Microsoft tüm metaverse ekibini kovdu

Microsoft yapay zekaya odaklandı
The Information'a göre, 2013 yılında Eric Romo tarafından kurulan ve Microsoft tarafından 2017 yılında satın alınan sosyal sanal gerçeklik platformu AltspaceVR da kapatıldı. Bu gelişmenin ardından da Microsoft HoloLens başlığı üzerinde çalışan personellerin işine son verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah