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    Mercedes ve BMW, Tesla'ya kafa tutmak istiyor: İşte yeni konsept otomobiller

    Münih'te düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) kapsamında Mercedes, Mercedes-Benz Concept CLA Class'ı sergilerken BMW de BMW Vision Neue Klasse'yi tanıttı.
    Mercedes ve BMW, bu araçlarla Tesla'ya kafa tutmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz ve BMW, pazarın premium segmentinde Tesla'yı yakalamak için elektrikli konsept otomobillerini görücüye çıkardı. Münih'te düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) kapsamında Mercedes, Concept CLA Class'ın üstündeki örtüyü kaldırırken BMW de Vision Neue Klasse'yi tanıttı.

    Bu otomobiller Alman otomobil üreticilerinin şimdiye kadar elektrikli araçlara yönelik en agresif atılımları olan yeni bir platform üzerinde inşa edildi. Yeni platformları önümüzdeki yıllarda yollarda göreceğiz. Öte yandan bu araçlar esasında konseptler, bu nedenle nihai formlarının nasıl görüneceği belli değil.

    Mercedes-Benz Concept CLA Class

    Mercedes ve BMW, bu araçlarla Tesla'ya kafa tutmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz Concept CLA Class, Alman otomobil devi tarafından elektrikli otomobiller için tasarlanan yeni bir platform olan Mercedes-Benz Modüler Mimari (MMA) üzerine inşa edildi. Ürün yelpazesi, dört kapılı bir coupe, bir estate ve iki spor hizmet aracı olmak üzere toplam dört yeni modelden oluşacak.

    Mercedes, aracın tek bir şarjla 750 kilometre menzile sahip olacağını iddia ediyor. Şirket ayrıca bataryanın sadece 15 dakika içinde şarj edilebileceğini ve böylece aracın 400 kilometre kadar sürülebileceğini iddia ediyor.

    Mercedes ve BMW, bu araçlarla Tesla'ya kafa tutmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes iç mekana ve kullanıcı deneyimine büyük önem veriyor. Şirket, MB.OS adı verilen otomobil için kendi işletim sistemini geliştirdiğini söyledi. Bu, gösterge panelindeki dev ekrandan araç içindeki sesli asistana kadar çeşitli özelliklere güç sağlamaya yardımcı olacak. Ayrıca, en sevdiğiniz müzik veya video akışı uygulamaları gibi üçüncü taraf uygulamaların araçla entegre edilmesine de olanak tanıyacak.

    Mercedes ve BMW, bu araçlarla Tesla'ya kafa tutmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz bir basın açıklamasında "Bu tescilli çipten buluta mimari, şirket için tamamen yeni bir yaklaşımı temsil ediyor ve gelecekteki tüm araçlarının büyük ölçüde gizli ancak belirleyici bir yönü olacak" dedi. Geleneksel otomobil üreticileri yazılım konusunda Tesla'nın gerisinde kalmış gibi algılanıyor. Bu hamle Mercedes'in arayı kapatmaya çalıştığını gösteren açıkça gösteriyor diyebiliriz.

    BMW Vision Neue Klasse

    Mercedes ve BMW, bu araçlarla Tesla'ya kafa tutmak istiyor Tam Boyutta Gör
    BMW Vision Neue Klasse, BMW'nin Tesla’ya yönelik bir cevabı konumunda. Ayrıca BMW'nin gelecekteki elektrikli otomobillerinin temelini oluşturacak yeni bir mimari üzerine inşa ediliyor. Neue Klasse - ya da yeni sınıf - mimarisine dayanan ilk elektrikli araçların 2025 yılında üretime girmesi planlanıyor.
    Mercedes ve BMW, bu araçlarla Tesla'ya kafa tutmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Konsept araç cam bir tavana sahip. BMW, aracın tasarımının hayranların markayı tanıdığı klasik unsurları barındırdığını söyledi. Ancak araç tanıtıldıktan sonraki tartışmalar bunun aksini gösteriyor. BMW, Panoramic Vision olarak adlandırdığı ve ön cama sürücünün göz hizasında bilgi yansıtan bir baş üstü ekrana sahip olacağını söyledi.
    Mercedes ve BMW, bu araçlarla Tesla'ya kafa tutmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Şirket bunun ilk olarak Neue Klasse'de mevcut olacağını söyledi. BMW, hem yolcu hem de sürücünün Panoramic Vision özelliği ile etkileşime girebileceğini belirtiyor. Menzil ve şarj konusunda çok az ayrıntı vardı. Ancak BMW, yeni nesil teknolojisinin Neue Klasse modellerinin şarj hızını ve menzillerini yüzde 30'a kadar artıracağının altını çizdi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 7 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    elektrikli otomobil, BMW ve
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