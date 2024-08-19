Mercedes-Maybach'dan "lüks ve konforlu" spor otomobil: SL 680 Monogram Series

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Tam Boyutta Gör Yeni SL 680, adından ve tasarımından anlaşılabileceği üzere Mercedes SL'i temel alıyor ve onun twin turbo V8 motorundan güç alıyor. Buna karşın bir Maybach klasiği olarak farklı bir süspansiyon ve egzoz kurulumu görüyoruz. Buna ek olarak ön kaput ve kumaş tavandaki Maybach logoları gibi çeşitli kozmetik dokunuşlar da mevcut.

Yeni Maybach modelinin gövde tasarımı Kırmızı Ambiyans veya Beyaz Ambiyans olmak üzere iki farklı seçenekle sunuluyor. Hangisini tercih ederseniz edin Maybach'ın özel aydınlatılmış ızgarası ve ön camın altından yıldıza kadar uzanan parlak krom şerit standart olarak geliyor. Farlara entegre edilen rose gold parçalar, bolca parlak krom malzeme iki farklı tasarıma sahip 21 inç jantlar da diğer detaylar arasında.

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Söz konusu Maybach olunca iç mekanda değişiklik beklememek yanlış olur. Burada da Kristal Beyazı deri döşemeler, koltukların arkasında yer verilen Nappa deri malzeme ve modele özel direksiyon simidi, paslanmaz çelik pedallar, paslanmaz çelik kapı eşikleri gibi dokunuşlar mevcut.

Tam Boyutta Gör Kaputun altında mekanik olarak pek bir değişiklik yok. 4.0 litre twin turbo V8 motor 577 beygirlik maksimum gücünü dört tekerleğe iletiyor. 9 ileri otomatik şanzımanla donatılan modelde arka aks yönlendirme sistemi de standart olarak sunuluyor. Yapılan değişiklikler daha çok konfor odaklı. Daha fazla ses yalıtımı, daha sessiz egzoz, daha yumuşak süspansiyon ve motor takozları bu değişiklikler arasında.

Markadan yapılan açıklamaya göre yeni SL 680, AMG SL63'ten 0-100 km/s performansı konusunda 0.5 saniye daha yavaş. 2025'in ilk yarısında satışa sunulması planlanan modelin fiyatı henüz belli değil.

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