. Maksimum süratleri ise 270 km/s. Bu tür performanslı araçları dizginleyebilmek için fren performansı da oldukça önemli. Bu yüzden her iki ‘S’ modelin de ön aksında 6 piston kaliperli 360 x 36 mm’lik, arka aksında ise tek piston kaliperli 330 x 22 mm’lik diskler kullanılmış. Kaliperlerin üzerinde kırmızı boya üzerine siyah AMG yazısı mevcut.

    Ayrıca Bkz. "5 maddede Volkswagen'in Türkiye yatırımı"

    A 45 S 4MATIC+ ve CLA 45 S 4MATIC+ modellerinde, ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi MBUX bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. AMG’ye özgü stillere sahip bu sistemde Klasik, Spor ve Süper Spor olmak üzere üç farklı gösterge stilinden biri seçilebiliyor. Araçlarda Nappa deri/DINAMICA mikrofiber kumaş kaplamalı AMG Performance spor direksiyon, AMG direksiyon simidi kumandaları, AMG logosu ve ambiyans aydınlatması standart olarak sunuluyor. Bunun yanında yine standart olarak sunulan gelişmiş ses sistemi ve kablosuz cep telefonu şarj ve bağlantı fonksiyonu gibi donanımlar iç mekândaki premium hissiyatını arttırıyor.



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    .Space. 6 gün en beğenilen
    Adamlar yurtdışında utanmasa bu arabaya bu ne ya diyebilir? ( fiyatlar açısından) Düşünsene nereden baksan 100-150 bin euro’luk araç. Birde TR de 150 binlik araca bak

    Dip not: Bu araç yurtdışı fiyatı 100 bin euro altında. (70.000 euro)
    Adamlar yurtdışında utanmasa bu arabaya bu ne ya diyebilir? ( fiyatlar açısından) Düşünsene nereden baksan 100-150 bin euro’luk araç. Birde TR de 150 binlik ar...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    HeavenForce77 6 gün
    Vay AMG ülke çoh eyi enflansyon düşüh düşüh neye şikayet edisiz AMG
    Yanıtla +7
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    DH Misafiri 4 gün
    fransada yasayan birisi olarak sizlere cla burdaki sifir fiyatini veriyim 72300 euro opsiyionlarla 80 bin diyelim nerden baksan 200-250 bin tl ucuz varin hesap edin .bide benil gibi normal isci vatandasin maasi 2000-2200 euro aylik alim gucu olarak arada daglar var.
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    ozmenakif 6 gün
    Ayda 1000 lira kenara koyabilsem 60 yıl sonra alıyorum
    Yanıtla +3
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    AribyAriana 6 gün
    Sadece bir üst model için aradaki 9800 tl'lik farkı ödeyebilirim. Ne yapayım kendimi böyle tatmin ediyorum.
    Yanıtla +3
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    .Space. 6 gün en beğenilen
    Adamlar yurtdışında utanmasa bu arabaya bu ne ya diyebilir? ( fiyatlar açısından) Düşünsene nereden baksan 100-150 bin euro’luk araç. Birde TR de 150 binlik araca bak

    Dip not: Bu araç yurtdışı fiyatı 100 bin euro altında. (70.000 euro)
    2 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    haberelectro 6 gün .Space.
    dışarıda 70 bin euro.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Tolgá 6 gün .Space.
    70000 euroya gtr34 alınıyor.
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    HeavenForce77 6 gün
    Vay AMG ülke çoh eyi enflansyon düşüh düşüh neye şikayet edisiz AMG
    Yanıtla +7
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    haberelectro 6 gün
    Bedava
    Yanıtla +2
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