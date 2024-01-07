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    Metacritic 2023'ün en iyi 25 filmini seçti: Oppenheimer ilk 10'a giremedi, Barbie hiç yok

    Metacritic, 2023'ün en iyi eleştiri alan 25 filmini açıkladı. Geçtiğimiz yılın önemli yapıtlarının bulunduğu sıralamada Oppenheimer ilk 10'a giremezken, Barbie ise listede yer almadı.

    Metacritic 2023'ün en iyi 25 filmini seçti: İşte liste Tam Boyutta Gör

    Metacritic web sitesi, eleştirmenlerden aldığı puanlara göre 2023'ün en iyi 25 filmini listeledi. İlk sırayı, Paris'teki bir hastanenin jinekoloji servisideki hastaları konu alan Our Body isimli belgesel aldı. Geçen yılın ses getiren Oppenheimer filmi ilk 10'a giremezken, gişe rekorları kıran Barbie ise listede yer almadı.

    Metacritic 2023'ün en iyi 25 filmini seçti: İşte liste Tam Boyutta Gör

    Metacritic'e göre 2023'ün en iyi 25 filmi:

    1. Our Body — 95/100 puan
    2. Past Lives — 94/100 puan
    3. Trenque Lauquen — 94/100 puan
    4. De Humani Corporis Fabrica — 92/100 puan
    5. The Zone of Interest — 92/100 puan
    6. Saint Omer — 91/100 puan
    7. Menus Plaisirs — Les Troisgros — 91/100 puan
    8. The Boy and the Heron — 91/100 puan
    9. 32 Sounds — 90/100 puan
    10. All of Us Strangers — 89/100 puan
    11. Killers of the Flower Moon — 89/100 puan
    12. Oppenheimer — 89/100 puan
    13. Ear for Eye — 88/100 puan
    14. Our Father, the Devil — 87/100 puan
    15. Mami Wata — 87/100 puan
    16. Blue Jean — 87/100 puan
    17. Fallen Leaves — 86/100 puan
    18. Spider-Man: Across the Spider-Verse — 86/100 puan
    19. Orlando, My Political Biography — 86/100 puan
    20. All Dirt Roads Taste of Salt — 86/100 puan
    21. Walk Up — 86/100 puan
    22. The Delinquents — 86/100 puan
    23. Anatomy of a Fall — 86/100 puan
    24. Poor Things — 86/100 puan
    25. The Disappearance of Shere Hite — 85/100 puan

    Metacritic 2023'ün en iyi 25 filmini seçti: İşte liste Tam Boyutta Gör

    Profesyonel eleştirmenlerin beğenisini kazanan bu filmler, 2023 sinema sezonunun önemli yapıtları arasında öne çıkıyor. Ancak eleştirmenlerin görüşlerini yansıttığı için herkesin zevkine hitap etmeyebilir. Popüler değerlendirme sitesi Metacritic daha önce 2023'e damga vuran en iyi 20 Xbox oyununu da açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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