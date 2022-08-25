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    The Last of Us Part 1 Remake'in çıkış fragmanı paylaşıldı

    Oyun dünyasının önemli yapımlarından birisi olan The Last of Us Part 1 Remake'in çıkış fragmanı paylaşıldı. Oyun, 2 Eylül 2022'de PlayStation 5 için çıkış yapacak.
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    The Last of Us Part 1 Remake'in çıkış fragmanı paylaşıldı
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Naughty Dog'un yaptığı The Last of Us Part 1 Remake'ten yeni fragman geldi.

    The Last of Us Part 1 Remake, 2 Eylül 2022'de PlayStation 5 için çeşitli geliştirmeler ile çıkış yapacak. Özellikle grafiksel anlamda bir hayli güzel gözüküyor. Oyunun ayrıca PC için de çıkış yapacağı tahmin ediliyor ancak şu an için bir tarih bilinmiyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    The Last of Us Part 1 Remake Fragman

    Gelişmiş görsel kalite, tam entegre edilmiş DualSense™ kablosuz kontrol cihazı özellikleri ve daha fazlası ile Naughty Dog'un en yeni PS5™ motor teknolojisi kullanılarak tamamen baştan tasarlanmıştır.

    Modernleştirilmiş oynanış mekanikleri, gelişmiş kontroller ve genişletilmiş erişebilirlik seçenekleri içererek aslına sadık bir şekilde yeniden üretilmiş, orijinal deneyimin detaylı bir revizyonu olan bir sürüm. İyileştirilmiş çevresel hikâye anlatımı, efektler, yüz animasyonları ve gelişmiş keşif ile dövüşlere kendinizi kaptırdığınızı hissedin.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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