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    Yeni Honda Prologue tanıtıldı: %100 elektrikli SUV

    Honda, 2024'te satışa sunacağı elektrikli SUV modeli Prologue'un örtüsünü kaldırdı. Şimdilik sadece tasarımı paylaşılan model, General Motors iş birliğiyle geliştirildi. İşte ilk detaylar:
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    Yeni Honda Prologue elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Honda, yeni %100 elektrikli SUV modeli Prologue'u bugün resmi olarak tanıttı. 2024'te satışa sunulması planlanan yeni Honda Prologue, markanın Kuzey Amerika pazarındaki ilk elektrikli SUV modeli olacak.

    Yeni Honda Prologue, Japon üreticinin Los Angeles'taki tasarım stüdyosunda geliştirildi. Elektrikli SUV'un uzunluğu 4877 mm, genişliği 1989 mm, yüksekliği 1643 mm ve aks mesafesi 3094 mm olarak açıklandı. Bu noktada CR-V'den daha büyük bir model olduğunu söylemek mümkün. Aks mesafesi ise bir elektrikli araç olmanın da getirdiği avantaj ile çok daha fazla.

    Boyutlar bir yana, 2024 Honda Prologue'un oldukça sade ve akıcı bir tasarıma sahip olduığunu söylemek mümkün. Ön bölümdeki siyah panel ve ince LED farlar, Opel'in yeni Vizor tasarımını anımsatıyor. Tamponda da dikey hava girişlerinin hemen altında yuvarlak sis lambaları bulunuyor. Merkezde ise geniş bir merkez hava girişi bulunuyor. Ayrıca görünen o ki sensörler de bu alanda toplanmış.

    Prologue'a profilden baktığımızda 21 inçlik çift renkli jantlar ilk göze çarpan detay oluyor. Yan ayna kapakları ve kapı kolları, çamurluk ve eteklerdeki eklentilerle uyum sağlayacak şekilde parlak siyah renkte tasarlanmış. Şarj girişi sol ön çamurlukta yer alıyor. Arkada ise spoyler, LED stoplar, siyah panel ve difüzör ile Range Rover Evoque'u akıllara getiren bir tasarıma yer verilmiş.

    Yeni Honda Prologue elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli SUV'un iç mekanında, kontrol düğmelerine sahip üç kollu direksiyon bulunuyor. Onun hemen arkasında ise otomotivin yeni trendlerinden olan 11 inçlik tablet stili gösterge paneli yer alıyor. Merkezde ise 11.3 inçlik multimedya ekranı göze çarpıyor. İnce havalandırma menfezlerinin hemen alt kısmı fiziksel klima kontrol düğmelerine ayrılmış. Orta konsol üzerinde ise iki tane USB Type-C girişi, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi olması muhtemel bir göz ve bardaklıklar bulunuyor.

    Honda Prologue, General Motors iş birliğiyle geliştirilen bir model. Bu nedenle ABD'li üreticinin yeni Ultium EV platformu üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Elektrikli SUV'un dört tekerlekten çekişli olarak piyasaya sürüleceği dışında teknik bilgi paylaşılmadı. Görünen o ki şimdilik fotoğraflarla yetinmek zorundayız. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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