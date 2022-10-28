Mercedes-Benz Türk, OM 471 motorun üçüncü neslini kamyonlarında sunmaya başladı

Mercedes-Benz Türk, önceki iki nesli ile standartları belirleyen OM 471 motorunun yeni neslini Ekim ayından itibaren kamyonlarında sunmaya başladı. Verimliliği ve performansı artıran birçok özelliği ile yeni nesil OM 471'in hem araç sahiplerinin hem de sürücülerin taleplerine yanıt verebileceği belirtiliyor.

Daha yüksek yakıt verimliliği

Daimler Truck mühendisleri OM 471’in üçüncü neslinin verimliliğini artırmak adına motorda birçok yeniliğe gitti. Bu bağlamda; piston girintisinin geometrisi, enjeksiyon nozulu tasarımı ve silindir kapağının gaz değişimi ile ilgili parametreleri optimizasyon işlemine tabi tutuldu. Gerçekleştirilen bu yenilikler ile sıralı altı silindirli motorun sıkıştırma oranı yükseltildi. Bu artış sayesinde 250 bar’lık bir azami ateşleme basıncı ile daha verimli yanma ortaya çıkıyor.

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Modern dizel içten yanmalı motorlarda yakıt verimliliğini artırmanın en önemli yollarından biri de turbo optimizasyonu. OM 471, üçüncü nesli ile geniş müşteri gereksinimlerine tam olarak uyarlanabilen, Mercedes-Benz Trucks bünyesinde geliştirilen ve üretilen iki yeni turboşarj ile donatıldı. Tüketim optimizasyonlu versiyonda mümkün olan en düşük yakıt tüketimi hedefleniyor. Yeni OM 471’in önceki nesle kıyasla alt ve orta performans seviyelerinde maksimum yakıt tasarrufu yüzde 4’e, üst performans seviyelerinde ise yüzde 3,5’e kadar çıkıyor. Daha düşük yakıt tüketimi sayesinde hem işletme maliyetlerini hem de CO2 emisyonlarını azaltmak mümkün oluyor.

Tam Boyutta Gör OM 471 motorun önceki nesillerinde sadece 12. vites kademesinde verilen Top Torque özelliği, üçüncü nesil ile 330 ve 350 kW’lık güç opsiyonlarında G281-12 Powershift otomatikleştirilmiş şanzımanın 7. ve 12. vites kademelerinde motorun azami torkunu 200 Nm artırıyor. Eğer araç ekonomi sürüş modunda kullanılıyorsa yüzde 4, standart ya da power (güç) sürüş modunda kullanılıyorsa da yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Tamamen yenilenen ve OM 471’in yeni içten yanma ve kontrol sistemine uyarlanan EGR de yakıt verimliliğini artırmaya yardımcı oluyor. Sistem, karşı basıncı sınırlarken AdBlue’nun homojenlik endeksini de artırıyor. Tüm bu işlemler NOx dönüşümünün iyileşmesinin yanı sıra yakıt tüketiminin azalmasını da sağlıyor.

PowerShift Advanced sayesinde yüksek sürüş dinamikleri

OM 471’in üçüncü neslinde odak; kârlılık, sağlamlık ve güvenilirliğin yanı sıra müşteriler için bir başka önemli faktör olan sürüş dinamikleri oldu. Örneğin, yeni PowerShift Advanced otomatik şanzıman kontrolü, hassas vites seçimi sayesinde birçok durumda daha hızlı ve sorunsuz kalkış ve hızlanma sağlıyor. Daha hızlı vites değişimleri sayesinde tork kesinti süresi üst aralıkta yüzde 40’a kadar azaltılıyor.

Gaz pedalı geometrisi de bu kapsamda optimize edildi. Alt pedal hareketindeki artan hassasiyet önemli ölçüde daha hassas manevra sağlarken, üst pedal hareketindeki doğrudan tepki süresi yüksek yük gereksinimleri altında daha fazla dinamizm sağlıyor. Ayrıca, virajlı yollarda sürüşü ve hızlanmayı kolaylaştırıyor.

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Mercedes-Benz Türk kamyonlarında yeni nesil motor dönemi