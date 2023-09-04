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    Dünya rekoru olabilir: Tesla’nın Türkiye’de ne kadar sattığı belli oldu

    Bu yılın ilk aylarında Türkiye pazarına elektrikli otomobili Model Y ile giriş yapan Tesla’nın satmış olduğu araç sayısı ortaya çıktı. Rakamlar firma için bir dünya rekoru olabilir.
    Tesla’nın Türkiye’de ne kadar sattığı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), bir süre önce Türkiye elektrikli otomobil pazarı hakkındaki raporunu yayınladı. ODMD verilerine göre hem ağustos ayı satışlarında hem de ocak-ağustos dönemi satışlarında sektör lideri yerli elektrikli otomobil TOGG T10X oldu. Ancak resmi ODMD verilerinde Tesla’nın satış rakamları bulunmuyor. Şimdi ise Tesla’nın Türkiye satışları ortaya çıktı.

    Tesla, Türkiye’de kaç tane Model Y sattı?

    Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin özel haberine göre Tesla, şu ana kadar Türkiye’de 5.000 civarında Model Y teslimatı gerçekleştirdi. Firma sadece ağustos ayında ise 3.000 adet teslimat gerçekleştirerek ciddi bir farkla zirveye yerleşti. Zira ODMD verilerine göre ağustos ayında Togg satışları 1.965 adet olarak gerçekleşti.

    Tesla’nın Türkiye’de ne kadar sattığı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Özpeynirci’ye göre Tesla, eylül sonuna kadar teslimat sayısını 8.000’e yükseltmeyi hedefliyor. Ekim ayında da hedef 10.000 teslimat veya üzeri. Dolayısıyla Tesla, sadece 5 ayda bir modelden 10.000 adet teslimat gerçekleştirerek kendisi için global bir rekor gerçekleştirebilir. Ağustos ayında en çok satan diğer elektrikli otomobil markaları arasında 1.072 adet ile Renault, 567 adet ile MG, 158 adet ile Opel, 126 adet ile BMW, 221 adet ile Mercedes, 381 adet ile ise Citroen bulunuyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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