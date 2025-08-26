Giriş
    Mercedes-Benz, Nissan'daki 346 milyon dolarlık hissesini satıyor

    Mercedes-Benz’in emeklilik fonu, Nissan’daki yüzde 3,8 hissesini elden çıkarıyor. Bu satış, Japon üreticinin hisse değerinde sert düşüşe ve yatırımcı endişelerinin artmasına yol açtı.

    Mercedes-Benz, Nissan'daki 346 milyon dolarlık hissesini satıyor
    Mercedes-Benz’in emeklilik fonu, Nissan Motor’daki yaklaşık 346 milyon dolar değerindeki yüzde 3,8’lik hissesini satma kararı aldı. Bu durum, finansal açıdan zor bir dönemden geçen Nissan'ın hisseleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

    Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan, bu yıl ABD tarifeleri, yeniden yapılanma süreci ve gerileyen satış hacimleri nedeniyle hisselerinde yüzde 24 değer kaybı yaşamıştı. Bunun üzerine Mercedes-Benz'in hisse satış kararını açıklamasının ardından hisseler gün içinde yüzde 6 değer kaybetti.

    Mercedes’in satış kararı, Nissan’ın toparlanma planına yönelik yatırımcıların duyduğu endişeleri de gözler önüne seriyor. Şirket, kârlılığı geri kazanmak için hem Japonya’da hem de yurtdışında bazı fabrikalarını kapatarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

    Mercedes sözcüsü, 2016’da emeklilik fonuna devredilen söz konusu hissenin stratejik bir önemi bulunmadığını ve satışın portföy düzenlemesinin bir parçası olduğunu ifade etti. Mercedes-Benz, yüzde 35,7 hisseyle Nissan'ın en büyük hissedarı olan Renault'nun ardından ikinci büyük hissedar konumunda.

    Geçen yılın sonlarında Nissan, Honda ile olası bir ortaklık üzerine görüşmelere başlamıştı. Bu birleşme dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisini ortaya çıkarabilecek potansiyele sahipti ancak müzakereler şubat ayında sonlandırıldı.

