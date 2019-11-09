WhatsApp son güncelleme ile şarj canavarına dönüştü

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OnePlus ve Xiaomi kullanıcıları Facebook'un sahip olduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın akıllı telefonlarının pilini çok hızlı bir şekilde tükettiğinden şikayet etmeye başladılar. Söz konusu problemden muzdarip kullanıcı sayısı hiç de az değil.

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OnePlus'ın resmi form sayfası, Google Play mağazası ve Reddit platformu bu konuyla ilgili çok sayıda şikayet mesajı ile dolup taşmış durumda. Kullanıcılar mesajlaşma uygulamasının adeta bir "şarj canavarına" dönüştüğünü söylüyor.

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WhatsApp sessizliğini koruyor

WhatsApp'tan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Aşırı pil tüketimi uygulamanın 2.19.308 numaralı en son güncellemesi yüklendikten sonra ortaya çıkıyor. Bu şekilde bir sorun yaşıyorsanız geçici çözüm olarak cihazınıza WhatsApp'ın daha eski bir sürümünü yükleyebilirsiniz.

https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-xiaomi-phone-battery-drain-whatsapp-update