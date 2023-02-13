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    Anlık Bildirim

    Microsoft tüm metaverse ekibini kovdu

    Yazılım devi Microsoft, OpenAI'ye yaptığı yatırımın ardından yapay zekaya daha fazla odaklanmak için metavers ekibini işten çıkardı.                             
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    Microsoft tüm metaverse ekibini kovdu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, oluşumunun üzerinden henüz dört ay geçmiş olmasına rağmen 100 kişilik metaverse ekibini işten çıkardı. Ekip, müşterilerin metaverse'i endüstriyel ortamlarda kullanmalarına yardımcı olmak için çalışmalar yürütüyordu.

    Microsoft yapay zekaya odaklandı

    The Information'a göre, 2013 yılında Eric Romo tarafından kurulan ve Microsoft tarafından 2017 yılında satın alınan sosyal sanal gerçeklik platformu AltspaceVR da kapatıldı. Bu gelişmenin ardından da Microsoft HoloLens başlığı üzerinde çalışan personellerin işine son verildi.

    Microsoft tüm metaverse ekibini kovdu Tam Boyutta Gör
    Kaynak, Microsoft'un üretken yapay zekaya daha fazla odaklandığını, OpenAI'ye yatırım yaptığını ve ChatGPT sohbet botunu hizmetlerine entegre ettiğini belirtiyor. Şirket daha önce ChatGPT teknolojisi ile geliştirilmiş özel bir arama motoru ve tarayıcıyı da duyurmuştu.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 17 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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