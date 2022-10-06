Yeni Honda Prologue tanıtıldı: %100 elektrikli SUV

Yeni Honda Prologue, Japon üreticinin Los Angeles'taki tasarım stüdyosunda geliştirildi. Elektrikli SUV'un uzunluğu 4877 mm, genişliği 1989 mm, yüksekliği 1643 mm ve aks mesafesi 3094 mm olarak açıklandı. Bu noktada CR-V'den daha büyük bir model olduğunu söylemek mümkün. Aks mesafesi ise bir elektrikli araç olmanın da getirdiği avantaj ile çok daha fazla.
Boyutlar bir yana, 2024 Honda Prologue'un oldukça sade ve akıcı bir tasarıma sahip olduığunu söylemek mümkün. Ön bölümdeki siyah panel ve ince LED farlar, Opel'in yeni Vizor tasarımını anımsatıyor. Tamponda da dikey hava girişlerinin hemen altında yuvarlak sis lambaları bulunuyor. Merkezde ise geniş bir merkez hava girişi bulunuyor. Ayrıca görünen o ki sensörler de bu alanda toplanmış.
Prologue'a profilden baktığımızda 21 inçlik çift renkli jantlar ilk göze çarpan detay oluyor. Yan ayna kapakları ve kapı kolları, çamurluk ve eteklerdeki eklentilerle uyum sağlayacak şekilde parlak siyah renkte tasarlanmış. Şarj girişi sol ön çamurlukta yer alıyor. Arkada ise spoyler, LED stoplar, siyah panel ve difüzör ile Range Rover Evoque'u akıllara getiren bir tasarıma yer verilmiş.
Honda Prologue, General Motors iş birliğiyle geliştirilen bir model. Bu nedenle ABD'li üreticinin yeni Ultium EV platformu üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Elektrikli SUV'un dört tekerlekten çekişli olarak piyasaya sürüleceği dışında teknik bilgi paylaşılmadı. Görünen o ki şimdilik fotoğraflarla yetinmek zorundayız. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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