Oyunseverler 2024'ün en kötü oyunlarını belirledi: İşte liste

Listede yer alan oyunların çoğunun yıl boyunca çok fazla tartışmaya neden olan oyunlardan oluştuğunu görüyoruz. Örneğin, Dragon Age: The Veilguard ve Dustborn, oyuncular arasında çok tartışılmıştu. MetaCritic'te kullanıcı değerlendirmelerine göre 2024'ün en kötü puan alan oyunları şu şekilde:
- Dustborn – Puan: 1.0
- Little Strays – Puan: 1.3
- Concord – Puan: 1.7
- Unknown 9: Awakening – Puan: 1.7
- Olympics Go! Paris 2024 – Puan: 1.8
- The Crush House – Puan: 1.9
- Capes – Puan: 2.3
- EA Sports FC 25 – Puan: 2.4
- Utopia City – Puan: 2.8
- Star Wars: Battlefront Classic Collection – Puan: 2.9
- Madden NFL 25 – Puan: 3.0
- Dragon Age: The Veilguard – Puan: 3.8
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