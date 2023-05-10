WhatsApp'ta büyük hata: Musk da tepki gösterdi!

Musk: WhatsApp güvenilir değil!
WhatsApp’ın mikrofon hatası Twitter’da bir mühendis tarafından paylaşıldı. Android’in gizlilik kontrol panelinde mikrofon kullanım geçmişini gösteren ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere WhatsApp uygulaması mikrofona çok sık erişiyor. Android durum çubuğunda yeşil nokta bildiriminin de çıkması kullanıcıların durumu fark etmesini kolaylaştırdı.
WhatsApp, sorunun kendilerinden değil, Android işletim sisteminden kaynaklandığını iddia ediyor. WhatsApp’a göre Android işletim sisteminin gizlilik panelinde bilgileri yanlış ilişkilendiren bir hata var. WhatsApp, Google’ın bu durumu derinlemesine araştırmasını istedi.
İlginç olarak, Elon Musk’ın “WhatsApp'a güvenilmez” paylaşımından sonra WhatsApp’tan yanıt geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.