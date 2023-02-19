Metaverse rüyası çabuk bitti: Yatırımlar durdu

"Artık çok para toplamak istiyorsanız, projenize 'üretken yapay zeka' adını verseniz iyi olur. Metin, görüntü veya başka içerikler üretebilen yapay zeka. Bu sektöre yapılan risk sermayesi yatırımları 2020'den 2022'ye %425 arttı."
Yatırımcılar metaverse'e inanmıyor
Financial Times'a göre Meta'nın yerli yatırımcıları da metaverse fikrine sıcak bakmıyor. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in kısa bir süre önce metaverse'ün "yaptığımız işin sadece küçük bir parçası" olduğunu söylemek zorunda kalmasının nedeni de bu.
Google Trends'e göre, 'metaverse' kelimesiyle yapılan sorguların sayısı yıl içinde %80 oranında düştü. Meta Quest sanal gerçeklik başlıklarını üreten Reality Labs ise 2022 yılını 13,7 milyar dolar işletme zararıyla kapattı.
Bill Gates'e göre yenilikçi değil
George Washington Üniversitesi'nde internet üzerine çalışan bir profesör olan Dave Karpf ise verdiği demeçte, "En büyük sorun, araçlar ne kadar iyi olursa olsun, insanların hala büyük ölçüde meta evrene girmek istememesidir." dedi. Kelly, metaverse'ün "henüz başlamadan bittiği" sonucuna varıyor.
Daha önce milyarder Bill Gates de metaverse'ün gelişimine karşı çıkmıştı. Ona göre metaverse yenilikçi bir şey değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah