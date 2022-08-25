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    Bilkom'dan akıllı ev ürünleri satan Meross ile iş birliği: Meross, Türkiye'de

    Bilkom, akıllı ev sistemleri sektörünün önde gelen oyuncularından Meross ile iş birliğini duyurdu. Meross’un hayatı kolaylaştıran akıllı ev ürünleri, artık “Bilkom Güvencesiyle” tüketiciye ulaşacak.
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    Meross, Bilkom ile Türkiye pazarına girdi
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    Akıllı ev aletleri sektöründe blinen markalardan birisi olan Meross, Bilkom ile iş birliği yaparak Türkiye pazarına giriş yaptı.

    Meross Türkiye'de

    Bilkom, akıllı ev sistemleri alanındaki yeni iş birliği ile portföyünü genişletiyor. Meross’un evi ve yaşamı teknoloji ekseninde şekillendiren ürünleri Bilkom’un yaygın satış ağında tüketiciye ulaşacak. Bilkom, Meross’un satış, kanal yönetimi, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olacak.

    Akıllı ev ürünlerinin öncü markası Meross, bugün 20'den fazla ülke ve bölgede milyonlarca müşteriye ulaşıyor. Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings ile uyumlu bir şekilde çalışan Meross akıllı ev ürünleri, aydınlatmadan enerjiye, sensör ve robotlara farklı kategorilerde evi teknolojiyle şekillendiriyor.

    Bilkom Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Can Irmak Sağıroğlu, son dönemde yeni markalar ileportföylerini genişlettiklerini belirterek “Meross gibi öncü ve yenilikçi bir marka ile büyüyen akıllı evsistemleri sektöründe yer almaktan dolayı oldukça heyecanlıyız. Bilkom olarak en iyi teknolojileri Türktüketicilere ulaştırmayı ve güncel trendleri takip etmeyi önemsiyoruz. Bilkom’un akıllı telefon, tabletve akıllı saat kategorilerindeki pazar liderliğini yeni bir kategoriyle sürdürmek istiyoruz. Odaklarımızarasında akıllı ev önemli bir yer tutuyor ve bu alana iddialı bir şekilde giriyoruz. Önümüzdekidönemde inovatif ürünleri erişilebilir fiyatlarla Türk tüketicisiyle buluşturmaya ve yaşamı teknolojiyle şekillendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

    Meross’un ürün portföyünde akıllı ampul ve ortam aydınlatma ürünlerinin yanı sıra enerji tasarrufu ve güç verimliliği sağlayan akıllı priz ve duvar anahtarı gibi ürünler yer alıyor. Bunlara ek olarak akıllı termostat, hava temizleyici, garaj kapısı açıcısı gibi ev ekosistemine dair farklı kategorilerdeki ürünler Meross’un ürün portföyünde dikkat çekiyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 4 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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