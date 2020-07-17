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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2025 yılı itibariyle “sıfır emisyon toplum” olmak isteyen G.Kore’den 61 milyar dolar bütçe

    Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik adım atan ülkeler kervanına Güney Kore de katıldı. Ülke bu kapsamda 61 milyar dolarlık bir bütçe oluşturdu.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    2025 yılı itibariyle “sıfır emisyon toplum” olmak isteyen G.Kore’den 61 milyar dolar bütçe
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    İnsan kaynaklı iklim değişikliğini gün be gün daha çok hissettiğimiz şu günlerde, bazı ülkeler karbon salınımını sıfırlamak ve net sıfır emisyon haline gelmek için ciddi yatırımlar yapıyor. İngiltere ve Almanya gibi batılı ülkelerin yakın gelecek planları içinde bulunan söz konusu çaba, Asya’dan da destekçi buluyor. Bu kapsamda atılım yapılan ülkelerden biri ise Güney Kore oldu.

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    Ülkenin Çevre Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre Güney Kore, 2025 yılında net sıfır emisyon olmak için 61 milyar dolar bütçe ayırdı. İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek olduğu kadar Kovid-19 yüzünden darbe yiyen ülke ekonomisini kaldırmak adına alınan Güney Kore’de Yeni Düzen isimli proje, her alanda çevreci çözümler üretmeyi hedefliyor.

    2025 yılı itibariyle “sıfır emisyon toplum” olmak isteyen G.Kore’den 61 milyar dolar bütçe
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    İhtiyaç duyulan enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağı projede kamu alanlarının çevre dostu malzemelerle yeniden yapılandırılması planlanıyor. Yetkililere göre bu sayede önümüzdeki beş yıl içinde 660 bin kişiye istihdam imkânı sağlanırken sera gazı salınımında ise 12 milyon tonluk azalma hedefleniyor.

    Tüm kamu alanlarını kapsayacak

    Çevre dostu okul projesiyle tüm ilk, orta ve lise kademelerinde kablosuz ağ sistemine bağlı tablet bilgisayar destekli eğitim ile şehirlerdeki altyapı tesislerinin yeşil teknoloji desteğiyle “akıllı” hale getirilmesi projenin öne çıkan unsurları olarak dikkat çekmekte.

    2025 yılı itibariyle “sıfır emisyon toplum” olmak isteyen G.Kore’den 61 milyar dolar bütçe
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    Ulaşım alanında da atılımlar yapılmasını hedefleyen proje kapsamında Güney Kore, hidrojen piliyle işleyen otomobilleri de yollara çıkaracak. 1 milyondan fazla elektrikli otomobilin bulunduğu ülkede devlet 200 bin hidrojen yakıt motorlu araç tedarik edecek. Bu konuda Koreli otomobil devi Hyundai’nin ciddi çalışmalar yaptığı biliniyor.

    Proje kapsamındaki tüm bu gelişmelere ilaveten endüstri alanında da yüzünü yeşile dönecek ülke, 1,700’den fazla “yeşil fabrika” ile küresel ısınmaya karşı mücadele edecek. Bakalım Güney Kore, 2025 hedeflerinin ne kadarını istenen sürede hayata geçirebilecek.



    https://interestingengineering.com/south-korea-commits-61-billion-for-net-zero-society-by-2025 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    001ATB (Ahmet Turan) 2 gün en beğenilen Beybaba62
    Doğruların kokusu niye seni rahatsız ediyor?
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    Beybaba62 (Mehmet Durmaz) 2 gün 001ATB
    Beni doğrular değil, elini taşını altına sokmayıp, harekete geçmeyip sadece ama sadece eleştirenler rahatsız ediyor. Ülkeyse herkesin ülkesi.
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    fuckulteli 2 gün Beybaba62
    Güney Kore ne ile uğraşıyor?
    (haberi okuyunca ne ile uğraştığını anlıyorsunuz diye umut ediyorum)

    Afrikaya bakıp şükredelim iyiyiz deyince iyi olmuyoruz. Başkası da bize bakıp şükrediyor. Her zaman iyi olanı görüp kendi konumuzu ona göre almalıyız. Güney Kore ile aramızdaki ticarette fazla mı veriyoruzdur yoksa açık mı? Millet tabi yazacak "elalem nelerle uğraşıyor"(objektif bir soru) diye.. Sen kendine iyiyiz deyince iyi olmuyor, devlet adamları iyi deyince iyi olmuyor, tv'ler medya iyi deyince iyi olmuyor.. Yöneten adam kötü der mi, iyi der, iyi olacak der..

    Ülke, her durumda övülür diye bir şey yok, herkes övse bir adım atılmaz, eksik görülecek ki giderilsin. Ana baba bile çocuğu 70-80 alınca niye 90-100 almadın, almak için uğraş diyor.
    Senin attığın mesaj 50-60 alıp ailesi tarafından niye 90-100 almıyorsun denen çocuğun annesine babasına söylediği mesaj/yorum.
    Güney Kore ne ile uğraşıyor? (haberi okuyunca ne ile uğraştığını anlıyorsunuz diye umut ediyorum) Afrikaya bakıp şükredelim iyiyiz deyince iyi olm...
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    darkaura 1 gün
    5 yil icinde buyuk bir ekonomiyi sifir emisyona indirmek cok buyuk bir iddia. bence o sifir emisyon degildir yada bir seyler bir yerlerde ceviride anlam degistirmistir. elektrik uretiminin buyuk kismini hali hazirda nukleerden sagliyorsa belki olabilir diyecem ama bu sefer sokaklarda dolasan onca araba ne olacak. benzinli arac satisini yasaklasan bile dolasimdan tamamen kalkmalari en az 10 yil surer.
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    frostburn 1 gün
    o kadar büyük paralar değil abartmayın bizim dinayetin bütçesinin 10 da biri kadardır..
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    SaHiN222 (Kasım Erdem) 1 gün frostburn
    61 milyar dolar rakamını anlamadınız galiba TL olarak 418.313.605.046,54 yapıyor. Diyanet'in bütçesi 2020 yılı için açıklanan rakam 11.500.000.000 TL. Bence bi hesap makinasıyla bölün. Sonuç Güney Kore 36 kat büyüklüğünde bir parayı ayırdığını görürsünüz.
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    fhrstw 1 gün
    Bizde Batılı ülkelerin çöplerini alıyoruz gerçekten çöp alıyormuşuz Bbc belgeseliydi sanırım bunun karşılığında makul bir ücret alıyorduk. Yani bir anlamda çöp tenekesiyiz adamların...
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün
    Sadece ulaşım alanına bile odaklanılsa faydası ciddi şekilde görülür. Araçların hidrojen veya elektrik ile çalışması, solunan havanın kalitesine ve insanların sağlığına büyük katkı sağlar.
    Gerekli olan hidrojen veya elektrik karbon emisyonuna sebep olan yollarla bile üretilse en azından konumu yerleşim yerleri dışında tutularak doğrudan solumamız önlenebilir.
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