Metaverse rüyası çabuk bitti: Yatırımlar durdu

Tam Boyutta Gör Risk sermayedarları, konuya olan ilginin azalması nedeniyle metaverse projelerine yatırım yapmayı bıraktı. Bu durum Financial Times muhabiri Jemima Kelly tarafından şu sözlerle bildirildi:

"Artık çok para toplamak istiyorsanız, projenize 'üretken yapay zeka' adını verseniz iyi olur. Metin, görüntü veya başka içerikler üretebilen yapay zeka. Bu sektöre yapılan risk sermayesi yatırımları 2020'den 2022'ye %425 arttı."

Microsoft tüm metaverse ekibini kovdu 5 gün önce eklendi

Yatırımcılar metaverse'e inanmıyor

Financial Times'a göre Meta'nın yerli yatırımcıları da metaverse fikrine sıcak bakmıyor. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in kısa bir süre önce metaverse'ün "yaptığımız işin sadece küçük bir parçası" olduğunu söylemek zorunda kalmasının nedeni de bu.

Google Trends'e göre, 'metaverse' kelimesiyle yapılan sorguların sayısı yıl içinde %80 oranında düştü. Meta Quest sanal gerçeklik başlıklarını üreten Reality Labs ise 2022 yılını 13,7 milyar dolar işletme zararıyla kapattı.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Meta'da, metaverse üzerinde çalışmak üzere yaklaşık 10.000 AB çalışanını işe alma projesi "askıya alındı". Kelly, "Bu arada Microsoft, başlangıcından sadece dört ay sonra metaverse ekibini kovdu ve 100 çalışanını işten çıkardı." dedi.

Bill Gates'e göre yenilikçi değil

George Washington Üniversitesi'nde internet üzerine çalışan bir profesör olan Dave Karpf ise verdiği demeçte, "En büyük sorun, araçlar ne kadar iyi olursa olsun, insanların hala büyük ölçüde meta evrene girmek istememesidir." dedi. Kelly, metaverse'ün "henüz başlamadan bittiği" sonucuna varıyor.

Daha önce milyarder Bill Gates de metaverse'ün gelişimine karşı çıkmıştı. Ona göre metaverse yenilikçi bir şey değil.

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