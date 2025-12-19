Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Daredevil: Born Again'in 2. sezonundan ilk görüntüler paylaşıldı

    Daredevil: Born Again, 2. sezonuyla geri dönüyor. Dizinin Mart ayında izleyici ile buluşacak yeni sezonundan ilk görüntüler paylaşıldı. Daredevil ve Jessica Jones, yeniden bir arada.

    Daredevil: Born Again'in 2. sezonundan ilk görüntüler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Daredevil'ın yıllar sonra gelen devam dizisi Daredevil: Born Again, bu yılın başında Disney+'ta izleyici ile buluştu. Orijinal dizi kadar beğenilmemiş olsa da Born Again de genel olarak olumlu yorumlar aldı. İzleyici rakamları da Disney'i memnun etmiş olacak ki diziye kısa süre içinde 2. ve 3. sezon onayları verildi. Zaman kaybedilmeden hazırlıklarına başlanan 2. sezon, önümüzdeki yılın başında izleyici ile buluşacak.

    Daredevil: Born Again 2. Sezon, Mart Ayında Başlayacak

    Daredevil: Born Again 2. sezondan ilk görüntüler geldi Tam Boyutta Gör
    Mart ayında başlayacak olan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, yeni sezondan ilk görselleri paylaştı. Paylaşılan bu ilk görsellerde, son olarak The Defenders'ta birlikte gördüğümüz Jessica Jones ve Daredevil'ı yeniden bir arada görüyoruz. Jessica Jones'a daha önce Netflix dizisinde de aynı karakteri canlandıran Krysten Ritter hayat veriyor.

    Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Ayalet Zurer gibi isimler de ilk sezondaki rolleriyle dönüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak. Yeni sezonda ekibe katılan isimlerden biri de Matthew Lillard olacak ki kendisini alttaki görselde Winston Fisk (D'Onofrio) ve eşiyle birlikte görüyoruz.

    Daredevil: Born Again 2. sezondan ilk görüntüler geldi Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi sigara hangisi subaru levorg oyun hilesi programı kafa yapan likit aracın devrini vermiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum