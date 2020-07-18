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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Metacritic, kullanıcıların yeni çıkan bir oyuna yorum yapması için 36 saat şartı getirdi

    Metacritic, The Last of Us: Part II'nin karşı karşıya kaldığı olumsuz inceleme bombardımanı hadisesi sonrası kullanıcıların yeni çıkan bir oyuna puan vermesi için 36 saat bekleme zorunluluğu getirdi.
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    Web Siteleri
    Gökhan G.
    Editör
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    Metacritic, kullanıcıların yeni çıkan bir oyuna yorum yapması için 36 saat şartı getirdi

    The Last of Us: Part II, sanırız son dönemde üzerinde en çok konuşulan oyunlardan biri oldu. Çoğu inceleme sitesinin “başyapıt” olarak nitelendirdiği yapım, oyuncular tarafından ise yerden yere vuruldu. Piyasaya çıkmadan önce ortaya saçılan sızıntılar ve senaryoya yönelik yapılan olumsuz eleştirilerden fazlasıyla nasibini alan oyun, Metacritic.com’da çok düşük kullanıcı puanlarına layık görüldü.

    Ayrıca Bkz. "2025 yılı itibariyle “sıfır emisyon toplum” olmak isteyen G.Kore’den 61 milyar dolar bütçe"

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    Daha önce de karşılaştığımız ancak The Last of Us: Part II ile tavan yapan “olumsuz inceleme bombardımanı” hadisesi, Metacritic’in kullanıcı puanları sekmesiyle ilgili bir kısım tedbirler almasına yol açtı.

    Sony’nin The Last of Us: Part II’dan sonra merakla beklenen bir diğer yapımı olan Ghost of Tsushima için layık görülen puanlara bakmak isteyen Forbes’den Paul Tassi, aşağıda yer alan görseldeki durumla karşılaşmış.

    İlgili sayfada, inceleme sitelerinin verdiği puanlar neticesinde hesaplanan ortalama inceleme puanı görülebiliyorken kullanıcı puanları ise henüz ortada görünmüyor. Normal şartlar altında, yeni bir oyun çıkar çıkmaz hatta bazen oyun piyasaya çıkmadan önce yayınlanan kullanıcı inceleme puanları bu kez sitede görünmüyor.

    Yeni çıkan oyunları kapsıyor

    Ortalama kullanıcı puanının olduğu bölümde ise Metacritic’in bir uyarısı var. “Lütfen, oyunu biraz daha oynayın ve yorum yapmak için 19 Temmuz TSİ 2200’de siteyi ziyaret edin” şeklindeki uyarıdan, oyuncuların Metacritic’te yorum yapması için 36 saat beklemesi gerektiği anlaşılıyor.

    Metacritic, kullanıcıların yeni çıkan bir oyuna yorum yapması için 36 saat şartı getirdi

    Yeni çıkan tüm oyunlar için geçerli olan bu durum, bakalım oyuncu puanlarında anlamlı bir değişikliğe yol açacak mı?



    https://www.forbes.com/sites/paultassi/2020/07/17/after-the-last-of-us-part-2-insanity-metacritic-has-changes-user-score-submissions/#764a37323814 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Virinom (Süleyman Kenar) 4 sa. en beğenilen
    Sony parayı basmış.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 3 sa. (düzenlendi)
    Buraya da bir rakip sitenin açılması şart oldu demektir. Kimse kusura bakmasın isteyen istediği oyuna istediği puanı vermekte serbesttir. Para kolay kazanılmıyor abicim, insanlar incelemelere bakarak bir iki oyun alır beğenmezse bu siteye bir daha girmez zaten, kimse de ciddiye almaz. En kısa zamanda farklı bir site açılır umarım.
    Buraya da bir rakip sitenin açılması şart oldu demektir. Kimse kusura bakmasın isteyen istediği oyuna istediği puanı vermekte serbesttir. Para kolay kazanılmıyo...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 sa.
    Site sana puan verme demiyor. Nerenizle okuyorsunuz
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 3 sa. (düzenlendi)
    Buraya da bir rakip sitenin açılması şart oldu demektir. Kimse kusura bakmasın isteyen istediği oyuna istediği puanı vermekte serbesttir. Para kolay kazanılmıyor abicim, insanlar incelemelere bakarak bir iki oyun alır beğenmezse bu siteye bir daha girmez zaten, kimse de ciddiye almaz. En kısa zamanda farklı bir site açılır umarım.
    Yanıtla +6
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    AirSupport (SK ) 4 sa.
    Bazı oyunlar 5-6 saat sürüyor genelde şimdi ben o oyun için 36 saat beklersem olayı unuturum. Sıcağı sıcağına yazmak lazım. Umarım hikaye süresine göre düzenlenir bu süre
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    psycho90 (Doğuş Karabulut) 3 sa. AirSupport
    Hocam başka bir yere yazıp sonra kopyala yapıştır yapın
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    Rachsuchtig 1 sa. AirSupport
    36 saat bir buçuk gün yapıyor balık hafızalı değilsinizdir herhalde
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    Virinom (Süleyman Kenar) 4 sa. en beğenilen
    Sony parayı basmış.
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