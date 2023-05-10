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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ta büyük hata: Musk da tepki gösterdi!

    WhatsApp Android uygulamasında yeni bir hata ortaya çıkarıldı. WhatsApp'ın kullanılmıyorken bile mikrofonu kullanmaya devam ettiği tespit edildi. İşte detaylar: 
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    whatsapp android uygulaması mikrofon hatası Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi gereken büyük bir hata var. Kullanıcılar, WhatsApp’ın kapalı olsa bile sürekli olarak mikrofonu kullandığını fark etti. Bu sorun, Samsung, Google dahil birçok Android telefonu etkiliyor.

    Musk: WhatsApp güvenilir değil!

    WhatsApp’ın mikrofon hatası Twitter’da bir mühendis tarafından paylaşıldı. Android’in gizlilik kontrol panelinde mikrofon kullanım geçmişini gösteren ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere WhatsApp uygulaması mikrofona çok sık erişiyor. Android durum çubuğunda yeşil nokta bildiriminin de çıkması kullanıcıların durumu fark etmesini kolaylaştırdı.

    WhatsApp, sorunun kendilerinden değil, Android işletim sisteminden kaynaklandığını iddia ediyor. WhatsApp’a göre Android işletim sisteminin gizlilik panelinde bilgileri yanlış ilişkilendiren bir hata var. WhatsApp, Google’ın bu durumu derinlemesine araştırmasını istedi.

    İlginç olarak, Elon Musk’ın “WhatsApp'a güvenilmez” paylaşımından sonra WhatsApp’tan yanıt geldi.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 6 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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