Mercedes-Benz Türk, Aksaray kamyon fabrikasına 350kW şarj istasyonu kurdu

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Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda sürdürülebilirliği ve çevre konusunu odağına alan Mercedes-Benz Türk, elektrikli kamyonlar için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu ile elektrikli geleceğe ilerlemeye devam ediyor.

Otomotiv dünyasında gündemi belirleyen elektrik dönüşümü konusunda önemli bir çalışmaya imza atan şirket, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki adet 350 kW’lık şarj ünitesi kurdu. Türkiye’de ağır vasıta araçlar için 350 kW kapasitede kurulan ilk şarj istasyonu olma özelliğine sahip olan yeni şarj üniteleri, Mercedes-Benz Kamyon Üretim Mühendisliği Başkanı Prof. Uwe Baake ve Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel’in katılımıyla devreye alındı.

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Yeni kurulum ile Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi, Mercedes-Benz yıldızı taşıyan kamyonların tüm dünyadaki “tek uzun yol testi merkezi” görevine ek olarak, sıfır emisyon hedefi kapsamında elektrikli araçların yol testi merkezlerinden biri olma görevini de üstlendi. Sürdürülebilirlik açısından önemli bir dönüm noktası olan elektrikli şarj istasyonlarının faaliyete alınması ile elektrikli araçların da uzun yol testleri Aksaray AR-GE Merkezi tarafından gerçekleştirilip onaylanacak.

Bu kapsamda elektrikli kamyonların AR-GE süreci için Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki adet 350 kW’lık şarj ünitesi kuran şirket, gerçekleştirdiği açılışla birlikte söz konusu şarj ünitelerini AR-GE ekibinin hizmetine sundu.

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Üretim faaliyetleri ve bünyesinde barındırdığı AR-GE Merkezi ile sürdürülebilir bir gelecek için projeler hayata geçiren Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, aynı zamanda Aksaray’ın “Mercedes-Benz Şehri” olarak kalkınmasına destek veriyor. Daha yeşil bir Aksaray için kendi adını taşıyan Hatıra Ormanı projesini de hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, bu kapsamda ilk fidanları 2 Haziran 2022 tarihinde toprakla buluşturmuştu.

Mercedes-Benz Kamyon Üretim Mühendisliği Başkanı Prof. Dr. Uwe Baake, Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel ve AR-GE ekibi de sürdürülebilirlik ve elektrikli geleceğe yönelik yapılan çalışmanın anısına daha yeşil bir Aksaray için #Daimaİleri diyerek Hatıra Ormanı’na fidan dikimi gerçekleştirdi.

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Mercedes-Benz Türk, Aksaray fabrikasına 350kW şarj ünitesi kurdu