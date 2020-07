Metacritic, kullanıcıların yeni çıkan bir oyuna yorum yapması için 36 saat şartı getirdi

The Last of Us: Part II, sanırız son dönemde üzerinde en çok konuşulan oyunlardan biri oldu. Çoğu inceleme sitesinin “başyapıt” olarak nitelendirdiği yapım, oyuncular tarafından ise yerden yere vuruldu. Piyasaya çıkmadan önce ortaya saçılan sızıntılar ve senaryoya yönelik yapılan olumsuz eleştirilerden fazlasıyla nasibini alan oyun, Metacritic.com’da çok düşük kullanıcı puanlarına layık görüldü.

Daha önce de karşılaştığımız ancak The Last of Us: Part II ile tavan yapan “olumsuz inceleme bombardımanı” hadisesi, Metacritic’in kullanıcı puanları sekmesiyle ilgili bir kısım tedbirler almasına yol açtı.

Sony’nin The Last of Us: Part II’dan sonra merakla beklenen bir diğer yapımı olan Ghost of Tsushima için layık görülen puanlara bakmak isteyen Forbes’den Paul Tassi, aşağıda yer alan görseldeki durumla karşılaşmış.

İlgili sayfada, inceleme sitelerinin verdiği puanlar neticesinde hesaplanan ortalama inceleme puanı görülebiliyorken kullanıcı puanları ise henüz ortada görünmüyor. Normal şartlar altında, yeni bir oyun çıkar çıkmaz hatta bazen oyun piyasaya çıkmadan önce yayınlanan kullanıcı inceleme puanları bu kez sitede görünmüyor.

Yeni çıkan oyunları kapsıyor

Ortalama kullanıcı puanının olduğu bölümde ise Metacritic’in bir uyarısı var. “Lütfen, oyunu biraz daha oynayın ve yorum yapmak için 19 Temmuz TSİ 2200’de siteyi ziyaret edin” şeklindeki uyarıdan, oyuncuların Metacritic’te yorum yapması için 36 saat beklemesi gerektiği anlaşılıyor.

Yeni çıkan tüm oyunlar için geçerli olan bu durum, bakalım oyuncu puanlarında anlamlı bir değişikliğe yol açacak mı?

