Mercedes-Maybach'dan "lüks ve konforlu" spor otomobil: SL 680 Monogram Series

Yeni Maybach modelinin gövde tasarımı Kırmızı Ambiyans veya Beyaz Ambiyans olmak üzere iki farklı seçenekle sunuluyor. Hangisini tercih ederseniz edin Maybach'ın özel aydınlatılmış ızgarası ve ön camın altından yıldıza kadar uzanan parlak krom şerit standart olarak geliyor. Farlara entegre edilen rose gold parçalar, bolca parlak krom malzeme iki farklı tasarıma sahip 21 inç jantlar da diğer detaylar arasında.
Söz konusu Maybach olunca iç mekanda değişiklik beklememek yanlış olur. Burada da Kristal Beyazı deri döşemeler, koltukların arkasında yer verilen Nappa deri malzeme ve modele özel direksiyon simidi, paslanmaz çelik pedallar, paslanmaz çelik kapı eşikleri gibi dokunuşlar mevcut.
Markadan yapılan açıklamaya göre yeni SL 680, AMG SL63'ten 0-100 km/s performansı konusunda 0.5 saniye daha yavaş. 2025'in ilk yarısında satışa sunulması planlanan modelin fiyatı henüz belli değil.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.