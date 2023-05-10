WhatsApp'ta büyük hata: Musk da tepki gösterdi!

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi gereken büyük bir hata var. Kullanıcılar, WhatsApp’ın kapalı olsa bile sürekli olarak mikrofonu kullandığını fark etti. Bu sorun, Samsung, Google dahil birçok Android telefonu etkiliyor.

WhatsApp Web'e mesaj düzenleme özelliği geldi 22 sa. önce eklendi

Musk: WhatsApp güvenilir değil!

WhatsApp’ın mikrofon hatası Twitter’da bir mühendis tarafından paylaşıldı. Android’in gizlilik kontrol panelinde mikrofon kullanım geçmişini gösteren ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere WhatsApp uygulaması mikrofona çok sık erişiyor. Android durum çubuğunda yeşil nokta bildiriminin de çıkması kullanıcıların durumu fark etmesini kolaylaştırdı.

WhatsApp, sorunun kendilerinden değil, Android işletim sisteminden kaynaklandığını iddia ediyor. WhatsApp’a göre Android işletim sisteminin gizlilik panelinde bilgileri yanlış ilişkilendiren bir hata var. WhatsApp, Google’ın bu durumu derinlemesine araştırmasını istedi.

İlginç olarak, Elon Musk’ın “WhatsApp'a güvenilmez” paylaşımından sonra WhatsApp’tan yanıt geldi.

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