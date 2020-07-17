2025 yılı itibariyle “sıfır emisyon toplum” olmak isteyen G.Kore’den 61 milyar dolar bütçe

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İnsan kaynaklı iklim değişikliğini gün be gün daha çok hissettiğimiz şu günlerde, bazı ülkeler karbon salınımını sıfırlamak ve net sıfır emisyon haline gelmek için ciddi yatırımlar yapıyor. İngiltere ve Almanya gibi batılı ülkelerin yakın gelecek planları içinde bulunan söz konusu çaba, Asya’dan da destekçi buluyor. Bu kapsamda atılım yapılan ülkelerden biri ise Güney Kore oldu.

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Okyanusların önümüzdeki on yıl içinde felakete sürüklenebileceğini gösteren çalışma

Ülkenin Çevre Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre Güney Kore, 2025 yılında net sıfır emisyon olmak için 61 milyar dolar bütçe ayırdı. İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek olduğu kadar Kovid-19 yüzünden darbe yiyen ülke ekonomisini kaldırmak adına alınan Güney Kore’de Yeni Düzen isimli proje, her alanda çevreci çözümler üretmeyi hedefliyor.

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İhtiyaç duyulan enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağı projede kamu alanlarının çevre dostu malzemelerle yeniden yapılandırılması planlanıyor. Yetkililere göre bu sayede önümüzdeki beş yıl içinde 660 bin kişiye istihdam imkânı sağlanırken sera gazı salınımında ise 12 milyon tonluk azalma hedefleniyor.

Tüm kamu alanlarını kapsayacak

Çevre dostu okul projesiyle tüm ilk, orta ve lise kademelerinde kablosuz ağ sistemine bağlı tablet bilgisayar destekli eğitim ile şehirlerdeki altyapı tesislerinin yeşil teknoloji desteğiyle “akıllı” hale getirilmesi projenin öne çıkan unsurları olarak dikkat çekmekte.

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Ulaşım alanında da atılımlar yapılmasını hedefleyen proje kapsamında Güney Kore, hidrojen piliyle işleyen otomobilleri de yollara çıkaracak. 1 milyondan fazla elektrikli otomobilin bulunduğu ülkede devlet 200 bin hidrojen yakıt motorlu araç tedarik edecek. Bu konuda Koreli otomobil devi Hyundai’nin ciddi çalışmalar yaptığı biliniyor.

Proje kapsamındaki tüm bu gelişmelere ilaveten endüstri alanında da yüzünü yeşile dönecek ülke, 1,700’den fazla “yeşil fabrika” ile küresel ısınmaya karşı mücadele edecek. Bakalım Güney Kore, 2025 hedeflerinin ne kadarını istenen sürede hayata geçirebilecek.

https://interestingengineering.com/south-korea-commits-61-billion-for-net-zero-society-by-2025

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