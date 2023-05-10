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    Metaverse, 2035 yılına kadar Türkiye’nin milli geliri kadar değer yaratacak

    Meta tarafından yaptırılan bir çalışmada Deloitte, metaverse'in 2035 yılına kadar ABD'nin yıllık gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYH) önemli katkı yapacağını tespit etti.
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    Metaverse, 2035 yılına kadar ciddi oranda büyüyecek Tam Boyutta Gör
    Facebook, WhatsApp ve Instagram’in çatı şirketi Meta, sanal dünyası metaverse için yatırımlarına devam ediyor. Şimdiye kadar metaverse hem şirkete hem de Mark Zuckerberg’e onlarca milyar dolar kaybettirse de gelecek için halen umut var. Meta tarafından yaptırılan bir çalışmada Deloitte, metaverse'in 2035 yılına kadar ABD'nin yıllık gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYH) yüzde 2,4’lük bir katkı kapacağını tespit etti.

    Meta'ya göre Metaverse gelecekte değerlenecek

    ABD'nin GSYH’sine yüzde 2,4’lük katkı yaklaşık olarak 760 milyar dolara tekabül ediyor. Bu değer de Türkiye’nin milli gelirine oldukça yakın bir seviye. Açıkçası an itibariyle Deloitte’nin çalışması oldukça iyimser görünüyor zira metaverse, 30 milyar dolardan fazla zarara neden olmuş durumda. Öte yandan araştırmada artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin öncelikle savunma, tıp ve imalat sektörlerinin yanı sıra eğlence ve iletişim yoluyla ekonomik kazanımlar sağlayacağı belirtiliyor.

    Deloitte ayrıca Avrupa için de bir görüş sağladı. Buna göre metaverse teknolojileri, 2035 yılına kadar Avrupa Birliği'nin gayrisafi yurtiçi hasılasına 489 milyar Avro’ya kadar bir katkı yapacağı söyleniyor. Danışmanlık firması Analysis Group'un küresel ekonomik etki raporu da geçen yıl Meta tarafından hazırlatılmıştı. Bu raporda metaverse teknolojilerinin kullanımının 2031 yılına kadar 3,01 trilyon dolara kadar tırmanabileceği tahmin edilmişti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 6 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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