Mersin’de geliştirilen yangın söndürme dronları kullanıma sunuluyor

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Tam Boyutta Gör İtfaiye görevlileri yoğun ateş ve dumanın etkisiyle yangınlara müdahale ederken çeşitli zorluklar yaşıyor. Bu nedenle insansız yangın söndürme sistemleri çeşitli avantajlar sağlıyor. Bu kapsamda Mersin’de üretilen yangın söndürme dronu kullanıma sunuldu.

2015 yılında kurulan yerli girişim Baibars, 2023 yılında Japon Exedy Corporation şirketinden yatırım alarak Türk-Japon şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Japonya’da yangın söndüre dronları itfaiye tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Baibars’ın geliştirdiği Cesur-III isimli yangın söndürme dronu Türkiye’nin yanı sıra Japonya’da hizmet veriyor. Azerbaycan, ABD ve İspanya’ya Cesur-III’ün ihracatı yapıldı. Türkiye’de belediyeler ve organize sanayi bölgeleriyle görüşmeler sürüyor.

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Cesur-III yangın söndürme dronu Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) İtfaiyesi tarafından kullanıma sunulacak. Şu ana kadar 100 saatlik eğitim uçuşu tamamlandı. Organize sanayide çıkacak yangınlara dronlar ile müdahale edilecek.

Cesur-III yangın söndürme dronu özellikleri neler?

Cesur-III, itfaiye aracındaki hortumun drona entegre edilmesiyle yangını söndürüyor. Hortumu yangına doğrultuyor ve insanların ulaşamayacağı noktalarda yangının söndürülmesini sağlıyor. 35 kilogram ağırlığa sahip olan dron, 100 metreye kadar yükselebiliyor ve ortalama 15 dakika boyunca uçuş gerçekleştiriyor. Dron yüzde 51 oranında yerlilik ile üretiliyor.

Max Basınç Dayanımı : 25 Bar

: 25 Bar Max Operasyonel Yükseklik : 85M

: 85M Sıcaklık Dayanımı : 573 K

: 573 K Değiştirilebilir Lans : Düz Su Ağır köpük

: Düz Su Ağır köpük Max Yük Kapasitesi : 50 Kg

: 50 Kg Uçuş Süresi : 15 Dakika

: 15 Dakika Sıvıya Karşı Yüksek Dayanım : IP55

: IP55 Yüksek Taşıma Kapasitesi: 50 Kg

Tam Boyutta Gör Drone, itfaiye ekiplerinin girmekte zorlandığı noktalara hızlı bir şekilde müdahale edebilecek. Çatılarda, binanın dış yüzeylerinde ve eğimli arazilerdeki yangınlara karşı kullanılabilecek. Dronda ayrıca afet bölgelerine sağlık kiti, gıda, su ve ekipman bırakmaya yarayan vinç aparatı da bulunuyor. Bu sayede yangın haricindeki afetlerde de görev alabiliyor.

İtfaiye personeli ile aynı seviyede basınca dayanabiliyor

Baibars Mekatronik Havacılık Sanayi Şirketi AR-GE Direktörü Batuhan Ünal, Cesur-III’ün yüksek basınca dayanabildiğine vurgu yaparak, "Dronumuz 15-18 bar basınca kadar dayanabiliyor. Bu da itfaiye ekiplerinin kullandığı basınca çok yakın. Bizim son dayanma basıncımız 18 bar olduğu için itfaiye personeli ihtiyaç duyduğu kadar artırabiliyor. Bu yüksekliğe göre de değişebiliyor." Dedi.

Dronun geliştirilebilir olduğuna değinen Batuhan Ünal, şunları söyledi:

"İleride çok daha uzun süreli uçuşlara ve daha yüksek noktalara çıkmayı hedefliyoruz. Doğru su kullanımıyla, operasyonu tamamen dronun üzerine yığarak yani itfaiye araçlarının üzerindeki ekipmanlara ihtiyaç duymadan bir dron ve itfaiye kamyonuyla birlikte yangına müdahale etmeyi de amaçlıyoruz."

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