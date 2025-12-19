Daredevil: Born Again'in 2. sezonundan ilk görüntüler paylaşıldı

Daredevil: Born Again 2. Sezon, Mart Ayında Başlayacak
Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Ayalet Zurer gibi isimler de ilk sezondaki rolleriyle dönüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak. Yeni sezonda ekibe katılan isimlerden biri de Matthew Lillard olacak ki kendisini alttaki görselde Winston Fisk (D'Onofrio) ve eşiyle birlikte görüyoruz.