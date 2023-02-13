Tam Boyutta Gör Microsoft, oluşumunun üzerinden henüz dört ay geçmiş olmasına rağmen 100 kişilik metaverse ekibini işten çıkardı. Ekip, müşterilerin metaverse'i endüstriyel ortamlarda kullanmalarına yardımcı olmak için çalışmalar yürütüyordu.

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Microsoft yapay zekaya odaklandı

The Information'a göre, 2013 yılında Eric Romo tarafından kurulan ve Microsoft tarafından 2017 yılında satın alınan sosyal sanal gerçeklik platformu AltspaceVR da kapatıldı. Bu gelişmenin ardından da Microsoft HoloLens başlığı üzerinde çalışan personellerin işine son verildi.

Tam Boyutta Gör Kaynak, Microsoft'un üretken yapay zekaya daha fazla odaklandığını, OpenAI'ye yatırım yaptığını ve ChatGPT sohbet botunu hizmetlerine entegre ettiğini belirtiyor. Şirket daha önce ChatGPT teknolojisi ile geliştirilmiş özel bir arama motoru ve tarayıcıyı da duyurmuştu.

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Microsoft tüm metaverse ekibini kovdu