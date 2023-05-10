Metaverse, 2035 yılına kadar Türkiye’nin milli geliri kadar değer yaratacak

Meta'ya göre Metaverse gelecekte değerlenecek
ABD'nin GSYH’sine yüzde 2,4’lük katkı yaklaşık olarak 760 milyar dolara tekabül ediyor. Bu değer de Türkiye’nin milli gelirine oldukça yakın bir seviye. Açıkçası an itibariyle Deloitte’nin çalışması oldukça iyimser görünüyor zira metaverse, 30 milyar dolardan fazla zarara neden olmuş durumda. Öte yandan araştırmada artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin öncelikle savunma, tıp ve imalat sektörlerinin yanı sıra eğlence ve iletişim yoluyla ekonomik kazanımlar sağlayacağı belirtiliyor.
Deloitte ayrıca Avrupa için de bir görüş sağladı. Buna göre metaverse teknolojileri, 2035 yılına kadar Avrupa Birliği'nin gayrisafi yurtiçi hasılasına 489 milyar Avro’ya kadar bir katkı yapacağı söyleniyor. Danışmanlık firması Analysis Group'un küresel ekonomik etki raporu da geçen yıl Meta tarafından hazırlatılmıştı. Bu raporda metaverse teknolojilerinin kullanımının 2031 yılına kadar 3,01 trilyon dolara kadar tırmanabileceği tahmin edilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.