Bilkom'dan akıllı ev ürünleri satan Meross ile iş birliği: Meross, Türkiye'de

Tam Boyutta Gör

Akıllı ev aletleri sektöründe blinen markalardan birisi olan Meross, Bilkom ile iş birliği yaparak Türkiye pazarına giriş yaptı.

Meross Türkiye'de

Bilkom, akıllı ev sistemleri alanındaki yeni iş birliği ile portföyünü genişletiyor. Meross’un evi ve yaşamı teknoloji ekseninde şekillendiren ürünleri Bilkom’un yaygın satış ağında tüketiciye ulaşacak. Bilkom, Meross’un satış, kanal yönetimi, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olacak.

Akıllı ev ürünlerinin öncü markası Meross, bugün 20'den fazla ülke ve bölgede milyonlarca müşteriye ulaşıyor. Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings ile uyumlu bir şekilde çalışan Meross akıllı ev ürünleri, aydınlatmadan enerjiye, sensör ve robotlara farklı kategorilerde evi teknolojiyle şekillendiriyor.

The Last of Us Part 1 Remake'in çıkış fragmanı paylaşıldı 10 sa. önce eklendi

Bilkom Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Can Irmak Sağıroğlu, son dönemde yeni markalar ileportföylerini genişlettiklerini belirterek “Meross gibi öncü ve yenilikçi bir marka ile büyüyen akıllı evsistemleri sektöründe yer almaktan dolayı oldukça heyecanlıyız. Bilkom olarak en iyi teknolojileri Türktüketicilere ulaştırmayı ve güncel trendleri takip etmeyi önemsiyoruz. Bilkom’un akıllı telefon, tabletve akıllı saat kategorilerindeki pazar liderliğini yeni bir kategoriyle sürdürmek istiyoruz. Odaklarımızarasında akıllı ev önemli bir yer tutuyor ve bu alana iddialı bir şekilde giriyoruz. Önümüzdekidönemde inovatif ürünleri erişilebilir fiyatlarla Türk tüketicisiyle buluşturmaya ve yaşamı teknolojiyle şekillendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Meross’un ürün portföyünde akıllı ampul ve ortam aydınlatma ürünlerinin yanı sıra enerji tasarrufu ve güç verimliliği sağlayan akıllı priz ve duvar anahtarı gibi ürünler yer alıyor. Bunlara ek olarak akıllı termostat, hava temizleyici, garaj kapısı açıcısı gibi ev ekosistemine dair farklı kategorilerdeki ürünler Meross’un ürün portföyünde dikkat çekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.