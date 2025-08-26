Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz’in emeklilik fonu, Nissan Motor’daki yaklaşık 346 milyon dolar değerindeki yüzde 3,8’lik hissesini satma kararı aldı. Bu durum, finansal açıdan zor bir dönemden geçen Nissan'ın hisseleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan, bu yıl ABD tarifeleri, yeniden yapılanma süreci ve gerileyen satış hacimleri nedeniyle hisselerinde yüzde 24 değer kaybı yaşamıştı. Bunun üzerine Mercedes-Benz'in hisse satış kararını açıklamasının ardından hisseler gün içinde yüzde 6 değer kaybetti.

Mercedes’in satış kararı, Nissan’ın toparlanma planına yönelik yatırımcıların duyduğu endişeleri de gözler önüne seriyor. Şirket, kârlılığı geri kazanmak için hem Japonya’da hem de yurtdışında bazı fabrikalarını kapatarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

MG, önümüzdeki iki yılda 13 yeni elektrikli araç tanıtacak 16 sa. önce eklendi

Mercedes sözcüsü, 2016’da emeklilik fonuna devredilen söz konusu hissenin stratejik bir önemi bulunmadığını ve satışın portföy düzenlemesinin bir parçası olduğunu ifade etti. Mercedes-Benz, yüzde 35,7 hisseyle Nissan'ın en büyük hissedarı olan Renault'nun ardından ikinci büyük hissedar konumunda.

Geçen yılın sonlarında Nissan, Honda ile olası bir ortaklık üzerine görüşmelere başlamıştı. Bu birleşme dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisini ortaya çıkarabilecek potansiyele sahipti ancak müzakereler şubat ayında sonlandırıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes-Benz, Nissan'daki 346 milyon dolarlık hissesini satıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: