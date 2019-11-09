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    WhatsApp son güncelleme ile şarj canavarına dönüştü

    WhatsApp'ın en son güncellemesi bazı akıllı telefonlarda aşırı pil tüketimine neden oldu. OnePlus ve Xiaomi kullanıcıları, pillerinin çok hızlı bir şekilde boşaldığını söylüyor.
    1 hf.
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    20
    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    WhatsApp son güncelleme ile şarj canavarına dönüştü
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    OnePlus ve Xiaomi kullanıcıları Facebook'un sahip olduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın akıllı telefonlarının pilini çok hızlı bir şekilde tükettiğinden şikayet etmeye başladılar. Söz konusu problemden muzdarip kullanıcı sayısı hiç de az değil.

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    OnePlus'ın resmi form sayfası, Google Play mağazası ve Reddit platformu bu konuyla ilgili çok sayıda şikayet mesajı ile dolup taşmış durumda. Kullanıcılar mesajlaşma uygulamasının adeta bir "şarj canavarına" dönüştüğünü söylüyor.

    WhatsApp son güncelleme ile şarj canavarına dönüştü
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp sessizliğini koruyor

    WhatsApp'tan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Aşırı pil tüketimi uygulamanın 2.19.308 numaralı en son güncellemesi yüklendikten sonra ortaya çıkıyor. Bu şekilde bir sorun yaşıyorsanız geçici çözüm olarak cihazınıza WhatsApp'ın daha eski bir sürümünü yükleyebilirsiniz.



    https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-xiaomi-phone-battery-drain-whatsapp-update Yorum Yaz
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    vjdrsjejv 1 hf. en beğenilen
    Güncellemeden sonra wp simgesi ve iğrenç beyaz arka planla açıldığı yetmezmiş gibi birde bu harika.
    Yanıtla +54
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    Raphaël 1 hf.
    Telegram varken whatsapp denen ucube uygulamayı milletin teknoloji cahilliği yüzünden kullanmak zorunda olmaktan nefret ediyorum.
    Yanıtla +31
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    Canavarius Infectus 1 hf. Raphaël
    Kullanmayınız lütfen. Her uygulamayı yükleyerek mi bu cahillikten kurtuluruz.
    Yanıtla +5
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    melancohly 1 hf.
    One plus marka telefon kullanıyorum. Haber sonrası aşağıdaki linkten bir üst sürümü yükledim sorun halloldu. Sizin de işinize yarar.

    Link: apkmirror.com/...
    Yanıtla +1
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    babgozd 1 hf.
    1 saat önce Whatsapp üzerinden mesajlaşırken şarjımın hızla azaldığını farkettim. Sonra da böyle bir haber gördüm.. Telefon Xiaomi.
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    Red86 1 hf.
    Sırf iş için kullanıyorum whatsapp'ı. Cuma, bayram, çiçekli böcekli mesaj atanlardan vallahi bıktım. Telegram çok duyulmadı, duyulursa onunda b..kunu çıkartır bizim insanımız. Tıpkı facebook gibi.
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    ULTIMATE93 1 hf.
    dün sürekli %25 cpu tüketiyordu sabit bende uygulama verilerini sildim düzeldi gibi
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    DH Misafiri 1 hf.
    ey donanımhaber, whatsapp'ın gerçek bir alternatifi var mı?
    asıl bunu haber yap.
    whatsapp, kurucusu istifa ettiğinden beri iyiye gitmiyor zaten...
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    StaatSanWalt 1 hf.
    Lenovo Vibe P1 kullanıyorum senelerdir hiç böyle bir sorunla karşılaşmamıştım. Sorun bende zannediyordum ama aşırı güç tüketiyor güncellemeden sonra neredeyse %30'luk pil kaybına neden oluyor. Nasıl bir saçmalıktır, ne eklediler de böyle oldu hakikaten çok merak ediyorum.
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    HEΛVEN 1 hf.
    Adamlar 10 TL telefon yapiyor 2940 batarya var ya sonra programlar şarj yiyor diyoruz yA
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    FizzleGiggs 1 hf.
    Ya o beyaz arkaplanda açılması kadar rezil birşey yok 2 yıldır kullanıyorum telefonu çakma ekran taktırmış gibi hissetiriyor o beyaz arka plandaki simgesi gelirken düzeltmezlerse silicem zaten sevmiyorum whatsap ı
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    Canavarius Infectus 1 hf. Raphaël
    Kullanmayınız lütfen. Her uygulamayı yükleyerek mi bu cahillikten kurtuluruz.
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    Canavarius Infectus 1 hf. staticvoidman
    Haberin içeriğinde yazıyor. Okursanız görürsünüz.
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