Oyunseverler 2024'ün en kötü oyunlarını belirledi: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Yıl sonu yaklaşırken, 2024'ün en kötü oyunları da belli oldu. Oyuncuların, MetaCritic platformunda verdiği puanlarla belirlenen "yılın en kötü oyunları" listesi, geride bırakmaya hazırlandığımız yılın hayal kırıklığı yaratan yapımlarını gözler önüne seriyor.

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Listede yer alan oyunların çoğunun yıl boyunca çok fazla tartışmaya neden olan oyunlardan oluştuğunu görüyoruz. Örneğin, Dragon Age: The Veilguard ve Dustborn, oyuncular arasında çok tartışılmıştu. MetaCritic'te kullanıcı değerlendirmelerine göre 2024'ün en kötü puan alan oyunları şu şekilde:

Dustborn – Puan: 1.0

Little Strays – Puan: 1.3

Concord – Puan: 1.7

Unknown 9: Awakening – Puan: 1.7

Olympics Go! Paris 2024 – Puan: 1.8

The Crush House – Puan: 1.9

Capes – Puan: 2.3

EA Sports FC 25 – Puan: 2.4

Utopia City – Puan: 2.8

Star Wars: Battlefront Classic Collection – Puan: 2.9

Madden NFL 25 – Puan: 3.0

Dragon Age: The Veilguard – Puan: 3.8

Tam Boyutta Gör Liste sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar oyuncuların, oyunlarla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirme özgürlüğü olduğunu savunurken, diğer bir grup ise puanlamalarda "review bombing" (organize bir şekilde düşük puan verme) yapılması nedeniyle bu sıralamanın gerçekçi olmadığını ileri sürdü.

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