Mersin’de geliştirilen yangın söndürme dronları kullanıma sunuluyor

- Cesur-III yangın söndürme dronu özellikleri neler?
- İtfaiye personeli ile aynı seviyede basınca dayanabiliyor
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2015 yılında kurulan yerli girişim Baibars, 2023 yılında Japon Exedy Corporation şirketinden yatırım alarak Türk-Japon şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Japonya’da yangın söndüre dronları itfaiye tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Baibars’ın geliştirdiği Cesur-III isimli yangın söndürme dronu Türkiye’nin yanı sıra Japonya’da hizmet veriyor. Azerbaycan, ABD ve İspanya’ya Cesur-III’ün ihracatı yapıldı. Türkiye’de belediyeler ve organize sanayi bölgeleriyle görüşmeler sürüyor.
Cesur-III yangın söndürme dronu Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) İtfaiyesi tarafından kullanıma sunulacak. Şu ana kadar 100 saatlik eğitim uçuşu tamamlandı. Organize sanayide çıkacak yangınlara dronlar ile müdahale edilecek.
Cesur-III yangın söndürme dronu özellikleri neler?
Cesur-III, itfaiye aracındaki hortumun drona entegre edilmesiyle yangını söndürüyor. Hortumu yangına doğrultuyor ve insanların ulaşamayacağı noktalarda yangının söndürülmesini sağlıyor. 35 kilogram ağırlığa sahip olan dron, 100 metreye kadar yükselebiliyor ve ortalama 15 dakika boyunca uçuş gerçekleştiriyor. Dron yüzde 51 oranında yerlilik ile üretiliyor.
- Max Basınç Dayanımı: 25 Bar
- Max Operasyonel Yükseklik: 85M
- Sıcaklık Dayanımı: 573 K
- Değiştirilebilir Lans: Düz Su Ağır köpük
- Max Yük Kapasitesi: 50 Kg
- Uçuş Süresi: 15 Dakika
- Sıvıya Karşı Yüksek Dayanım: IP55
- Yüksek Taşıma Kapasitesi: 50 Kg
İtfaiye personeli ile aynı seviyede basınca dayanabiliyor
Baibars Mekatronik Havacılık Sanayi Şirketi AR-GE Direktörü Batuhan Ünal, Cesur-III’ün yüksek basınca dayanabildiğine vurgu yaparak, "Dronumuz 15-18 bar basınca kadar dayanabiliyor. Bu da itfaiye ekiplerinin kullandığı basınca çok yakın. Bizim son dayanma basıncımız 18 bar olduğu için itfaiye personeli ihtiyaç duyduğu kadar artırabiliyor. Bu yüksekliğe göre de değişebiliyor." Dedi.
Dronun geliştirilebilir olduğuna değinen Batuhan Ünal, şunları söyledi:
"İleride çok daha uzun süreli uçuşlara ve daha yüksek noktalara çıkmayı hedefliyoruz. Doğru su kullanımıyla, operasyonu tamamen dronun üzerine yığarak yani itfaiye araçlarının üzerindeki ekipmanlara ihtiyaç duymadan bir dron ve itfaiye kamyonuyla birlikte yangına müdahale etmeyi de amaçlıyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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