Dünya rekoru olabilir: Tesla’nın Türkiye’de ne kadar sattığı belli oldu

Teknoloji Editörü
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), bir süre önce Türkiye elektrikli otomobil pazarı hakkındaki raporunu yayınladı. ODMD verilerine göre hem
ağustos ayı satışlarında hem de ocak-ağustos dönemi satışlarında sektör lideri yerli elektrikli otomobil TOGG T10X oldu. Ancak resmi ODMD verilerinde Tesla’nın satış rakamları bulunmuyor. Şimdi ise Tesla’nın Türkiye satışları ortaya çıktı.
Tesla, Türkiye’de kaç tane Model Y sattı?
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin özel haberine göre Tesla, şu ana kadar Türkiye’de
5.000 civarında Model Y teslimatı gerçekleştirdi. Firma sadece ağustos ayında ise 3.000 adet teslimat gerçekleştirerek ciddi bir farkla zirveye yerleşti. Zira ODMD verilerine göre ağustos ayında Togg satışları 1.965 adet olarak gerçekleşti.
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Özpeynirci’ye göre
Tesla, eylül sonuna kadar teslimat sayısını 8.000’e yükseltmeyi hedefliyor. Ekim ayında da hedef 10.000 teslimat veya üzeri. Dolayısıyla Tesla, sadece 5 ayda bir modelden 10.000 adet teslimat gerçekleştirerek kendisi için global bir rekor gerçekleştirebilir. Ağustos ayında en çok satan diğer elektrikli otomobil markaları arasında 1.072 adet ile Renault, 567 adet ile MG, 158 adet ile Opel, 126 adet ile BMW, 221 adet ile Mercedes, 381 adet ile ise Citroen bulunuyor.
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