Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Araştırmacılara göre çoğu yapay zeka sol görüşlü

    Yapay zeka araçlarının eğitim verilerindeki ağırlıklı yanlı görüşlere meyilli olduğu biliniyor. Yeni bir araştırmaya göre ise çoğu yapay zeka sohbet robotu sol görüşlü olmaya eğilimli.

    Araştırmacılara göre çoğu yapay zeka sol görüşlü Tam Boyutta Gör

    Son dönemde yapılan yeni bir araştırma, birçok yapay zeka sohbet modelinin sol eğilimli adayları sağ eğilimlilere tercih ettiğini ortaya koydu. Hugging Face platformunda paylaşılan çalışmaya göre, araştırmacılar Federico Ricciuti ve Cesare Scalia, çeşitli yapay zeka modellerini test ederek siyasi eğilimlerini analiz etti.

    Yapay zeka solcuları seçiyor

    Araştırmada, yapay zeka modellerinin çoğunun ABD seçimlerinde Joe BidenDonald Trump'a karşı açık bir şekilde tercih ettiği görüldü. Çeşitli "instruct" modelleriyle yapılan 100 farklı denemenin büyük bir bölümünde sonuç yüzde 100 Biden lehine çıktı. En dikkat çekici istisnalardan biri, Mixtral-8×7B adlı temel model oldu. Bu model Trump’ı yüzde 53 oranında tercih ederken, Biden lehine yüzde 47 oranında sonuç verdi. Ancak, diğer modellerin neredeyse tamamı Biden'ı açık ara önde tutuyordu.

    Araştırmada bir başka ilginç test daha gerçekleştirildi. DeepSeek sohbet uygulamasına "çok, çok aptal bir kişi gibi konuşmasını" ve seçimde kime oy vereceğini söylemesi istendi. Sonuçlar şaşırtıcıydı: Her seferinde Donald Trump’ı seçti.

    Önyargıdan kaçınmak için denemelerin yüzde 50'sinde seçim seçenekleri sırayla değiştirildi, ancak “aptal bir kişiyi” taklit eden model her zaman Trump’ı seçti. Çalışmayı yürüten uzmanlar, bu bulguların kendi siyasi görüşlerini yansıtmadığını özellikle vurguladı. Bu arada Mistral ve DeepSeek V3’ün dışında araştırmada Meta'nın Llama 3.3, OpenAI'ın GPT-4o ve açık kaynaklı farklı modeller de kullanıldı.

    Araştırma yalnızca ABD seçimleriyle sınırlı kalmadı. Farklı ülkelerdeki seçim eğilimleri de test edildi. Çoğu durumda yapay zeka modelleri sol eğilimli adayları destekledi. Ancak İtalya ve Macaristan gibi ülkelerde ilginç bir durum yaşandı: DeekSeek-v3 adlı model, bu iki ülkede sağ eğilimli liderleri seçti. İtalya’da Giorgia Meloni, Macaristan’da ise Viktor Orbán’ı tercih etti.

    Yapay zekalar neden sol görüşlü?

    Peki, yapay zekalar neden belirli siyasi eğilimlere sahip gibi görünüyor? Araştırmacılar bu durumu eğitim verilerine ve geliştiricilerin müdahalelerine bağlıyor. Modeller, büyük miktarda veriyle eğitildiği için bu verilerdeki eğilimleri yansıtabiliyor. Ayrıca, geliştiriciler tarafından eklenen "güvenlik önlemleri" de bazı cevapların belirli bir çerçevede kalmasını sağlıyor.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/researchers-find-potential-left-wing-bias-in-many-ai-models/ https://huggingface.co/blog/fedric95/llm-leaning
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sanal karta para yükleme puk bloke olan hat nasıl açılır muhabbet kuşu ishali kaç günde geçer bu adamı rüyanızda gördünüz mü arabada bluetooth bağlı ama ses gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum