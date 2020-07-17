2025 yılı itibariyle “sıfır emisyon toplum” olmak isteyen G.Kore’den 61 milyar dolar bütçe

İnsan kaynaklı iklim değişikliğini gün be gün daha çok hissettiğimiz şu günlerde, bazı ülkeler karbon salınımını sıfırlamak ve net sıfır emisyon haline gelmek için ciddi yatırımlar yapıyor. İngiltere ve Almanya gibi batılı ülkelerin yakın gelecek planları içinde bulunan söz konusu çaba, Asya’dan da destekçi buluyor. Bu kapsamda atılım yapılan ülkelerden biri ise Güney Kore oldu.
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Ülkenin Çevre Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre Güney Kore, 2025 yılında net sıfır emisyon olmak için 61 milyar dolar bütçe ayırdı. İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek olduğu kadar Kovid-19 yüzünden darbe yiyen ülke ekonomisini kaldırmak adına alınan Güney Kore’de Yeni Düzen isimli proje, her alanda çevreci çözümler üretmeyi hedefliyor.
İhtiyaç duyulan enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağı projede kamu alanlarının çevre dostu malzemelerle yeniden yapılandırılması planlanıyor. Yetkililere göre bu sayede önümüzdeki beş yıl içinde 660 bin kişiye istihdam imkânı sağlanırken sera gazı salınımında ise 12 milyon tonluk azalma hedefleniyor.
Tüm kamu alanlarını kapsayacak
Çevre dostu okul projesiyle tüm ilk, orta ve lise kademelerinde kablosuz ağ sistemine bağlı tablet bilgisayar destekli eğitim ile şehirlerdeki altyapı tesislerinin yeşil teknoloji desteğiyle “akıllı” hale getirilmesi projenin öne çıkan unsurları olarak dikkat çekmekte.
Ulaşım alanında da atılımlar yapılmasını hedefleyen proje kapsamında Güney Kore, hidrojen piliyle işleyen otomobilleri de yollara çıkaracak. 1 milyondan fazla elektrikli otomobilin bulunduğu ülkede devlet 200 bin hidrojen yakıt motorlu araç tedarik edecek. Bu konuda Koreli otomobil devi Hyundai’nin ciddi çalışmalar yaptığı biliniyor.
Proje kapsamındaki tüm bu gelişmelere ilaveten endüstri alanında da yüzünü yeşile dönecek ülke, 1,700’den fazla “yeşil fabrika” ile küresel ısınmaya karşı mücadele edecek. Bakalım Güney Kore, 2025 hedeflerinin ne kadarını istenen sürede hayata geçirebilecek.
https://interestingengineering.com/south-korea-commits-61-billion-for-net-zero-society-by-2025 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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(haberi okuyunca ne ile uğraştığını anlıyorsunuz diye umut ediyorum)
Afrikaya bakıp şükredelim iyiyiz deyince iyi olmuyoruz. Başkası da bize bakıp şükrediyor. Her zaman iyi olanı görüp kendi konumuzu ona göre almalıyız. Güney Kore ile aramızdaki ticarette fazla mı veriyoruzdur yoksa açık mı? Millet tabi yazacak "elalem nelerle uğraşıyor"(objektif bir soru) diye.. Sen kendine iyiyiz deyince iyi olmuyor, devlet adamları iyi deyince iyi olmuyor, tv'ler medya iyi deyince iyi olmuyor.. Yöneten adam kötü der mi, iyi der, iyi olacak der..
Ülke, her durumda övülür diye bir şey yok, herkes övse bir adım atılmaz, eksik görülecek ki giderilsin. Ana baba bile çocuğu 70-80 alınca niye 90-100 almadın, almak için uğraş diyor.
Senin attığın mesaj 50-60 alıp ailesi tarafından niye 90-100 almıyorsun denen çocuğun annesine babasına söylediği mesaj/yorum.