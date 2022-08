The Last of Us Part 1 Remake'in çıkış fragmanı paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Naughty Dog'un yaptığı The Last of Us Part 1 Remake'ten yeni fragman geldi.

The Last of Us Part 1 Remake, 2 Eylül 2022'de PlayStation 5 için çeşitli geliştirmeler ile çıkış yapacak. Özellikle grafiksel anlamda bir hayli güzel gözüküyor. Oyunun ayrıca PC için de çıkış yapacağı tahmin ediliyor ancak şu an için bir tarih bilinmiyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Last of Us Part 1 Remake Fragman

Gelişmiş görsel kalite, tam entegre edilmiş DualSense™ kablosuz kontrol cihazı özellikleri ve daha fazlası ile Naughty Dog'un en yeni PS5™ motor teknolojisi kullanılarak tamamen baştan tasarlanmıştır.

Modernleştirilmiş oynanış mekanikleri, gelişmiş kontroller ve genişletilmiş erişebilirlik seçenekleri içererek aslına sadık bir şekilde yeniden üretilmiş, orijinal deneyimin detaylı bir revizyonu olan bir sürüm. İyileştirilmiş çevresel hikâye anlatımı, efektler, yüz animasyonları ve gelişmiş keşif ile dövüşlere kendinizi kaptırdığınızı hissedin.

