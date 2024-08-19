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    Mercedes-Maybach'dan "lüks ve konforlu" spor otomobil: SL 680 Monogram Series

    Mercedes-Maybach, ürün gamına yeni bir model dahil etti. SL 680 Monogram Series olarak adlandırılan model ultra lüks bir sedan veya SUV değil, Maybach'ın ilk spor otomobili olarak karşımızda.
    Mercedes-Maybach'dan 'lüks ve konforlu' spor otomobil: SL 680 Tam Boyutta Gör
    Yeni SL 680, adından ve tasarımından anlaşılabileceği üzere Mercedes SL'i temel alıyor ve onun twin turbo V8 motorundan güç alıyor. Buna karşın bir Maybach klasiği olarak farklı bir süspansiyon ve egzoz kurulumu görüyoruz. Buna ek olarak ön kaput ve kumaş tavandaki Maybach logoları gibi çeşitli kozmetik dokunuşlar da mevcut.

    Yeni Maybach modelinin gövde tasarımı Kırmızı Ambiyans veya Beyaz Ambiyans olmak üzere iki farklı seçenekle sunuluyor. Hangisini tercih ederseniz edin Maybach'ın özel aydınlatılmış ızgarası ve ön camın altından yıldıza kadar uzanan parlak krom şerit standart olarak geliyor. Farlara entegre edilen rose gold parçalar, bolca parlak krom malzeme iki farklı tasarıma sahip 21 inç jantlar da diğer detaylar arasında.

    Söz konusu Maybach olunca iç mekanda değişiklik beklememek yanlış olur. Burada da Kristal Beyazı deri döşemeler, koltukların arkasında yer verilen Nappa deri malzeme ve modele özel direksiyon simidi, paslanmaz çelik pedallar, paslanmaz çelik kapı eşikleri gibi dokunuşlar mevcut.

    Mercedes-Maybach'dan 'lüks ve konforlu' spor otomobil: SL 680 Tam Boyutta Gör
    Kaputun altında mekanik olarak pek bir değişiklik yok. 4.0 litre twin turbo V8 motor 577 beygirlik maksimum gücünü dört tekerleğe iletiyor. 9 ileri otomatik şanzımanla donatılan modelde arka aks yönlendirme sistemi de standart olarak sunuluyor. Yapılan değişiklikler daha çok konfor odaklı. Daha fazla ses yalıtımı, daha sessiz egzoz, daha yumuşak süspansiyon ve motor takozları bu değişiklikler arasında.

    Markadan yapılan açıklamaya göre yeni SL 680, AMG SL63'ten 0-100 km/s performansı konusunda 0.5 saniye daha yavaş. 2025'in ilk yarısında satışa sunulması planlanan modelin fiyatı henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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