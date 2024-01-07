Metacritic 2023'ün en iyi 25 filmini seçti: Oppenheimer ilk 10'a giremedi, Barbie hiç yok

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Metacritic web sitesi, eleştirmenlerden aldığı puanlara göre 2023'ün en iyi 25 filmini listeledi. İlk sırayı, Paris'teki bir hastanenin jinekoloji servisideki hastaları konu alan Our Body isimli belgesel aldı. Geçen yılın ses getiren Oppenheimer filmi ilk 10'a giremezken, gişe rekorları kıran Barbie ise listede yer almadı.

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Metacritic'e göre 2023'ün en iyi 25 filmi:

Our Body — 95/100 puan Past Lives — 94/100 puan Trenque Lauquen — 94/100 puan De Humani Corporis Fabrica — 92/100 puan The Zone of Interest — 92/100 puan Saint Omer — 91/100 puan Menus Plaisirs — Les Troisgros — 91/100 puan The Boy and the Heron — 91/100 puan 32 Sounds — 90/100 puan All of Us Strangers — 89/100 puan Killers of the Flower Moon — 89/100 puan Oppenheimer — 89/100 puan Ear for Eye — 88/100 puan Our Father, the Devil — 87/100 puan Mami Wata — 87/100 puan Blue Jean — 87/100 puan Fallen Leaves — 86/100 puan Spider-Man: Across the Spider-Verse — 86/100 puan Orlando, My Political Biography — 86/100 puan All Dirt Roads Taste of Salt — 86/100 puan Walk Up — 86/100 puan The Delinquents — 86/100 puan Anatomy of a Fall — 86/100 puan Poor Things — 86/100 puan The Disappearance of Shere Hite — 85/100 puan

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Profesyonel eleştirmenlerin beğenisini kazanan bu filmler, 2023 sinema sezonunun önemli yapıtları arasında öne çıkıyor. Ancak eleştirmenlerin görüşlerini yansıttığı için herkesin zevkine hitap etmeyebilir. Popüler değerlendirme sitesi Metacritic daha önce 2023'e damga vuran en iyi 20 Xbox oyununu da açıklamıştı.

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Metacritic 2023'ün en iyi 25 filmini seçti: İşte liste