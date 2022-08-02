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    Daimler Truck, elektrikli eEconic’in seri üretimine başladı

    Şirketin batarya elektriğiyle çalışan ikinci kamyonu olan Mercedes-Benz eEconic'in belediyeler tarafından atık toplama başta olmak üzere çeşitli hizmetlerde kullanılması öngörülüyor.
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    Daimler Truck, elektrikli eEconic’in seri üretimine başladı
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    Araç filosunu elektrikli hale getirme çalışmalarını hızlandıran Daimler Truck, belediye hizmetleri kapsamında kullanılması öngörülen Mercedes-Benz eEconic’in seri üretimine Wörth üretim tesisinde başladı.

    eActros’tan sonra batarya elektriğiyle çalışan Mercedes-Benz yıldızını taşıyan ikinci kamyon olan eEconic’in, 2022’nin Mayıs ayından beri müşterilerle uygulama testleri gerçekleştiriliyor. Daimler Truck’ın seri üretimini gerçekleştireceği ilk araç, Danimarka’da atık toplama sektöründe faaliyet gösteren Urbaser A/S’ye adlı şirkete teslim edilecek. Üretim bantlarından inecek seri üretim araçlar, yıl boyunca diğer müşterilere kademeli olarak teslim edilecek.

    eEconic, içten yanmalı motorlarla çalışan kamyonlarla paralel olarak ve esnek bir şekilde mevcut Mercedes-Benz Özel Kamyon seri üretim hattında imal edilecek. Aracın büyük bir kısmının montajı yapıldıktan sonra elektrikli hale getirme işlemleri Geleceğin Kamyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

    eEconic ile belediyeler karbon nötr hizmetler sunabilecek

    Daimler Truck’ın batarya elektriğiyle çalışan ikinci kamyonu olan eEconic, temel teknik özellikleri bakımından büyük ölçüde eActros ile aynı özelliklere sahip. Atık toplama kamyonu olarak kullanımı öngörülen eEconic, bir Econic kamyonun halihazırda izlediği aynı atık toplama güzergahlarının büyük çoğunluğunu ara şarj işlemi yapılmadan tek vardiya sırasında izleyecek şekilde tasarlandı.

    Daimler Truck, elektrikli eEconic’in seri üretimine başladı

    Aracın sahip olduğu elektrikli güç aktarma organları, araç kabininin zemin seviyesinde uygulanmasını mümkün hale getiriyor. Bu sayede, kabin içinde hareket etmek kolaylaşıyor ve bu durum özellikle sürücünün trafik içine karışmadan, sürücü koltuğunun diğer tarafında bulunan katlanır kapıdan aracı terk etmek istediğinde avantaj sağlıyor. 

    Geleneksel Econic araçlara göre diğer bir önemli gelişme de eEconic’in sahip olduğu modern ve kullanımı kolay multimedya sürücü kokpiti. Öne çıkan diğer bir ekipman da panoramik cam; kaplamalı ve ısıtmalı Thermocontrol özellikli ön cam, ayrıca hava koşullarına bağlı olarak buğu oluşumunu önlüyor ve aracın etrafındaki yol görüş açısını daha iyi duruma getiriyor.

    Kaplamalı ön cam, araç kabininin iç kısmının güneşte aşırı ısınmasını da önlüyor. eEconic araçlarda standart olarak bulunan S1R Yan Koruma Asistanı (SA) ve beşinci nesil Aktif Fren Asistanı da (ABA) şehir içi trafikte çok önemli bir güvenlik avantajı sağlıyor.

    Daimler Truck’ın karbon nötr ulaşım yolculuğundaki kilometre taşlarından biri
    eEconic’in seri üretimine başlanması, Daimler Truck’ın karbon nötr ulaşım yolculuğundaki kilometre taşlarından birini temsil ediyor. Şirket, ticari araç sektörünün karbon nötr dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla 2050 yılına kadar karbon nötr ulaşım araçlarını yola çıkmaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.

    Bu kapsamda Daimler Truck, 2039 yılından itibaren Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’yı kapsayan ana satış bölgelerinde sadece karbon nötr araçları satmayı amaçlıyor.

    eEconic teknik özellikleri

    • Azami hız: 89 km/s
    • Batarya: 3 adet lityum iyon batarya paketi ile 336 kWsa kapasite
    • Şarj: 160 kW DC hızlı şarj ile yaklaşık 75 dakikada %20-%80 dolum
    • Menzil: 150 km'ye kadar
    • Şanzıman: 2 oranlı
    • Motor gücü: 330 kW (sürekli), 400 kW (azami)
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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 5 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

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