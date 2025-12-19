Daredevil: Born Again'in 2. sezonundan ilk görüntüler paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Daredevil'ın yıllar sonra gelen devam dizisi Daredevil: Born Again, bu yılın başında Disney+'ta izleyici ile buluştu. Orijinal dizi kadar beğenilmemiş olsa da Born Again de genel olarak olumlu yorumlar aldı. İzleyici rakamları da Disney'i memnun etmiş olacak ki diziye kısa süre içinde 2. ve 3. sezon onayları verildi. Zaman kaybedilmeden hazırlıklarına başlanan 2. sezon, önümüzdeki yılın başında izleyici ile buluşacak.

Daredevil: Born Again 2. Sezon, Mart Ayında Başlayacak

Tam Boyutta Gör Mart ayında başlayacak olan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, yeni sezondan ilk görselleri paylaştı. Paylaşılan bu ilk görsellerde, son olarak The Defenders'ta birlikte gördüğümüz Jessica Jones ve Daredevil'ı yeniden bir arada görüyoruz. Jessica Jones'a daha önce Netflix dizisinde de aynı karakteri canlandıran Krysten Ritter hayat veriyor.

Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Ayalet Zurer gibi isimler de ilk sezondaki rolleriyle dönüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak. Yeni sezonda ekibe katılan isimlerden biri de Matthew Lillard olacak ki kendisini alttaki görselde Winston Fisk (D'Onofrio) ve eşiyle birlikte görüyoruz.

