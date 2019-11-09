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    Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 kazananları Almanya ziyaretini tamamladı

    Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 604 başvuru arasından seçilerek ilk 10’a kalan girişimciler, kendileri için özel hazırlanan üç günlük Almanya ziyaretini tamamladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 kazananları Almanya ziyaretini tamamladı
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    2019 yılının Mart ayında başlayan ve Temmuz ayındaki ödül töreniyle son bulan Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında ilk 10’a seçilen girişimciler, kendileri için özel hazırlanan üç günlük Almanya ziyaretini tamamladı. Girişimciler, 5-7 Kasım tarihleri arasında Stuttgart’a gerçekleştirilen üç günlük ziyaretin ikinci gününde kendileri için özel düzenlenen bir programa katıldılar.

    Katılımcılar, tam gün süren program esnasında Almanya startup ekosisteminin önemli oyuncuları ile Arena 2036, TruPhysics ve Hub Steyg ismindeki girişim merkezlerinde bir araya geldiler ve girişimlerini geliştirebilmek adına Almanya’nın önde gelen startup temsilcileriyle fikir alışverişi yapma imkânı buldular.

    Seyahatin üçüncü gününde ise Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi ve Daimler A.G. Sindelfingen Fabrikası’nı ziyaret ederek marka ve şirketin kurulduğu günden bugüne tarihi hakkında bilgi aldılar ve üretim alanındaki detayları öğrendiler.

    Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 kazananları Almanya ziyaretini tamamladı
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    Girişimcilere ev sahipliği yapan Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli; “Şirketimizin 50’nci kuruluş yılı sebebiyle 2017 yılında başlattığımız StartUP projemiz kısa sürede girişimcilik alanında Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri konumuna geldi. Her yıl projemiz kapsamında değişiklikler ve yenilikler yaparak girişimci dünyasına sağladığımız katkıyı artırmaya çalışıyoruz.”

    “Katılımcıları maddi olarak ödüllendirmekle yetinmiyor, onların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış eğitim programları sunarak ve gerektiğinde onlarla iş birlikleri yaparak sürdürülebilir bir organizasyonu yürütüyoruz. Projemiz tüm hızıyla gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyor.” şeklinde konuştu.

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    Toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için enerji, ulaşım, su gibi sektörlerde kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin teknolojik afetlere karşı korunmasını sağlayan startup’ı Safetech ile “Teknoloji Ödülü”nü kazanan Fatma Ertürk; “Biz girişimcilerin maddi desteğin yanısıra networking’e çok ihtiyacı oluyor. Bu projeyi diğerlerinden ayıran en önemli özellik de işte bu noktada ortaya çıkıyor.” dedi.

    Jüri Özel Ödülü’nün sahibi otizmli çocuklar için ürettiği teknoloji ile eğitim süreçlerine anne ve babaların eşit katılımı teşvik eden Tolkido’nun kurucusu Kağan Karadoğan ise; “Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının sağladığı imkânlar dâhilinde Mercedes dünyasının bir parçası olduk; çok daha geniş kitlelere ulaşabilme imkânımız olduğunu hissediyoruz. Almanya’da bizler için hazırlanan program hem startup’ımız hem de kendimiz için çok faydalı oldu.” ifadelerine yer verdi.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 1 hf.
    Mercedes bir nevi Türkiye'nin kaynaklarını Almanya'ya aktarıyor. Bu yarışmanın sonucunu böyle görüyorum.
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